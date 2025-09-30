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Τραμπ: «Υπόσχεται» μειώσεις έως και 300% στις τιμές των φαρμάκων μέσω συμφωνίας με την Pfizer
Ειδήσεις
19:40 - 30 Σεπ 2025

Τραμπ: «Υπόσχεται» μειώσεις έως και 300% στις τιμές των φαρμάκων μέσω συμφωνίας με την Pfizer

Reporter.gr Newsroom
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Ο Ντόναλντ Τραμπ, εν αναμονή επίσημης ανακοίνωσης για νέα συμφωνία με την Pfizer, δήλωσε ότι πρόκειται να υπάρξει θεαματική μείωση στις τιμές των φαρμάκων, κάνοντας λόγο ακόμη και για μείωση 100% ή και περισσότερο. Αν και δεν διευκρίνισε με ποιον ακριβώς μηχανισμό θα επιτευχθεί αυτό, χαρακτήρισε την πρωτοβουλία ως «μία από τις σημαντικότερες ενέργειες» της κυβέρνησής του.

«Θα μειώσουμε τις τιμές των φαρμάκων κατά 100%, σε κάποιες περιπτώσεις κατά 300% ή και παραπάνω», δήλωσε ο Τραμπ στους δημοσιογράφους, καθώς επέστρεφε στον Λευκό Οίκο μετά από ομιλία του στο Κουάντικο, μπροστά στη στρατιωτική ηγεσία.

Σύμφωνα με αξιωματούχο του Λευκού Οίκου, σχεδιάζεται η δημιουργία μιας νέας πλατφόρμας πώλησης φαρμάκων με την ονομασία TrumpRx, μέσω της οποίας η Pfizer θα προσφέρει ορισμένα από τα σκευάσματά της απευθείας στους Αμερικανούς καταναλωτές, παρακάμπτοντας μεσάζοντες και διανομείς.

Η Pfizer, με έδρα τη Νέα Υόρκη, αναμένεται επίσης να ανακοινώσει ότι θα επενδύσει 70 δισεκατομμύρια δολάρια σε έρευνα και ανάπτυξη φαρμάκων, καθώς και στην ενίσχυση της εγχώριας φαρμακοβιομηχανίας.

Υπενθυμίζεται ότι τον Ιούλιο, ο Τραμπ είχε αποστείλει επιστολές σε 17 φαρμακευτικές εταιρείες, ζητώντας τους να μειώσουν τις τιμές των φαρμάκων τους στα επίπεδα των τιμών που ισχύουν διεθνώς. Παράλληλα, τους έθεσε διορία έως τις 29 Σεπτεμβρίου για να υποβάλουν δεσμευτικές προτάσεις με συγκεκριμένα μέτρα.

Η Pfizer είναι η πρώτη εταιρεία που φέρεται να προχωρά σε συμφωνία με τον Λευκό Οίκο στο πλαίσιο αυτής της πίεσης προς τις Big Pharma.

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