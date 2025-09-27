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Στο Λαϊκό νοσοκομείο ο απεργός πείνας για τα Τέμπη – Πήρε εξιτήριο μετά από εξετάσεις
Ειδήσεις
16:46 - 27 Σεπ 2025

Στο Λαϊκό νοσοκομείο ο απεργός πείνας για τα Τέμπη – Πήρε εξιτήριο μετά από εξετάσεις

Reporter.gr Newsroom
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Ο Δ.Ο., που συμμετέχει σε απεργία πείνας σε ένδειξη συμπαράστασης προς τον Πάνο Ρούτσι, μεταφέρθηκε τα ξημερώματα στο Λαϊκό νοσοκομείο, ύστερα από αναφερόμενο λιποθυμικό επεισόδιο.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του νοσοκομείου, ο ασθενής προσήλθε στην εφημερία και υποβλήθηκε άμεσα σε όλες τις απαραίτητες εξετάσεις. «Διαπιστώθηκε ότι είναι καλά στην υγεία του και αφού έλαβε τις κατάλληλες οδηγίες, εξήλθε από το Νοσοκομείο», αναφέρεται στην ανακοίνωση.

Η επίσημη ενημέρωση του Λαϊκού νοσοκομείου διευκρινίζει:

«Στις 27 Σεπτεμβρίου 2025, περί ώρα 01:00 π.μ., προσήλθε στην εφημερία του Γενικού Νοσοκομείου Αθηνών «Λαϊκό» ο απεργός πείνας Δ.Ο., έπειτα από αναφερόμενο λιποθυμικό επεισόδιο.

Ο ασθενής υποβλήθηκε άμεσα σε όλες τις απαραίτητες εξετάσεις, διαπιστώθηκε ότι είναι καλά στην υγεία του και αφού έλαβε τις κατάλληλες οδηγίες, εξήλθε από το Νοσοκομείο».

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