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ΕΟΤ και Δήμος Θεσσαλονίκης ενώνουν δυνάμεις για την τουριστική προβολή της πόλης
ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
16:42 - 29 Σεπ 2025

ΕΟΤ και Δήμος Θεσσαλονίκης ενώνουν δυνάμεις για την τουριστική προβολή της πόλης

Reporter.gr Newsroom
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Ο Ελληνικός Οργανισμός Τουρισμού αναλαμβάνει να χρηματοδοτήσει πρόγραμμα δράσεων για την τουριστική προβολή της Θεσσαλονίκης, με συνολικό προϋπολογισμό 600.000 ευρώ. Το πρόγραμμα θα υλοποιηθεί την τριετία 2025-2027, σε συνεργασία με το Δήμο Θεσσαλονίκης, με στόχο την προβολή της πόλης ως ιδανικού προορισμού για long city break.

Στο πλαίσιο αυτό, ο ΕΟΤ έχει ήδη σχεδιάσει σημαντικές πρωτοβουλίες που θα επεκταθούν, συμβάλλοντας στην αύξηση της τουριστικής κίνησης στη Θεσσαλονίκη.

Συγκεκριμένα, μετά από επαφές του Γενικού Γραμματέα του ΕΟΤ, Ανδρέα Φιορεντίνου, με τη διοίκηση του ομίλου TUΙ στις αρχές του καλοκαιριού, συμφωνήθηκε η συνδιαφήμιση με τον ΕΟΤ. Έτσι, το διαφημιστικό πρόγραμμα της εταιρείας θα αυξηθεί κατά 6% το 2026 για τη Θεσσαλονίκη, περιλαμβάνοντας τις υφιστάμενες αγορές της Μεγάλης Βρετανίας, της Γερμανίας και της Σκανδιναβίας, καθώς και νέες όπως η Ολλανδία, το Βέλγιο και η Πολωνία.

Επιπλέον, έχουν ξεκινήσει συζητήσεις με τρεις από τους μεγαλύτερους ταξιδιωτικούς ομίλους στην Ευρώπη (Easyjet, Jet2 και British Airways) για την ενίσχυση των συνδέσεων με Μεγάλη Βρετανία, Γερμανία και Ιταλία, αλλά και για τη δημιουργία νέων θεματικών πακέτων που συνδυάζουν αστικό και πολιτιστικό τουρισμό. Παράλληλα, ο Γενικός Γραμματέας του ΕΟΤ διαπραγματεύεται με επτά αεροπορικές εταιρείες του εξωτερικού για την ενίσχυση της αεροπορικής συνδεσιμότητας της Θεσσαλονίκης με διεθνείς προορισμούς.

Μέχρι το τέλος του έτους αναμένεται να ολοκληρωθεί στρατηγική συνεργασία για την ανάδειξη της γαστρονομικής σκηνής της Θεσσαλονίκης. Επιπλέον, δημιουργείται νέο βίντεο για την προώθηση του συνεδριακού τουρισμού, σε συνεργασία με την Greek Meetings Alliance και το Γραφείο Συνεδριακού Τουρισμού της πόλης.

Ο Γενικός Γραμματέας του ΕΟΤ, Ανδρέας Φιορεντίνος, δήλωσε: «Σε αγαστή συνεργασία με το Δήμαρχο Θεσσαλονίκης, κ. Στέλιο Αγγελούδη, σχεδιάζουμε τα επόμενα βήματα που θα στηρίξουν περαιτέρω την ανάκαμψη — για 3η συνεχόμενη χρονιά — της τουριστικής κίνησης στη Θεσσαλονίκη — μία ξεκάθαρη κυβερνητική προτεραιότητα. Σε πρόσφατη συνάντησή μου με σημαντικούς tour operators, έλαβα τη δέσμευση από το σύνολό τους για δημιουργία πακέτων και προσθήκη πτήσεων charter από και προς τη Θεσσαλονίκη στη διετία 2026-2027. Με σχέδιο, συστράτευση δυνάμεων και συνέπεια προσπαθειών, θα έχουμε αποτελέσματα για να εδραιωθεί η Θεσσαλονίκη στη δεκάδα των πιο δημοφιλών προορισμών για city break και επαγγελματικό-επιχειρηματικό τουρισμό στην Ευρώπη, με ανάδειξη της μοναδικότητας της ταξιδιωτικής εμπειρίας που προσφέρει, με διάρκεια στο χρόνο και σεβασμό στις τοπικές κοινωνίες».

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