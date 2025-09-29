ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Ενιαία Αγορά και Ανταγωνιστικότητα – Πού Βρίσκεται η ΕΕ έναν χρόνο μετά την έκθεση Ντράγκι
Ειδήσεις
17:03 - 29 Σεπ 2025

Ενιαία Αγορά και Ανταγωνιστικότητα – Πού Βρίσκεται η ΕΕ έναν χρόνο μετά την έκθεση Ντράγκι

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Έναν χρόνο μετά την ιστορική έκθεση του Μάριο Ντράγκι, η οποία καλούσε την Ευρώπη να λάβει αποφασιστική δράση για να αντιμετωπίσει το πρόβλημα ανταγωνιστικότητάς της, η πρόοδος παραμένει σχεδόν ανύπαρκτη. Σήμερα, υπουργοί Βιομηχανίας από όλη την ΕΕ βρίσκονται στις Βρυξέλλες σε μία ακόμα προσπάθεια να ενισχύσουν την ενιαία αγορά.

Όπως σημειώνει το Bloomberg, πολλοί βιομηχανικοί φορείς, όπως η Business Europe, το European Round Table for Industry και η Digital Europe, είχαν μια ιδιαίτερα επικριτική στάση ενόψει της συνάντησης.

«Για πρώτη φορά εδώ και πολύ καιρό, η ενοποίηση εντός της ενιαίας αγοράς έκανε ένα βήμα προς τα πίσω», ανέφεραν, επικαλούμενοι πρόσφατα στοιχεία που δείχνουν ότι τόσο η ελεύθερη διακίνηση αγαθών όσο και η ελεύθερη παροχή υπηρεσιών μειώθηκαν το 2023.

Καθώς έφτανε στη συνεδρίαση, ο Δανός υπουργός Μόρτεν Μπόντσκοφ αναγνώρισε τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η Ευρώπη, όχι μόνο σε επίπεδο εξωτερικής πολιτικής, αλλά και λόγω των μαζικών κρατικών ενισχύσεων που προέρχονται από την Ανατολή (δηλαδή την Κίνα). «Όλα αυτά αποτελούν πρόκληση για τη βιομηχανία της Ευρώπης», είπε.

Οι υπουργοί έχουν στη διάθεσή τους πληθώρα πολιτικών εγγράφων προς εξέταση. Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, έθεσε την ανταγωνιστικότητα στο επίκεντρο της ατζέντας της όταν ξεκίνησε τη δεύτερη πενταετή θητεία της πέρυσι. «Πρέπει να επιστρέψουμε σε αυτό που η ενιαία αγορά κάνει καλύτερα: να διευκολύνει τις επιχειρήσεις σε ολόκληρη την Ευρώπη», δήλωσε.

Από τότε, η Επιτροπή έχει προτείνει σειρά μέτρων, όπως ένα ταμείο ανταγωνιστικότητας που θα ενταχθεί στον επόμενο επταετή προϋπολογισμό της ΕΕ, ένα πακέτο “Omnibus” που αποσκοπεί στη μείωση των γραφειοκρατικών βαρών για τις επιχειρήσεις, καθώς και αλλαγές σε νομοθεσίες όπως η αυστηρά επικρινόμενη Οδηγία για την Εταιρική Βιωσιμότητα (CSRD) και η Οδηγία για τη Δέουσα Επιχειρηματική Επιμέλεια (CSDDD).

Οι φάκελοι αυτοί κινούνται μέσα από την περίπλοκη νομοθετική διαδικασία, με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να καλείται επίσης να εκφράσει τη θέση του.

Ήδη, τα αντικρουόμενα εθνικά συμφέροντα των κρατών-μελών κάνουν αισθητή την παρουσία τους. Στην ατζέντα της σημερινής συνάντησης περιλαμβάνεται μια γερμανική πρόταση να αναθεωρηθεί η προγραμματισμένη απαγόρευση πώλησης νέων αυτοκινήτων με κινητήρες εσωτερικής καύσης από το 2035, λόγω αντιδράσεων από την πλευρά των αυτοκινητοβιομηχανιών. Επιπλέον, αρκετά κράτη-μέλη έχουν επικρίνει τον «Νόμο για τα Τσιπ», χαρακτηρίζοντας μη ρεαλιστικό τον στόχο για μερίδιο 20% στην παγκόσμια αγορά.

Η ενιαία αγορά της ΕΕ, που αντιστοιχεί περίπου στο 18% της παγκόσμιας οικονομίας, αποτελεί ακρογωνιαίο λίθο του ευρωπαϊκού εγχειρήματος. Παράλληλα, αποτελεί ισχυρό γεωπολιτικό εργαλείο, λειτουργώντας ως κίνητρο για χώρες που επιθυμούν να ενταχθούν στην ΕΕ.

Καθώς στις Βρυξέλλες ακόμη μετρούν τις συνέπειες από την άνιση εμπορική συμφωνία του καλοκαιριού με τις ΗΠΑ, η διασφάλιση μιας ενιαίας αγοράς ικανής να προσαρμοστεί στην ψηφιακή και καθαρή τεχνολογική εποχή και να ανταποκριθεί στις οικονομικές προκλήσεις από ΗΠΑ και Κίνα, είναι πιο επιτακτική από ποτέ.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Ανακαλύψτε τα Fashion Shopping Days στο Designer Outlet Athens
ΕΜΠΟΡΙΟ

Ανακαλύψτε τα Fashion Shopping Days στο Designer Outlet Athens

Wall Street: Ανοδικές τάσεις με «οδηγό» τον τεχνολογικό κλάδο
Χρηματιστήρια

Wall Street: Ανοδικές τάσεις με «οδηγό» τον τεχνολογικό κλάδο

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Ελληνικές ενστάσεις (λόγω ναυτιλίας) στην ΕΕ για τις κυρώσεις κατά της Ρωσίας
Ειδήσεις

Ελληνικές ενστάσεις (λόγω ναυτιλίας) στην ΕΕ για τις κυρώσεις κατά της Ρωσίας

Politico: Η Google θα ενισχύσει «άθελά της» τον προϋπολογισμό της ΕΕ
Ειδήσεις

Politico: Η Google θα ενισχύσει «άθελά της» τον προϋπολογισμό της ΕΕ

ΕΕ: Μετατίθεται για τις 23 Ιουλίου η απόφαση σχετικά με το 21ο πακέτο κυρώσεων κατά της Ρωσίας
Ειδήσεις

ΕΕ: Μετατίθεται για τις 23 Ιουλίου η απόφαση σχετικά με το 21ο πακέτο κυρώσεων κατά της Ρωσίας

Bloomberg: Η ΕΕ εξετάζει πακέτο 30 δισ. ευρώ για την πράσινη μετάβαση της βιομηχανίας
Ειδήσεις

Bloomberg: Η ΕΕ εξετάζει πακέτο 30 δισ. ευρώ για την πράσινη μετάβαση της βιομηχανίας

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

ΑΓΡΟΤΙΚΑ
17/07/2026 - 17:47

Ελεγκτικό Συνέδριο: «Τρύπα» στον ΕΛΕΓΕΠ με €52 εκατ. λανθασμένες πληρωμές - Ζητά ανάκτηση ποσών

Σχόλια Αγοράς
17/07/2026 - 17:43

Χρηματιστήριο: Αρνητικό 5Χ5 με απώλειες -2,6% στην εβδομάδα - Αντιστάθηκαν μόνο Metlen, Jumbo, OTE

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
17/07/2026 - 17:39

Η XPENG παρουσίασε χθες στο Μόναχο το νέο XPENG L03

Ειδήσεις
17/07/2026 - 17:26

«Πού μπορείτε να σκοτώσετε τον Τραμπ;»: Θύελλα αντιδράσεων μετά το βίντεο του ιρανικού Fars

Ανακοινώσεις
17/07/2026 - 17:18

Alpha Real Estate Services: Εγκρίθηκε η διανομή μερίσματος €7 εκατ. – Οι προοπτικές της αγοράς ακινήτων

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
17/07/2026 - 17:11

Παγκόσμια πρεμιέρα για το νέο Volkswagen ID. Cross

Χρηματιστήρια
17/07/2026 - 17:10

Wall σε κλοιό πιέσεων: Βουτιά Nasdaq, καταρρέουν οι μετοχές ημιαγωγών

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
17/07/2026 - 17:06

Optima bank: Η Αργυρώ Φερεντίνου νέο ανεξάρτητο μέλος του Δ.Σ. – Ανασυγκρότηση επιτροπών

Ανακοινώσεις
17/07/2026 - 17:00

Alter Ego Media: Επανεπενδύθηκαν €1,31 εκατ. από το μέρισμα του 2025 – Αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο

Ναυτιλία
17/07/2026 - 16:45

Dynagas για δημοσίευμα FT: «Το εμπάργκο στο ρωσικό LNG θα πλήξει την Ευρώπη, όχι τη Ρωσία»

ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ
17/07/2026 - 16:26

Ο Γιάννης Τσιμιτσέλης στο Allwyn Game Time: Ψάρεμα με Κέιν, Ικαριώτικο με Κουρτουά και σούβλες με Ρονάλντο

Ναυτιλία
17/07/2026 - 16:26

Κικίλιας: Ναυπηγεία και νέο λιμάνι αλλάζουν τη Χαλκίδα

Ειδήσεις
17/07/2026 - 16:20

Λαβρόφ: Ευρώπη και Ζελένσκι επιχειρούν την απομάκρυση του Τραμπ από τη συμφωνία της Αλάσκας

Ειδήσεις
17/07/2026 - 16:11

Έκθεση Κομισιόν για Κράτος Δικαίου στην Ελλάδα: Επιφυλάξεις για διαφθορά – Σημαντική πρόοδο «βλέπει» η κυβέρνηση

Ειδήσεις
17/07/2026 - 16:02

Σύγκρουση λεωφορείου με τρόλεϊ στην Πανεπιστημίου - Τέσσερις ελαφρά τραυματίες

Ειδήσεις
17/07/2026 - 16:00

Η Κομισιόν αναμορφώνει την ευρωπαϊκή αγορά άνθρακα με αυστηρότερα όρια εκπομπών

Ειδήσεις
17/07/2026 - 15:56

Τραμπ: Ζήτησε... ανάκληση των αδειών όσων μέσων δεν μετέδωσαν την ομιλία του

Ειδήσεις
17/07/2026 - 15:48

Καιρός: «Προ των πυλών» τα πρώτα σαραντάρια του καλοκαιριού

Αναλύσεις
17/07/2026 - 15:45

UBS: Ψήφος εμπιστοσύνης στην Ευρώπη – Προβλέπει πολυετές ράλι σε μετοχές και τράπεζες

Ειδήσεις
17/07/2026 - 15:22

Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς σε τρεις περιφερειακές ενότητες της Κρήτης το Σάββατο (18/7)

Πολιτική
17/07/2026 - 15:19

Πολάκης: Αποσύρεται με αιχμές από τη διεκδίκηση της ηγεσίας του ΣΥΡΙΖΑ

Ειδήσεις
17/07/2026 - 15:00

Η αγορά εργασίας των ΗΠΑ χάνει ρυθμό – Τα νέα μηνύματα για τη Fed

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
17/07/2026 - 14:48

Πέντε Διεθνείς Διακρίσεις για την Πειραιώς στα Euromoney Awards for Excellence 2026

Ναυτιλία
17/07/2026 - 14:42

Ελληνική Ένωση Πλοιοκτητών για ασφάλεια ρυμουλκήσεων: Φωνάζει ο Κλέφτης για να φοβηθεί ο Νοικοκύρης

Ειδήσεις
17/07/2026 - 14:35

Ουκρανία: Τουλάχιστον δύο νεκροί από ρωσική επίθεση με drone

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
17/07/2026 - 14:26

Δωρεά-μαμούθ €160 εκατ. από τις συστημικές τράπεζες για την αναβάθμιση κορυφαίων ΑΕΙ

Ναυτιλία
17/07/2026 - 14:18

Παράταση έως το 2038 για τις εξαιρέσεις της ελληνικής ακτοπλοΐας από το ETS

Ειδήσεις
17/07/2026 - 14:17

ΕΤΕ/Ομίλου ΔΕΗ - ΚΗΕ: Ως εδώ με την ανοχή απέναντι στην βία

Επιχειρήσεις
17/07/2026 - 14:12

Starship: Δοκιμαστική πτήση τέλος... πριν καν αρχίσει

Οικονομία
17/07/2026 - 14:10

ΟΔΔΗΧ: Δημοπρασία έντοκων γραμματίων ύψους 400 εκατ. ευρώ την Τετάρτη 22 Ιουλίου

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ