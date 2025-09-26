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ΔΥΠΑ: «Ανοίγουν» τη Δευτέρα (29/9) οι αιτήσεις για επιδοτούμενο πρόγραμμα κατάρτισης ανέργων στη διαχείριση ζωονόσων
Εργασιακά
19:42 - 26 Σεπ 2025

ΔΥΠΑ: «Ανοίγουν» τη Δευτέρα (29/9) οι αιτήσεις για επιδοτούμενο πρόγραμμα κατάρτισης ανέργων στη διαχείριση ζωονόσων

Reporter.gr Newsroom
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Από τη Δευτέρα 29 Σεπτεμβρίου έως και την Παρασκευή 17 Οκτωβρίου, υποβάλλονται αιτήσεις συμμετοχής στο νέο πρόγραμμα κατάρτισης της ΔΥΠΑ με τίτλο: «Αρχές Βιοασφάλειας και Εφαρμογή Κατάλληλων Πρακτικών σε Κτηνοτροφικές Εκμεταλλεύσεις». Το πρόγραμμα, συνολικής διάρκειας 50 ωρών, θα υλοποιηθεί από το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης (ΚΔΒΜ) Λάρισας.

Στόχοι του προγράμματος:

  • Μείωση του κινδύνου εξάπλωσης ασθενειών.
  • Αύξηση της παραγωγικότητας των κτηνοτροφικών μονάδων.
  • Προστασία της δημόσιας υγείας.

Η κατάρτιση εξειδικευμένου προσωπικού στις κτηνοτροφικές μονάδες της Περιφέρειας Θεσσαλίας θεωρείται κρίσιμη για την αποτελεσματική διαχείριση ζωονόσων και την ενίσχυση της ανθεκτικότητας του αγροδιατροφικού τομέα.

Δικαιούχοι του προγράμματος είναι 250 άνεργοι, ηλικίας 18 ετών και άνω, μόνιμοι κάτοικοι Θεσσαλίας. Η κατάρτιση θα υλοποιηθεί εξ αποστάσεως μέσω της πλατφόρμας Google G Suite, ενώ ο ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ παρέχει, κατόπιν αιτήματος, τη δυνατότητα χρήσης ηλεκτρονικών υπολογιστών στις εγκαταστάσεις του στη Θεσσαλία.

Παροχές στους συμμετέχοντες:

  • Εκπαιδευτικό επίδομα 5€ καθαρά ανά ώρα κατάρτισης.
  • Ιατροφαρμακευτική περίθαλψη καθ’ όλη τη διάρκεια του προγράμματος.
  • Βεβαίωση Επαγγελματικής Κατάρτισης από το ΚΔΒΜ Λάρισας μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος.
  • Δικαίωμα συμμετοχής στο επικείμενο «Πιλοτικό Πρόγραμμα Απόκτησης Εργασιακής Εμπειρίας» για 250 ανέργους στη Θεσσαλία, με αμοιβή 748€ μηνιαίως για 6 μήνες και πλήρη ασφαλιστική κάλυψη.

Υποβολή αιτήσεων:

  • Μέσω email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
  • Δια ζώσης: ΚΔΒΜ Λάρισας, Ερμογένους 10, Λάρισα (Τ.Κ. 41447, τηλ. 2410564690).

Μετά την αξιολόγηση των αιτήσεων, οι υποψήφιοι θα ενημερωθούν μέσω email για την επιλογή τους και θα λάβουν οδηγίες εγγραφής.

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