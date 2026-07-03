Μολδαβία: Παραιτήθηκε ο πρωθυπουργός Αλεξάντρου Μουντεάνου μετά από σειρά σκανδάλων

Ο πρωθυπουργός της Μολδαβίας, Αλεξάντρου Μουντεάνου, ανακοίνωσε την Παρασκευή (3/7) την παραίτησή του, βάζοντας τέλος στην φιλοευρωπαϊκή κυβέρνηση την οποία ηγήθηκε από τον περασμένο Νοέμβριο.

«Αποδέχθηκα την πρόταση να αναλάβω πρωθυπουργός με μεγάλη ευθύνη και με τη σταθερή πεποίθηση ότι μπορώ να συμβάλω στο να αλλάξουν τα πράγματα προς το καλύτερο», έγραψε συγκεκριμένα σε ανάρτησή του στο Facebook. «Όμως τη στιγμή που αντιλήφθηκα ότι δεν μπορούσα πλέον να ασκήσω την εντολή μου σύμφωνα με τις αρχές και τις πεποιθήσεις μου, επέλεξα να αποχωρήσω», δήλωσε χαρακτηριστικά ο παραιτηθείς Μολδαβός πρωθυπουργός.

Ο πρόεδρος της Μολδαβίας, Μάγια Σάντου, είχε διορίσει τον Μουντεάνου στη θέση του πρωθυπουργού το Νοέμβριο του περασμένου έτους. Και οι δύο πολιτικοί υποστήριζαν πολιτικές που στόχευαν στη διευκόλυνση της ταχείας ένταξης της χώρας στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Ωστόσο, όπως επισημαίνει το Politico, η θητεία του Μουντεάνου στην ηγεσία της κυβέρνησης της χώρας υπονομεύτηκε από σκάνδαλα που έχουν πλήξει υπουργεία και κρατικές επιχειρήσεις της Μολδαβίας.

Τον περασμένο μήνα, ο Ντουμίτρου Βανγκελί, επικεφαλής της υπηρεσίας ασφάλειας πολιτικής αεροπορίας MOLDATSA, αποπέμφθηκε, αφού διαπιστώθηκε ότι το πανεπιστημιακό του πτυχίο και η άδεια πιλότου ήταν πλαστά. Την Πέμπτη, η υφυπουργός Γεωργίας, Τατιάνα Νιστορίκα, τέθηκε υπό κράτηση ως ύποπτη για δωροδοκία.

Ο Βανγκελί αρνήθηκε δημοσίως τις κατηγορίες, ενώ η Νιστορίκα δεν έχει ακόμη τοποθετηθεί για την υπόθεσή της.

Σε συνέντευξη Τύπου μετά την παραίτηση του Μουντεάνου, η Σάντου δήλωσε ότι ανέμενε «μεγαλύτερη εμπλοκή σε δύσκολες αποφάσεις και ισχυρότερη δημόσια παρουσία για την ακρόαση των ανησυχιών των πολιτών». Παράλληλα, απέρριψε τον ισχυρισμό του Μουντεάνου ότι δεν είχε την ελευθερία να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις της χώρας.

«Οι εικασίες ότι ήθελε να καταπολεμήσει καταχρήσεις αλλά δεν του επετράπη είναι ψευδείς», δήλωσε σε αυτό το φόντο και συμπλήρωσε ότι: «Ο πρωθυπουργός είχε πλήρη ελευθερία να διοικήσει την κυβέρνηση όπως έκρινε σκόπιμο».

Η πρόεδρος ανέφερε επίσης ότι θα ξεκινήσει διαβουλεύσεις με τους πολιτικούς αρχηγούς την επόμενη εβδομάδα, με στόχο τον διορισμό νέου πρωθυπουργού, ο οποίος θα συνεχίσει επίσης τις φιλοευρωπαϊκές πολιτικές. «Η πορεία της Μολδαβίας παραμένει αμετάβλητη: μεταρρυθμίσεις και ένταξη στην ΕΕ», έγραψε στην πλατφόρμα X.

Υπενθυμίζεται ότι η Μολδαβία έλαβε καθεστώς υποψήφιας χώρας για ένταξη στην ΕΕ το 2022, ενώ τον περασμένο μήνα τα κράτη-μέλη της Ένωσης ψήφισαν υπέρ της έναρξης του πρώτου «πακέτου» διαπραγματεύσεων ένταξης με το Κισινάου.

Τέλος, να σημειωθεί ότι η πρόεδρος της χώρας Μάγια Σάντου αποτελεί την πιο προβεβλημένη μορφή της φιλοευρωπαϊκής πορείας και ηγείται της πολιτικής αντιπολίτευσης στο φιλορωσικό Κόμμα των Σοσιαλιστών, το οποίο είναι σήμερα το δεύτερο μεγαλύτερο κόμμα της χώρας.