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Δανία: Υψηλός κίνδυνος σαμποτάζ κατά των ενόπλων δυνάμεων της χώρας
Ειδήσεις
12:39 - 03 Οκτ 2025

Δανία: Υψηλός κίνδυνος σαμποτάζ κατά των ενόπλων δυνάμεων της χώρας

Reporter.gr Newsroom
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Υπάρχει σημαντικός κίνδυνος σαμποτάζ κατά των ενόπλων δυνάμεων της Δανίας, δήλωσε την Παρασκευή (3/10) ο διευθυντής της Δανικής Υπηρεσίας Πληροφοριών Άμυνας (DDIS), Τόμας Αρένκιλ.

Οι εισβολές με drones την προηγούμενη εβδομάδα οδήγησαν στο προσωρινό κλείσιμο έξι δανικών στρατιωτικών και πολιτικών αεροδρομίων, σε αυτό που η πρωθυπουργός Μέτε Φρεντέρικσεν περιέγραψε ως υβριδική επίθεση κατά της χώρας.

Η υπηρεσία πληροφοριών της Δανίας θεωρεί ότι η Ρωσία διεξάγει αυτή την περίοδο έναν υβριδικό πόλεμο εναντίον της σκανδιναβικής χώρας αλλά και της Δύσης, σύμφωνα με τον Αρένκιλ. «Αυτό σημαίνει ότι η Ρωσία χρησιμοποιεί στρατιωτικά μέσα, μεταξύ άλλων και με επιθετικό τρόπο, για να ασκήσει πίεση σε εμάς χωρίς να ξεπεράσει τα όρια της ένοπλης σύγκρουσης», ανέφερε ο Αρένκιλ στους δημοσιογράφους.

Ο υπουργός Άμυνας της Δανίας, Τρολς Λούντ Πούλσεν, τόνισε ότι δεν υπάρχει άμεση στρατιωτική απειλή κατά της Δανίας.

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