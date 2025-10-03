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ΗΠΑ: Οργή στους συντηρητικούς κύκλους με την απόφαση να εγκριθεί χάπι για τις αμβλώσεις
Ειδήσεις
10:10 - 03 Οκτ 2025

ΗΠΑ: Οργή στους συντηρητικούς κύκλους με την απόφαση να εγκριθεί χάπι για τις αμβλώσεις

Reporter.gr Newsroom
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Η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ έδωσε το «πράσινο φως» για την κυκλοφορία ενός νέου γενόσημου σκευάσματος της μιφεπριστόνης, του χαπιού που χρησιμοποιείται στις περισσότερες φαρμακευτικές αμβλώσεις στις Ηνωμένες Πολιτείες. Η Υπηρεσία Τροφίμων και Φαρμάκων (FDA) ενέκρινε το νέο σκεύασμα αυτή την εβδομάδα, προκαλώντας έντονες αντιδράσεις στους συντηρητικούς κύκλους.

Η απόφαση αυτή έρχεται μόλις δύο εβδομάδες αφότου ο υπουργός Υγείας των ΗΠΑ, Ρόμπερτ Φ. Κένεντι Τζούνιορ, μαζί με τον επικεφαλής της FDA, Μάρτιν Μακάρι, ανακοίνωσαν ότι ξεκινά επανεξέταση της ασφάλειας των χαπιών άμβλωσης—μια εξέλιξη που είχε χαιρετιστεί από ακτιβιστές κατά των αμβλώσεων.

Ωστόσο, η έγκριση του νέου γενόσημου σκευάσματος την Τρίτη προκάλεσε έντονη αντίδραση από πλευράς συντηρητικών πολιτικών και οργανώσεων κατά των αμβλώσεων, οι οποίοι ήδη ασκούν πιέσεις στη διοίκηση Τραμπ να επιβάλει περιορισμούς στις αμβλώσεις, μετά την επιστροφή του στον Λευκό Οίκο τον Ιανουάριο.

Η ανατροπή της ιστορικής απόφασης Roe v. Wade από το Ανώτατο Δικαστήριο το 2022 αφαίρεσε την ομοσπονδιακή προστασία του δικαιώματος στην άμβλωση, οδηγώντας πολλές συντηρητικές πολιτείες να επιβάλουν αυστηρούς περιορισμούς, ή ακόμα και να την απαγορεύσουν πλήρως.

«Αδιανόητη απόφαση» λένε οι επικριτές

Η Κρίσταν Χόκινς, επικεφαλής της οργάνωσης Students for Life Action, χαρακτήρισε την έγκριση «αδιανόητη» και «ντροπή για την προεδρία Τραμπ».

Ο πρώην αντιπρόεδρος Μάικ Πενς, γνωστός για τις χριστιανικές του θέσεις, εξέφρασε την οργή του μέσω ανάρτησης στο Χ (Twitter), δηλώνοντας πως πρόκειται για προδοσία του κινήματος που στήριξε τον Τραμπ.

Ο Λευκός Οίκος δεν σχολίασε άμεσα τη θέση του Τραμπ για το θέμα, αλλά εκπρόσωπος του Υπουργείου Υγείας, Άντριου Νίξον, δήλωσε πως η FDA έχει πολύ περιορισμένα περιθώρια διακριτικής ευχέρειας όταν πρόκειται για την έγκριση γενόσημων φαρμάκων.

Συγκεκριμένα, ο Νίξον εξήγησε ότι, βάσει νομοθεσίας, η υπηρεσία είναι υποχρεωμένη να εγκρίνει ένα γενόσημο φάρμακο εφόσον είναι πανομοιότυπο με το πρωτότυπο. Δεν απαιτείται, όπως είπε, η παροχή νέων δεδομένων για την ασφάλεια ή την αποτελεσματικότητα του σκευάσματος.

Παράλληλα, σημείωσε πως το Υπουργείο Υγείας εξετάζει τυχόν ανεπιθύμητες ενέργειες που σχετίζονται με τη μιφεπριστόνη, ώστε να αξιολογήσει αν το πρόγραμμα περιορισμού κινδύνου της FDA είναι επαρκές για την προστασία της υγείας των γυναικών.

Ο Νίξον τόνισε επίσης πως η FDA δεν προωθεί κανένα συγκεκριμένο φαρμακευτικό προϊόν και καλεί τους γιατρούς να τηρούν πιστά τις οδηγίες χρήσης.

Μπορούσε να καθυστερήσει;

Όπως επισημαίνει η Washington Post, η FDA διαθέτει εργαλεία για να καθυστερήσει την έγκριση γενόσημων σκευασμάτων —όπως, για παράδειγμα, να ζητήσει επιπλέον δεδομένα από τις φαρμακευτικές εταιρείες.

Χαρακτηριστικά, η πρώτη γενόσημη εκδοχή της μιφεπριστόνης, παρασκευασμένη από την GenBioPro, χρειάστηκε δέκα χρόνια για να εγκριθεί.

Η νέα αίτηση, που κατέθεσε η εταιρεία Evita Solutions την 1η Οκτωβρίου 2021, εγκρίθηκε επίσημα αυτή την Τρίτη, σύμφωνα με επιστολή της FDA προς την εταιρεία.

Οι αντι-abortion οργανώσεις αντέδρασαν έντονα και υπογράμμισαν ότι στη δήλωση αποστολής της Evita Solutions αναφέρεται η προώθηση της ιατρικής άμβλωσης και η «ομαλοποίησή» της ως πράξη.

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