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ΗΠΑ: Πολύτιμος εταίρος η Κυπριακή Δημοκρατία, λέει το Στέιτ Ντιπάρτμεντ
Ειδήσεις
17:34 - 01 Οκτ 2025

ΗΠΑ: Πολύτιμος εταίρος η Κυπριακή Δημοκρατία, λέει το Στέιτ Ντιπάρτμεντ

Reporter.gr Newsroom
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Τη σταθερή προσήλωση των Ηνωμένων Πολιτειών στην επίτευξη επανένωσης της Κύπρου, στο πλαίσιο μιας δικοινοτικής, διζωνικής ομοσπονδίας με πλήρη πολιτική ισότητα για όλους τους πολίτες της, επιβεβαιώνει το Στέιτ Ντιπάρτμεντ με αφορμή την 65η επέτειο της κυπριακής ανεξαρτησίας.

Στην επίσημη ανακοίνωση, το αμερικανικό Υπουργείο Εξωτερικών χαρακτηρίζει την Κυπριακή Δημοκρατία ως έναν «πολύτιμο εταίρο» των ΗΠΑ, επισημαίνοντας τη διευρυμένη συνεργασία μεταξύ των δύο χωρών στους τομείς του εμπορίου, της καταπολέμησης παράνομων χρηματοοικονομικών δραστηριοτήτων, αλλά και στην ενίσχυση της ασφάλειας στην ευρύτερη περιοχή.

Ιδιαίτερη μνεία γίνεται στη συμβολή της Κύπρου στην προστασία Αμερικανών πολιτών σε περιόδους διεθνών κρίσεων, με την Ουάσιγκτον να υπογραμμίζει πως πρόκειται για έναν από τους τομείς ύψιστης σημασίας για τις ΗΠΑ.

Επιπλέον, το Στέιτ Ντιπάρτμεντ επαναλαμβάνει τη στήριξή του σε μια συνολική λύση «κυπριακής ιδιοκτησίας», υπό την αιγίδα των Ηνωμένων Εθνών, που θα οδηγήσει στην επανένωση του νησιού με βάση το συμφωνημένο μοντέλο της δικοινοτικής, διζωνικής ομοσπονδίας και με εξασφαλισμένη πολιτική ισότητα.

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