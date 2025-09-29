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Ανακαλύψτε τα Fashion Shopping Days στο Designer Outlet Athens
ΕΜΠΟΡΙΟ
16:59 - 29 Σεπ 2025

Ανακαλύψτε τα Fashion Shopping Days στο Designer Outlet Athens

Reporter.gr Newsroom
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Fall into Fashion με μοναδικές προσφορές και ξεχωριστές εμπειρίες! Από 3 έως 5 Οκτωβρίου, το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens, καλωσορίζει τη νέα σεζόν με τα Fashion Shopping Days. 

Ένα τριήμερο γεμάτο φθινοπωρινές προσφορές σε αγαπημένα designer brands, νέες συλλογές και μοναδικές εμπειρίες για όλη την οικογένεια. Ανανεώστε το φθινοπωρινό σας στυλ και χαρίστε στον εαυτό σας μια ξεχωριστή εμπειρία shopping. Έξυπνες αγορές, stylish επιλογές και η αίσθηση ότι βρίσκεστε στον απόλυτο shopping προορισμό κάνουν το Designer Outlet Athens το ιδανικό σημείο συνάντησης για κάθε fashion lover.

Και επειδή το shopping στο Designer Outlet Athens σημαίνει διασκέδαση για όλους, τα Σαββατοκύριακα 4 – 5 και 11 – 12 Οκτωβρίου οι μικροί μας φίλοι διασκεδάζουν σε ένα ξεχωριστό πρόγραμμα που συνδυάζει παιχνίδι και δημιουργικότητα. Μικροί fashionistas σχεδιάζουν τις δικές τους συλλογές, γίνονται μικροί δημιουργοί μέσα από θεατρικές και μουσικοκινητικές δραστηριότητες που ενισχύουν την φαντασία και την συνεργασία, ενώ μεταμορφώνονται σε ό,τι επιθυμούν με facepainting.

Ανοιχτό και τις Κυριακές, από τις 11:00 έως τις 20:00, το Designer Outlet Athens, αποτελεί τον ιδανικό προορισμό για να απολαύστε ατελείωτο shopping και γευστικά διαλείμματα στα καφέ και εστιατόριά του.

Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε το: www.designeroutletathens.gr

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