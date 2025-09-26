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Φάμελλος: Να γίνει πλήρως δεκτό το αίτημα του Πάνου Ρούτσι
Πολιτική
19:47 - 26 Σεπ 2025

Φάμελλος: Να γίνει πλήρως δεκτό το αίτημα του Πάνου Ρούτσι

Reporter.gr Newsroom
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«Είναι καθήκον της Πολιτείας, της κυβέρνησης και της Δικαιοσύνης να γίνει πλήρως δεκτό το αίτημα του Πάνου Ρούτσι, για εκταφή του γιού του, Ντένι, και για πλήρη ιατροδικαστική έρευνα», επισημαίνει ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Σωκράτης Φάμελλος.

Υπενθυμίζεται ότι η εισαγγελέας Πρωτοδικών Λάρισας έδωσε εντολή για διενέργεια προκαταρκτικής έρευνας για την εκταφή του γιου του Πάνου Ρούτσι, Ντένις, ικανοποιώντας μερικώς το αίτημα, καθώς αφορά μόνο την ταυτοποίηση της σορού και όχι τα αίτια του θανάτου.

Σε αυτό το πλαίσιο, λοιπόν, ο κ . Φάμελλος υπογραμμίζει στην ανάρτησή του: «Από την πρώτη ημέρα που τον επισκέφθηκα, ξεκαθάρισα ότι ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ συμπαρίσταται πλήρως στον αγώνα του για την Αλήθεια».

«Κανείς δεν έχει να φοβηθεί την Αλήθεια. Η κοινωνία το απαιτεί. Και αντιστέκεται στη συσκότιση Μητσοτάκη», καταλήγει στη δήλωσή του ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ.

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