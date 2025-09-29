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Τράπεζα του Ισραήλ: Διατήρηση επιτοκίων στο 4,5% εν μέσω πολιτικής αβεβαιότητας
Ειδήσεις
16:53 - 29 Σεπ 2025

Τράπεζα του Ισραήλ: Διατήρηση επιτοκίων στο 4,5% εν μέσω πολιτικής αβεβαιότητας

Reporter.gr Newsroom
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Η Τράπεζα του Ισραήλ αποφάσισε να διατηρήσει τα επιτόκια σταθερά στο 4,5%, επικαλούμενη «υψηλή πολιτική αβεβαιότητα», καθώς προειδοποιεί για επιβράδυνση της οικονομικής ανάπτυξης για το τρέχον έτος εν μέσω του συνεχιζόμενου πολέμου με την τρομοκρατική οργάνωση Χαμάς και καθώς αυξάνονται οι ανησυχίες για την απομόνωση της χώρας.

«Η ισραηλινή οικονομία συνεχίζει να λειτουργεί σε ένα περιβάλλον υψηλής γεωπολιτικής αβεβαιότητας, ενόψει της εντατικοποίησης των συγκρούσεων στη Γάζα και της επιδείνωσης του διεθνούς κλίματος απέναντι στο Ισραήλ», αναφέρει η κεντρική τράπεζα σε δήλωσή της.

Προβλέψεις ανάπτυξης και επιπτώσεις του πολέμου

Η κεντρική τράπεζα αναφέρει ότι προβλέπει πλέον ότι η οικονομία θα αναπτυχθεί κατά 2,5% το 2025, σε σχέση με την προηγούμενη εκτίμηση ανάπτυξης του Ιουλίου που ήταν 3,3%.

Ωστόσο, αυξάνει ελαφρώς την εκτίμηση ανάπτυξης για το 2026 από 4,6% σε 4,7%, υποθέτοντας ότι «οι μάχες στη Γάζα θα συνεχιστούν με διαφορετική ένταση και θα τελειώσουν κατά το πρώτο τρίμηνο του 2026».

Πληθωρισμός και νομισματική πολιτική

Η Τράπεζα του Ισραήλ επέλεξε να μην μειώσει το κόστος δανεισμού, ακόμη και όταν ο ετήσιος πληθωρισμός τον Αύγουστο υποχώρησε στο 2,9% και κινήθηκε εντός του στόχου της κυβέρνησης από 1% έως 3% για πρώτη φορά σε περισσότερο από ένα χρόνο.

Η κεντρική τράπεζα μείωσε τελευταία φορά τα επιτόκια τον Ιανουάριο του 2024, η πρώτη μείωση σε σχεδόν τέσσερα χρόνια, για να στηρίξει τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις, καθώς η οικονομία υπέφερε από τον πόλεμο με τη Χαμάς στη Γάζα, που ξεκίνησε με την επίθεση της 7ης Οκτωβρίου 2023.

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