Δανία: Υψηλός κίνδυνος σαμποτάζ κατά των ενόπλων δυνάμεων της χώρας

Υπάρχει σημαντικός κίνδυνος σαμποτάζ κατά των ενόπλων δυνάμεων της Δανίας, δήλωσε την Παρασκευή (3/10) ο διευθυντής της Δανικής Υπηρεσίας Πληροφοριών Άμυνας (DDIS), Τόμας Αρένκιλ.

Οι εισβολές με drones την προηγούμενη εβδομάδα οδήγησαν στο προσωρινό κλείσιμο έξι δανικών στρατιωτικών και πολιτικών αεροδρομίων, σε αυτό που η πρωθυπουργός Μέτε Φρεντέρικσεν περιέγραψε ως υβριδική επίθεση κατά της χώρας.

Η υπηρεσία πληροφοριών της Δανίας θεωρεί ότι η Ρωσία διεξάγει αυτή την περίοδο έναν υβριδικό πόλεμο εναντίον της σκανδιναβικής χώρας αλλά και της Δύσης, σύμφωνα με τον Αρένκιλ. «Αυτό σημαίνει ότι η Ρωσία χρησιμοποιεί στρατιωτικά μέσα, μεταξύ άλλων και με επιθετικό τρόπο, για να ασκήσει πίεση σε εμάς χωρίς να ξεπεράσει τα όρια της ένοπλης σύγκρουσης», ανέφερε ο Αρένκιλ στους δημοσιογράφους.

Ο υπουργός Άμυνας της Δανίας, Τρολς Λούντ Πούλσεν, τόνισε ότι δεν υπάρχει άμεση στρατιωτική απειλή κατά της Δανίας.