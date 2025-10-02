Ισραηλινή αναχαίτιση στον στολίσκο για τη Γάζα – 27 Έλληνες έχουν συλληφθεί

Σε αντίθεση με προηγούμενες προσπάθειες προσέγγισης της Λωρίδας της Γάζας διά θαλάσσης, η παρούσα αποστολή χαρακτηρίστηκε ως η μεγαλύτερη μέχρι στιγμής που επιχείρησε να σπάσει τον ισραηλινό αποκλεισμό. Οι ακτιβιστές ανέφεραν πως πίστευαν ότι, λόγω του μεγάλου αριθμού σκαφών, το Ισραήλ θα δυσκολευόταν να τα σταματήσει όλα.

Ωστόσο, μία σχεδόν ημέρα μετά από την έναρξη της επιχείρησης του Ισραήλ, τα σκάφη της νηοπομπής αναχαιτίστηκαν, με ένα εξ αυτών να έχει χάσει την επικοινωνία του εδώ και ώρες με τους διοργανωτές της αποστολής. Πρόκειται για το ισπανικό σκάφος Mikeno, το οποίο - σύμφωνα με το τελευταίο στίγμα του το πρωί της Πέμπτης - ήταν πολύ κοντά στις ακτές της Γάζας. «Ενεργό» φαίνεται ακόμη και το πλοίο Marinette , το οποίο όμως βρίσκεται πιο μακριά, πλόεντας παράλληλα με την ακτογραμμή της Αιγύπτου.

One global sumud flotilla's boat has reached in Gaza waters successfully pic.twitter.com/rtVPcBahSs — Global Sumud Flotilla (@GlobalSumud) October 2, 2025

Ανάμεσα στα αναχαιτισμένα πλοία βρίσκονται επιβεβαιωμένα και τα έξι ελληνικά σκάφη, με τα «Οξυγόνο», «Βαγγέλης Πισσίας» και «Ahed Tamimi» να αποτελούν τα πρώτα για τα οποία το March to Gaza Greece επιβεβαίωσε πως κατελήφθησαν και τα πληρώματά τους συνελήφθησαν από τις αρχές του Ισραήλ.

Ο καπετάνιος του Mikeno που φέρεται πως κατάφερε να σπάσει τον αποκλεισμό και βρίσκεται μια ανάσα από τη Γάζα:

Ο Muhammad Kuchuktigin είναι ο καπετάνιος του «Mikeno», που ξεκίνησε από την Ισπανία, και βρίσκεται σε απόσταση αναπνοής από την ακτογραμμή της Γάζας.

Το πλοίο σύμφωνα με το live tracker, μέχρι στιγμής, δεν έχει αναχαιτιστεί από τις ισραηλινές δυνάμεις. Οι πληροφορίες ωστόσο παραμένουν επισφαλείς λόγω των διαρκών παρεμβολών στα συστήματα εντοπισμού και στα ραντάρ των πλοίων.

Το ελληνικό ΥΠΕΞ δήλωσε δια της εκπροσώπου του ότι έχουν συλληφθεί 27 Έλληνες και διαβεβαίωσε ότι «το υπουργείο παρακολουθεί στενά την εξέλιξη και βρίσκεται σε διαρκή επικοινωνία με την πρεσβεία μας στο Τελ Αβίβ».

Εν τω μεταξύ, ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ, ΚΚΕ και Νέα Αριστερά με ανακοινώσεις τους ζητούν από την ελληνική κυβέρνηση να διασφαλιστεί πως το πλήρωμα του «Οξυγόνου» και όσοι Έλληνες συλληφθούν από τις ισραηλινές αρχές θα είναι καλά στην υγεία τους και θα επιστρέψουν με ασφάλεια.

Ανακοίνωσε εξέδωσε και η Νεολαία του ΠΑΣΟΚ μέσω της οποίας καταδικάζει την επίθεση των ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων στον στολίσκο Global Sumud Flotilla, μεταξύ των οποίων και στο πλοίο «Οξυγόνο» της ελληνικής αποστολής, που είχε ως σκοπό τη μεταφορά ανθρωπιστικής βοήθειας προς τη Γάζα.

Ακόμη, ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς (μία βουλευτής της οποίας είναι ανάμεσα στους κρατουμένους ακτιβιστές) αναφέρθηκε στο ζήτημα από το βήμα της Βουλής, αξιώνοντας την ασφαλή επιστροφή των συλληφθέντων Ελλήνων και ζητώντας από τον υπουργό Εθνικής Άμυνας, Νίκο Δένδια, την αποστολή πολεμικού αεροσκάφους για να τους φέρει πίσω. Ο ίδιος είπε πως επιχείρησε να επικοινωνήσει και με τον Υπουργό Εξωτερικών, Γιώργο Γεραοετρίτη.

Παράλληλα, 11 Έλληνες ακτιβιστές (εκ των 27) ανακοίνωσαν πως ξεκινούν απεργία πείνας ως «συλλογική διαμαρτυρία» απέναντι «στο έγκλημα που διαπράττεται ενάντια στον παλαιστινιακό λαό και στη συνεχιζόμενη παραβίαση κάθε έννοιας διεθνούς δικαίου.»

Οι ανακοινώσεις του March to Gaza Greece

Σύμφωνα με ανακοίνωση του March to Gaza Greece, το πλοίο «Οξυγόνο» αναχαιτίστηκε στις 06.23 ώρα Ελλάδας, αφού είχε δεχτεί βολές από κανόνια νερού.

Παράλληλα, σύμφωνα με το March to Gaza Greece, «στις 04.20 ώρα Ελλάδας χάσαμε επαφή με το πλοίο "Βαγγέλης Πισσίας" της ελληνικής αποστολής του Global Sumud Flotilla. Το πλοίο έχει κατασχεθεί και το πλήρωμα έχει απαχθεί από τον ισραηλινό στρατό», καταγγέλει το κίνημα, καλώντας την ελληνική κυβέρνηση να εγγυηθεί την ασφαλή επιστροφή του πληρώματος.

Στις 05:08 χάθηκε η επαφή και με το πλοίο «Ahed Tamimi», με το March to Gaza Greece να αναρτά τα video των μελών του πληρώματος.

Live εικόνα από την αποστολή:

Νεότερες διεθνείς αντιδράσεις

Ο Ισπανός υπουργός Εξωτερικών, Χοσέ Μανουέλ Άλμπαρες, ανακοίνωσε σήμερα πως κάλεσε τον επιτετραμμένο της πρεσβείας του Ισραήλ στη Μαδρίτη, έπειτα από την αναχαίτιση αρκετών πλοίων του διεθνούς στολίσκου που μετέφερε ανθρωπιστική βοήθεια προς τη Λωρίδα της Γάζας, από τις ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις.

«Πρόκειται για ειρηνικούς πολίτες που δεν είχαν κανέναν άλλο στόχο πέρα από την παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας και οι οποίοι, κατά συνέπεια, δεν αποτελούσαν απειλή για κανέναν», δήλωσε ο Άλμπαρες στο κρατικό τηλεοπτικό δίκτυο TVE, αναφερόμενος στους ακτιβιστές που συνελήφθησαν από το Ισραήλ.

Σύμφωνα με τον ίδιο, 65 Ισπανοί πολίτες επιβαίνουν στα πλοία που συμμετέχουν στον στόλο Global Sumud Flotilla, χωρίς ωστόσο να είναι προς το παρόν γνωστό πόσοι από αυτούς έχουν τεθεί υπό κράτηση.

Υπενθυμίζεται ότι το Ισραήλ είχε αποσύρει τον πρεσβευτή του από την Ισπανία μετά την απόφαση της ισπανικής κυβέρνησης να αναγνωρίσει επίσημα παλαιστινιακό κράτος τον Μάιο του 2024.

Παράλληλα, η κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου εξέφρασε έντονη ανησυχία για την αναχαίτιση των σκαφών του στολίσκου, σύμφωνα με ανακοίνωση του Φόρεϊν Όφις, επισημαίνοντας πως έχει καλέσει το Ισραήλ να επιλύσει την κατάσταση με ασφαλή τρόπο.

«Ανησυχούμε βαθιά για την κατάσταση με τον στολίσκο Sumud, είμαστε σε επαφή με τις οικογένειες κάποιων Βρετανών πολιτών που συμμετέχουν» σε αυτόν, σημειώνει το Φόρεϊν Όφις.

«Η βοήθεια που μεταφέρει ο στολίσκος θα πρέπει να παραδοθεί σε ανθρωπιστικές οργανώσεις επί τόπου προκειμένου να διανεμηθεί με ασφάλεια στη Γάζα», προστίθεται στην ανακοίνωση.

Από την πλευρά της, η κυβέρνηση της Αυστραλίας δήλωσε ότι έχει ενημερωθεί για τις συλλήψεις που έγιναν από τις ισραηλινές δυνάμεις σε σχέση με πρόσωπα που επέβαιναν στον διεθνή στολίσκο και ότι είναι έτοιμη να παρέχει προξενική υποστήριξη στους Αυστραλούς πολίτες που συμμετέχουν στην αποστολή.

«Η Αυστραλία ζητεί από όλες τις πλευρές να σεβαστούν το διεθνές δίκαιο, να εγγυηθούν την ασφάλεια και την ανθρώπινη αντιμετώπιση όλων των εμπλεκομένων», υπογράμμισε το αυστραλιανό υπουργείο Εξωτερικών.

Την ίδια στιγμή, η Βραζιλία καταδίκασε την αναχαίτιση των πλοίων του στολίσκου Sumud, υποστηρίζοντας ότι η ενέργεια αυτή «παραβιάζει τα δικαιώματα και θέτει σε κίνδυνο τη σωματική ακεραιότητα ειρηνικών διαδηλωτών», όπως αναφέρει το υπουργείο Εξωτερικών της χώρας.

«Η ευθύνη για την ασφάλεια των συλληφθέντων βαρύνει πλέον το Ισραήλ», πρόσθεσε το βραζιλιάνικο ΥΠΕΞ.

Ο υπουργός Εξωτερικών της Βραζιλίας, Μάουρο Βιέιρα, σημείωσε πως η κυβέρνησή του ήρθε σε απευθείας επαφή με το Ισραήλ για να εκφράσει την ανησυχία της σχετικά με τους 15 Βραζιλιάνους πολίτες που συμμετέχουν στον στολίσκο, ανάμεσά τους και η βουλευτής Λουιζιάνε Λινς.

Ακόμη, ο πρόεδρος της Νότιας Αφρικής, Cyril Ramaphosa, δήλωσε ότι η κατάληψη των πλοίων του Global Sumud Flotilla από το Ισραήλ αποτελεί «σοβαρό αδίκημα» κατά της «παγκόσμιας αλληλεγγύης και του αισθήματος που αποσκοπεί στην ανακούφιση των δεινών στη Γάζα». Κάλεσε το Ισραήλ να απελευθερώσει άμεσα τους Νοτιοαφρικανούς που βρίσκονται στο στόλο, μεταξύ των οποίων και ο εγγονός του εμβληματικού ηγέτη του κινήματος κατά του απαρτχάιντ Νέλσον Μαντέλα, Νκόσι Ζουελιβέλιλε Μαντέλα.

Παράλληλα, στην Άγκυρα η Εισαγγελία έδωσε την εντολή να ξεκινήσει έρευνα μετά τη σύλληψη Τούρκων ακτιβιστών που επέβαιναν σε πλοίο του στολίσκου για τη Γάζα.

Τι έχει συμβεί μέχρι τώρα

Από το πρωί της Τετάρτης (1/10) δημοσιεύματα σε ισραηλινά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι το Ισραήλ βρίσκεται σε υψηλή κατάσταση επιφυλακής, προκειμένου να αναχαιτίσει τα πλοία του «Στόλου της Ελευθερίας προς τη Γάζα», Global Sumud Fotilla, τα οποία πλησίαζαν προς τις ακτές του παλαιστινιακού θύλακα, προκειμένου να «σπάσουν» τον αποκλεισμό.

Τα πλοία μετέφεραν ανθρωπιστική βοήθεια και οι ακτιβιστές που επέβαιναν σε αυτά ήταν άοπλοι. Από το απόγευμα της Τετάρτης (1/10) άρχισαν να έρχονται οι πρώτες αναφορές για αυξημένες πιέσεις του ισραηλινού ναυτικού προς τα πλοία της νηοπομπής, ενώ αργότερα θεωρήθηκε πως ήταν πια ζήτημα χρόνου μέχρι να αναχαιτιστεί ολόκληρος ο στόλος που πλέον είχε εισέλθει στην «κόκκινη ζώνη», 110 ναυτικά μίλια περίπου μακριά από τη Γάζα.

Παρά τις απόπειρες του ισραηλινού ναυτικού να σταματήσει τα πλοία, μέχρι τα ξημερώματα της Πέμπτης (2/10) είχαν μείνει ακόμη κάποια που συνέχιζαν την πορεία τους, φτάνοντας σε απόσταση 60 ναυτικών μιλίων από τις ακτές της Γάζας.

Τα πρώτα πλοία που αναχαιτίστηκαν ήταν το Alma – που ήταν και ο «αρχηγός» της νηοπομπής και στο οποίο επέβαινε η Γαλλίδα ευρωβουλευτής Έμα Φουρό –, το Sirius και το Adara. Το κίνημα March to Gaza Greece επιβεβαίωσε, ακόμη, πως αναχαιτίστηκαν τα Huga, Spectre και Mali, ενώ υπήρχαν αναφορές και για μερικά ακόμη, όπως τα Yulara, Karma και Mango.

Σε μερικά, μάλιστα, οι κάμερες που κατέγραφαν σε ζωντανή σύνδεση έδειξαν τον ισραηλινό στρατό να τα πλησιάζει και να πραγματοποιεί ρίψεις νερού με κανόνια. Ένα από αυτά ήταν το Meteque, το πλήρωμα του οποίου κάποια στιγμή φάνηκε να σηκώνει τα χέρια περιμένοντας τη σύλληψη (αφού προηγουμένως είχε αγνοήσει τις εντολές να σταματήσει) και το ελληνικό «Οξυγόνο», στο οποίο ήταν και η βουλευτής της Νέας Αριστεράς, Π. Πέρκα.

Το Global Sumud Fotilla δημοσίευσε βίντεο στο οποίο εμφανίζονται ισραηλινά πλοία να χτυπούν με κανόνια νερού πλοία του στόλου, ενώ οι ακτιβιστές είχαν σηκώσει τα χέρια ψηλά. Σε ανακοίνωσή του ο Στόλος της Ελευθερίας προς τη Γάζα, κατηγόρησε το Ισραήλ πως «επιτέθηκε παράνομα στον παγκόσμιο στόλο Sumud», αναφέροντας πως ενώ οι κάμερες έχουν σβήσει και η επικοινωνία έχει χαθεί, στα σκάφη επιβιβάζονταν ένοπλοι Ισραηλινοί κομάντο.

Το κίνημα χαρακτήρισε την επέμβαση του Ισραήλ για αποτροπή προσέγγισης στις ακτές της Γάζας ως «μία ακόμη παραβίαση του Διεθνούς Δικαίου» και «μία ακόμη προσπάθεια να φιμωθούν όσοι τολμούν να αντιμετωπίσουν τη γενοκτονία του παλαιστινιακού λαού από το Ισραήλ».

Σε άλλη ανακοίνωσή του, μάλιστα, το Global Sumud Fotilla ανέφερε ότι το πλοίο Florida εμβολίστηκε σκόπιμα εν πλω και πως άλλα πλοία (μεταξύ αυτών κα το Meteque) στοχοποιήθηκαν με κανόνια νερού, επιθέσεις «παράνομες», όπως τονίζεται, οι οποίες αποτελούν «εγκλήματα πολέμου», αφού στρέφονται εναντίον «άοπλων ανθρωπιστικών πλοίων».

Χιλιάδες πολίτες στους δρόμους

Σε ένδειξη συμπαράστασης προς τον διεθνή στόλο και διαμαρτυρίας για τις προσπάθειες αναχαίτισης του Ισραήλ, χιλιάδες άνθρωποι βγήκαν στους δρόμους το βράδυ της Τετάρτης (1/10), ενώ ακόμη η αναχαίτιση των πλοίων βρισκόταν σε εξέλιξη.

Στην Ελλάδα, το κίνημα March to Gaza Greece κάλεσε σε συγκέντρωση έξω από το Υπουργείο Εξωτερικών στις 23:00, ενώ έχει απευθύνει κάλεσμα και για αύριο το πρωί στις 10:00 στο ίδιο σημείο, καθώς και το απόγευμα (στις 18:30) στο Πάρκο Ελευθερίας.

Από την χθεσινή συγκέντρωση έξω από το ΥΠΕΞ, περίπου χίλιοι άνθρωποι έκαναν τελικά πορεία στα Προπύλαια.

Παρόμοιες συγκεντρώσεις αλληλεγγύης και διαμαρτυρίας συνέβησαν και σε άλλες μεγάλες πόλεις, όπως η Ρώμη, η Βαρκελώνη, η Κωνσταντινούπολη, το Μιλάνο, οι Βρυξέλες, το Βερολίνο, το Μπουένος Άιρες. Στο τελευταίο, μάλιστα, οι διαδηλωτές έκλεισαν τον κεντρικό σιδηροδρομικό σταθμό. Σύμφωνα με πληροφορίες στα διεθνή μέσα, κατά τις εκδηλώσεις διαμαρτυρίας στο Μαρόκο, στην πόλη Αγκαντίρ, έχασαν τη ζωή τους δύο νεαροί διαδηλωτές, όταν τα σώματα ασφαλείας τους πυροβόλησαν και τους σκότωσαν.

Στη Ιταλία πραγματοποιήθηκαν βραδινές κινητοποιήσεις σε πολλές πόλεις. Στη Ρώμη, περίπου 6.000 άνθρωποι βγήκαν στο δρόμο για να στηρίξουν τον διεθνή στόλο, σε μία πορεία που έφτασε μέχρι το κυβερνητικό μέγαρο Παλάτσο Κίτζι. Στο λιμάνι Λιβόρνο, διαδήλωσαν φορτοεκφορτωτές και ανακοίνωσαν ότι πρόκειται να μπλοκάρουν τις αφίξεις και αναχωρήσεις των πλοίων. Παράλληλα, το μεγαλύτερο συνδικάτο της χώρας, το κεντροαριστερό Cgil, προκήρυξε για την Παρασκευή, πανιταλική γενική απεργία.

Στη Νάπολη, διαδηλωτές έκαναν κατάληψη στις ράγες του κεντρικού σταθμού της πόλης, προκαλώντας μεγάλες καθυστερήσεις στην προγραμματισμένη άφιξη των τρένων, ενώ στη Ρώμη επιτρέπεται η είσοδος στον κεντρικό σιδηροδρομικό σταθμό «Τέρμινι», μόνον σε όποιον έχει εισιτήριο. Σε μία παρόμοια κίνηση, διαδηλωτές στο Μιλάνο κατέλαβαν τον κεντρικό σιδηροδρομικό σταθμό.

Οι πρώτες διεθνείς αντιδράσεις

Κολομβία: Απέλαση Ισραηλινών διπλωματών

Ο πρόεδρος τη Κολομβίας ήταν ο πρώτος που αντέδρασε, ανακοινώνοντας ότι έδωσε εντολή απέλασης της ισραηλινής διπλωματικής αντιπροσωπείας, μετά την αρπαγή δύο Κολομβιανών ακτιβιστών από τις δυνάμεις ασφαλείας του Ισραήλ, που συμμετείχαν στη νηοπομπή προς τη Γάζα.

Σε ανάρτησή του στο Χ, ο Πέτρο ανέφερε ότι ο Μπενιαμίν Νετανιάχου που «ήδη καταζητείται από το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο», διέπραξε «ένα ακόμη διεθνές έγκλημα», διατάζοντας την απαγωγή Κολομβιανών πολιτών σε διεθνή ύδατα. «Η συμφωνία ελεύθερου εμπορίου με το Ισραήλ καταγγέλλεται αμέσως», έγραψε χαρακτηριστικά.

Τουρκικό ΥΠΕΞ: Τρομοκρατική ενέργεια που παραβιάζει το Διεθνές Δίκαιο

Τα ξημερώματα της Πέμπτης (2/10) ήρθε και η αντίδραση του τουρκικού ΥΠΕΞ, που έκανε λόγο για «τρομοκρατική ενέργεια που παραβιάζει κατάφωρα το Διεθνές Δίκαιο και θέτει σε κίνδυνο τη ζωή αθώων αμάχων», αλλά και για «φασιστικές και μιλιταριστικές πολιτικές της γενοκτονικής κυβέρνησης Νετανιάχου», οι οποίες «δεν περιορίζονται στους Παλαιστινίους, αλλά στοχεύουν όλους όσοι αγωνίζονται ενάντια στην καταπίεση που ασκεί το Ισραήλ».

Το τουρκικό ΥΠΕΞ κάλεσε, τέλος, τον ΟΗΕ και «όλους τους σχετικούς διεθνείς οργανισμούς να αναλάβουν αμέσως δράση για την άρση το συντομότερο του παράνομου αποκλεισμού της Γάζας, την παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας στην περιοχή και τη διασφάλιση της ελευθερίας της ναυσιπλοΐας».

Βενεζουέλα: Σιωνιστικό καθεστώς με εγκληματική φύση

«Η Μπολιβαριανή Δημοκρατία της Βενεζουέλας καταγγέλλει και καταδικάζει με τον πιο έντονο τρόπο την πειρατική ενέργεια που διέπραξαν οι ισραηλινές δυνάμεις κατοχής κατά του Στόλου της Ελευθερίας, την 1η Οκτωβρίου 2025», αναφέρεται στην ανακοίνωση της Βενεζουέλας τα ξημερώματα της Πέμπτης (2/10).

Στην ίδια ανακοίνωση το Ισραήλ αναφέρεται ως «σιωνιστικό καθεστώς με εγκληματική φύση», ενώ τονίζεται με ιδιαίτερη έμφαση πως τα πλοία μετέφεραν ανθρωπιστική βοήθεια.

Δείτε όλα όσα έγιναν χθες, Τετάρτη (1/10), μέχρι και τα ξημερώματα της Πέμπτης (2/10) εδώ