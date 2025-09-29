Ενιαία Αγορά και Ανταγωνιστικότητα – Πού Βρίσκεται η ΕΕ έναν χρόνο μετά την έκθεση Ντράγκι

Έναν χρόνο μετά την ιστορική έκθεση του Μάριο Ντράγκι, η οποία καλούσε την Ευρώπη να λάβει αποφασιστική δράση για να αντιμετωπίσει το πρόβλημα ανταγωνιστικότητάς της, η πρόοδος παραμένει σχεδόν ανύπαρκτη. Σήμερα, υπουργοί Βιομηχανίας από όλη την ΕΕ βρίσκονται στις Βρυξέλλες σε μία ακόμα προσπάθεια να ενισχύσουν την ενιαία αγορά.

Όπως σημειώνει το Bloomberg, πολλοί βιομηχανικοί φορείς, όπως η Business Europe, το European Round Table for Industry και η Digital Europe, είχαν μια ιδιαίτερα επικριτική στάση ενόψει της συνάντησης.

«Για πρώτη φορά εδώ και πολύ καιρό, η ενοποίηση εντός της ενιαίας αγοράς έκανε ένα βήμα προς τα πίσω», ανέφεραν, επικαλούμενοι πρόσφατα στοιχεία που δείχνουν ότι τόσο η ελεύθερη διακίνηση αγαθών όσο και η ελεύθερη παροχή υπηρεσιών μειώθηκαν το 2023.

Καθώς έφτανε στη συνεδρίαση, ο Δανός υπουργός Μόρτεν Μπόντσκοφ αναγνώρισε τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η Ευρώπη, όχι μόνο σε επίπεδο εξωτερικής πολιτικής, αλλά και λόγω των μαζικών κρατικών ενισχύσεων που προέρχονται από την Ανατολή (δηλαδή την Κίνα). «Όλα αυτά αποτελούν πρόκληση για τη βιομηχανία της Ευρώπης», είπε.

Οι υπουργοί έχουν στη διάθεσή τους πληθώρα πολιτικών εγγράφων προς εξέταση. Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, έθεσε την ανταγωνιστικότητα στο επίκεντρο της ατζέντας της όταν ξεκίνησε τη δεύτερη πενταετή θητεία της πέρυσι. «Πρέπει να επιστρέψουμε σε αυτό που η ενιαία αγορά κάνει καλύτερα: να διευκολύνει τις επιχειρήσεις σε ολόκληρη την Ευρώπη», δήλωσε.

Από τότε, η Επιτροπή έχει προτείνει σειρά μέτρων, όπως ένα ταμείο ανταγωνιστικότητας που θα ενταχθεί στον επόμενο επταετή προϋπολογισμό της ΕΕ, ένα πακέτο “Omnibus” που αποσκοπεί στη μείωση των γραφειοκρατικών βαρών για τις επιχειρήσεις, καθώς και αλλαγές σε νομοθεσίες όπως η αυστηρά επικρινόμενη Οδηγία για την Εταιρική Βιωσιμότητα (CSRD) και η Οδηγία για τη Δέουσα Επιχειρηματική Επιμέλεια (CSDDD).

Οι φάκελοι αυτοί κινούνται μέσα από την περίπλοκη νομοθετική διαδικασία, με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να καλείται επίσης να εκφράσει τη θέση του.

Ήδη, τα αντικρουόμενα εθνικά συμφέροντα των κρατών-μελών κάνουν αισθητή την παρουσία τους. Στην ατζέντα της σημερινής συνάντησης περιλαμβάνεται μια γερμανική πρόταση να αναθεωρηθεί η προγραμματισμένη απαγόρευση πώλησης νέων αυτοκινήτων με κινητήρες εσωτερικής καύσης από το 2035, λόγω αντιδράσεων από την πλευρά των αυτοκινητοβιομηχανιών. Επιπλέον, αρκετά κράτη-μέλη έχουν επικρίνει τον «Νόμο για τα Τσιπ», χαρακτηρίζοντας μη ρεαλιστικό τον στόχο για μερίδιο 20% στην παγκόσμια αγορά.

Η ενιαία αγορά της ΕΕ, που αντιστοιχεί περίπου στο 18% της παγκόσμιας οικονομίας, αποτελεί ακρογωνιαίο λίθο του ευρωπαϊκού εγχειρήματος. Παράλληλα, αποτελεί ισχυρό γεωπολιτικό εργαλείο, λειτουργώντας ως κίνητρο για χώρες που επιθυμούν να ενταχθούν στην ΕΕ.

Καθώς στις Βρυξέλλες ακόμη μετρούν τις συνέπειες από την άνιση εμπορική συμφωνία του καλοκαιριού με τις ΗΠΑ, η διασφάλιση μιας ενιαίας αγοράς ικανής να προσαρμοστεί στην ψηφιακή και καθαρή τεχνολογική εποχή και να ανταποκριθεί στις οικονομικές προκλήσεις από ΗΠΑ και Κίνα, είναι πιο επιτακτική από ποτέ.