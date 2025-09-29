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Wall Street: Ανοδικές τάσεις με «οδηγό» τον τεχνολογικό κλάδο
Χρηματιστήρια
16:51 - 29 Σεπ 2025

Wall Street: Ανοδικές τάσεις με «οδηγό» τον τεχνολογικό κλάδο

Reporter.gr Newsroom
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Οι μετοχές της  Wall Street σημειώνουν άνοδο τη Δευτέρα (29/9), καθώς το χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης επιχειρεί ξαναβρεί τα πατήματά του μετά από μία εβδομάδα έντονης μεταβλητότητας, ιδιαίτερα στον κλάδο της τεχνητής νοημοσύνης.

Σε αυτό το πλαίσιο, ο Dow υποχωρεί ελαφρώς κατά 0,03% στις 46.232,27 μονάδες, o S&P 500 σημειώνει κέρδη 0,44% στις 6.672,79 μονάδες και ο Nasdaq ενισχύεται κατά 0,87% στις 22.675,81 μονάδες.

Στα αξιόλογα της ημέρας, η μετοχή της Nvidia, που σχετίζεται με την τεχνητή νοημοσύνη, ενισχύεται μετά από μια περίοδο αμφισβήτησης γύρω από το AI trade που άσκησε πίεση στη γενικότερη αγορά την προηγούμενη εβδομάδα. Κάποιοι επενδυτές μάλιστα αναρωτιούνται αν υπάρχει αρκετή ενέργεια για να στηρίξει ένα σχέδιο υποδομών μεταξύ Nvidia και OpenAI. Η μετοχή της Nvidia σημειώνει άνοδο άνω του 2%.

Παράλληλα, οι μετοχές της Electronic Arts σημειώνουν ράλι άνω του 5% αφού η εταιρεία βιντεοπαιχνιδιών ανακοίνωσε ότι θα εξαγοραστεί και θα μετατραπεί σε ιδιωτική, σε μια συμφωνία ύψους 55 δισ. δολαρίων. Οι ανακοινώσεις εξαγορών και συγχωνεύσεων στις ΗΠΑ ξεπέρασαν το 1 τρισ. δολάρια από την αρχή του έτους μέχρι σήμερα, αυξημένες κατά 29% σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο, σύμφωνα με στοιχεία της Goldman Sachs.

Υπενθυμίζεται ότι οι αμερικανικές μετοχές υποχώρησαν την περασμένη εβδομάδα, καθώς εμφανίστηκαν «ρωγμές» σε έναν βασικό πυλώνα του ανοδικού ράλι — τον ενθουσιασμό γύρω από την ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης. Ο S&P 500 κατέγραψε τη χειρότερη εβδομαδιαία επίδοση από την 1η Αυγούστου και πλέον βρίσκεται 0,8% χαμηλότερα από το ιστορικό υψηλό του. Ο Nasdaq είχε την ασθενέστερη εβδομάδα από τις αρχές Αυγούστου, ενώ ο Dow σημείωσε την πρώτη του απώλεια έπειτα από τρεις εβδομάδες.

Ωστόσο, ο Venu Krishna, επικεφαλής στρατηγικής μετοχών ΗΠΑ στη Barclays, πιστεύει ότι οι κεφαλαιουχικές δαπάνες στον κλάδο του AI εξακολουθούν να δίνουν ώθηση στην αγορά.

«Η ιστορία του capex στην τεχνητή νοημοσύνη δεν δείχνει σημάδια επιβράδυνσης. Επιπλέον, και άλλοι κλάδοι επωφελούνται από το τεράστιο κύμα δαπανών για AI υποδομές», σημείωσε σε σημείωμά του τη Δευτέρα. «Η υπερσυγκέντρωση απαιτεί κάποια προσοχή, αλλά με την τεχνητή νοημοσύνη να αποκτά δυναμική ως το κεντρικό σημείο της παγκόσμιας ανάπτυξης, ο S&P 500 θα πρέπει να είναι καλά τοποθετημένος σε σχέση με άλλους δείκτες, λόγω της έντονης παρουσίας τεχνολογικών μετοχών».

Πλέον, όλα τα βλέμματα είναι στραμμένα σε μια πιθανή παύση λειτουργίας της ομοσπονδιακής κυβέρνησης, καθώς πλησιάζει η προθεσμία χρηματοδότησης αυτής της εβδομάδας. Το Σαββατοκύριακο, ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ είπε στο NBC News ότι θα μπορούσαν να γίνουν μαζικές απολύσεις ομοσπονδιακών υπαλλήλων αν δεν αποφευχθεί το shutdown από το Κογκρέσο.

«Θα περικόψουμε πολλούς από αυτούς που ... μπορούμε να απομακρύνουμε μόνιμα», είπε, προσθέτοντας ότι θα «προτιμούσε να μην το κάνει».

Η Wall Street στρέφει επίσης την προσοχή της στην έκθεση για τη μισθοδοσία εκτός αγροτικού τομέα του Σεπτεμβρίου, που θα δημοσιευθεί την Παρασκευή το πρωί. Η αγορά μπορεί να χρειαστεί έναν ακόμα αριθμό τύπου «χρυσαλίδας» — ούτε πολύ υψηλό ώστε να γίνει η Fed πιο επιθετική, ούτε πολύ χαμηλό ώστε να δείχνει σημαντική επιβράδυνση.

Η αγορά παραμένει σε τροχιά για ήπια κέρδη τον Σεπτέμβριο. Ο S&P 500 έχει ενισχυθεί 2,8% αυτόν τον μήνα, ενώ ο Dow έχει κερδίσει 1,5%. Ο Nasdaq, με το μεγάλο βάρος σε τεχνολογικές μετοχές, έχει την καλύτερη επίδοση, με άνοδο 2,9%.

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