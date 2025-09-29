Γεύμα εργασίας της ΕΕΤ με εκπροσώπους των προεδρείων του ΣΕΒ, ΣΕΤΕ και ΕΑΕΕ

Η Τράπεζα της Ελλάδος (ΕΕΤ) παρέθεσε γεύμα εργασίας με πρωτοβουλία του Προέδρου του ΔΣ της ΕΕΤ, Γκίκα Χαρδούβελη και των μελών του ΔΣ, προς εκπροσώπους των προεδρείων του Συνδέσμου Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών (ΣΕΒ), του Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΣΕΤΕ) και της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδος (ΕΑΕΕ), στο πλαίσιο της ενίσχυσης της συνεργασίας με την επιχειρηματική κοινότητα.

Στρατηγικός στόχος συνεργασίας

Η πρωτοβουλία της ΕΕΤ υπογράμμισε τη στρατηγική επιλογή της «μέγιστης δυνατής κινητοποίησης και συνεργασίας όλων των παραγωγικών φορέων και κοινωνικών εταίρων», συμβάλλοντας στις προσπάθειες της Πολιτείας και της επιχειρηματικής κοινότητας για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, της εξωστρέφειας, των επενδύσεων και της απασχόλησης, προς όφελος της ελληνικής οικονομίας και κοινωνίας.

Τους φορείς εκπροσώπησαν η Πρόεδρος της Εκτελεστικής Επιτροπής και Αντιπρόεδρος ΔΣ του ΣΕΒ, κ. Ράνια Αικατερινάρη, οι Αντιπρόεδροι ΔΣ του ΣΕΤΕ, κ. Ευτύχης Βασιλάκης και κ. Αγάπη Σμπώκου, ο Πρόεδρος ΔΣ της ΕΑΕΕ, κ. Αλέξανδρος Σαρρηγεωργίου και η Γενική Διευθύντρια, κ. Ελίνα Παπασπυροπούλου.

Στο γεύμα συμμετείχαν, επίσης, οι Διευθύνοντες Σύμβουλοι κορυφαίων τραπεζών, όπως της Eurobank, Εθνικής Τράπεζας, Alpha Bank, Credia Bank, Optima Bank, Citibank, Viva και της Τράπεζας Πειραιώς, καθώς και η acting Γενική Διευθύντρια της ΕΕΤ, κ. Χαρούλα Απαλαγάκη, στελέχη της Ένωσης και επικεφαλής Συντονιστικών Επιτροπών.

Κοινές προκλήσεις και προτεραιότητες

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης τονίστηκε ότι η στενή συνεργασία ανάμεσα στο τραπεζικό σύστημα, τους παραγωγικούς φορείς και τους κοινωνικούς εταίρους αποτελεί καταλύτη για τον βιώσιμο μετασχηματισμό της ελληνικής οικονομίας, ειδικά σε ένα διεθνές περιβάλλον με σύνθετες προκλήσεις. Συζητήθηκαν θέματα όπως οι χρηματοδοτικοί μηχανισμοί, οι υποδομές, τα έργα βιώσιμης ανάπτυξης, η καινοτομία, οι θεσμικές μεταρρυθμίσεις και η αύξηση της παραγωγικότητας.

Ενίσχυση της επιχειρηματικότητας

Η ΕΕΤ τόνισε ότι το ελληνικό τραπεζικό σύστημα διαθέτει τη βούληση και την ικανότητα να στηρίξει περαιτέρω την υγιή επιχειρηματικότητα σε όλους τους κλάδους και επιχειρήσεις, από τις μικρότερες έως τις μεγαλύτερες, μέσα από έναν από τους υψηλότερους ρυθμούς πιστωτικής επέκτασης στην ευρωζώνη.

Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος και της ΕΚΤ, ο ετήσιος ρυθμός πιστωτικής επέκτασης τον Αύγουστο του 2025 διαμορφώθηκε στο 16,1% για μη χρηματοπιστωτικές επιχειρήσεις, έναντι 3% της ευρωζώνης. Στο οκτάμηνο Ιανουαρίου–Αυγούστου 2025, οι νέες εκταμιεύσεις επιχειρηματικών δανείων ξεπέρασαν τα 20 δισ. ευρώ, περιλαμβάνοντας δάνεια του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και κεφάλαια από χρηματοδοτικούς οργανισμούς.