Ανθεκτικό και δίκαιο σύστημα υγείας - Ο οδικός χάρτης για την Πρωτοβάθμια Φροντίδα στην Ελλάδα

Τον οδικό χάρτη για την ενίσχυση της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας (ΠΦΥ) στη χώρα, μέσω ενός προγράμματος που ξεκίνησε τον Ιούλιο και θα διαρκέσει έως το Μάιο του 2026, παρουσίασε στο Πρακτορείο FM η Τεχνικά Υπεύθυνη των Συστημάτων Υγείας στο Περιφερειακό Γραφείο Ευρώπης του ΠΟΥ, Λενιώ Καψάσκη.

Το πρόγραμμα υλοποιείται υπό την ομπρέλα του Υπουργείου Υγείας, με τη στήριξη του Ταμείου Ανάκαμψης (RRF) και του Γραφείου του ΠΟΥ για την Ποιότητα της Υγειονομικής Περίθαλψης και την Ασφάλεια των Ασθενών στην Αθήνα.

Έμφαση στην ποιότητα, την προσβασιμότητα και τη βιωσιμότητα

«Το πρόγραμμα στοχεύει να ενισχύσει την ΠΦΥ στην Ελλάδα, με έμφαση στην ποιότητα, την προσβασιμότητα και τη βιωσιμότητα», ανέφερε η κ. Καψάσκη, προσθέτοντας ότι ο ΠΟΥ προσδοκά να χτιστεί ένα δίκαιο και ανθεκτικό σύστημα υγείας για όλους, και ιδιαίτερα για τις ευάλωτες ομάδες και τις απομακρυσμένες περιοχές.

«Στηρίζουμε έμπρακτα το Υπουργείο Υγείας και ειδικά την αναπληρώτρια υπουργό, κυρία Αγαπηδάκη, μέσα από δράσεις και προτάσεις. Κοιτάμε πολύ τις ευαλωτότητες που αφορούν στη φροντίδα των χρονίων παθήσεων που βλέπουμε ότι είναι το μεγαλύτερο αυτή τη στιγμή βάρος στο σύστημα υγείας και ένας λόγος που ο κόσμος πάει στο νοσοκομείο, ενώ θα μπορούσε να αντιμετωπιστεί σε πρωτοβάθμιο επίπεδο», είπε η κ. Καψάσκη. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται, επίσης, στην εκπαίδευση των επαγγελματιών υγείας και την αξιοποίηση δεδομένων για λήψη αποφάσεων.

Όπως εξήγησε η ίδια, στο συγκεκριμένο πρόγραμμα «ο ΠΟΥ λειτουργεί ως συντονιστής και τεχνικός εταίρος, φέρνοντας διεθνή εμπειρία, επιστημονική τεκμηρίωση και στήριξη στις ελληνικές αρχές, ώστε οι δράσεις να είναι εφαρμόσιμες, αποτελεσματικές και ευθυγραμμισμένες με τα ευρωπαϊκά και διεθνή πρότυπα».

Ο ΠΟΥ συνεργάζεται στενά με κυβερνήσεις, υπουργεία, κοινότητες και οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών. «Μόνον έτσι μπορεί να επιτευχθεί ουσιαστική πρόοδος, μόνον έτσι μπορούμε να πετύχουμε τον στόχο μας για Υγεία για Όλους», τόνισε η κ. Καψάσκη.

Νέα κουλτούρα με επίκεντρο τον πολίτη

Σύμφωνα με την κ. Καψάσκη, τα πρακτικά αποτελέσματα του προγράμματος θα περιλαμβάνουν καλύτερη οργάνωση των δομών υγείας με βάση τις ανάγκες της κοινότητας, βελτιωμένους μηχανισμούς παραπομπής και ανάπτυξη ψηφιακής πλατφόρμας με πρόσβαση και για τους πολίτες.

«Το πρόγραμμα θα οδηγήσει σε καλύτερη οργάνωση των δομών υγείας με βάση τις ανάγκες της κοινότητας. Χρησιμοποιώντας δεδομένα θα μπορεί το κράτος να πάρει αποφάσεις για τη στελέχωση των δομών, τις ειδικότητες που είναι σημαντικές, και τον εξοπλισμό που χρειάζεται. Θα δούμε, επίσης, βελτιωμένους μηχανισμούς παραπομπής - να ξέρει ο πολίτης και οι γιατροί του πού πρέπει να πάει, τι πρέπει να ξέρει, πώς θα «γυρίσει» στη δομή πρωτοβάθμιας και πώς θα υπάρχει μια ξεκάθαρη διαδρομή -όσο γίνεται- να ακολουθείται. Επιδιώκουμε ενδυνάμωση του προσωπικού, μέσω επιμορφώσεων και στήριξης με μεθόδους όπως η τηλεϊατρική. Θα στηρίξουμε και την υλοποίηση μιας ψηφιακής πλατφόρμας για τεκμηριωμένες αποφάσεις με βάση τα δεδομένα που υπάρχουν και στις οποίες θα έχουν πρόσβαση και οι πολίτες, οι οποίοι θα μετέχουν και στις αποφάσεις. Ουσιαστικά, μιλάμε για μια νέα κουλτούρα στην πρωτοβάθμια φροντίδα, με τον πολίτη στο επίκεντρο», υπογράμμισε.

Οι τέσσερις βασικοί πυλώνες του προγράμματος είναι:

η ισότιμη πρόσβαση όλων στις υπηρεσίες,

η πρόληψη και διαχείριση χρόνιων παθήσεων,

η εκπαίδευση και ενδυνάμωση των επαγγελματιών υγείας και

η αξιοποίηση δεδομένων και τεχνολογιών για καλύτερες αποφάσεις

Η φροντίδα στο σπίτι βασική προτεραιότητα

Η κ. Καψάσκη τόνισε ότι η πανδημία έδειξε τη σημασία της ανθεκτικότητας του συστήματος και της φροντίδας στο σπίτι. «Έχουμε κάνει μελέτες σε σχέση με τη Φροντίδα στο Σπίτι που είναι μια μεγάλη προτεραιότητα αυτού του προγράμματος. Έχουμε μιλήσει με ανθρώπους που δουλεύουν στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας για τις ανάγκες τους και πώς βλέπουν τον εαυτό τους».

«Η υγεία δεν μπορεί να περιμένει»

Η Τεχνικά Υπεύθυνη του ΠΟΥ κατέληξε: «Η υγεία δεν μπορεί να περιμένει. Η πανδημία μάς έδειξε την αξία της ανθεκτικότητας και της πρόληψης. Σήμερα είναι η κατάλληλη στιγμή να επενδύσουμε στην πρωτοβάθμια φροντίδα, ώστε να είμαστε καλύτερα προετοιμασμένοι για τις μελλοντικές προκλήσεις και να μειώσουμε τις ανισότητες στην υγεία».