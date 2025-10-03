ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Ολλανδία: Το Ανώτατο Δικαστήριο ζητεί επανεξέταση των εξαγωγών όπλων προς το Ισραήλ
Ειδήσεις
12:26 - 03 Οκτ 2025

Ολλανδία: Το Ανώτατο Δικαστήριο ζητεί επανεξέταση των εξαγωγών όπλων προς το Ισραήλ

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Το Ανώτατο Δικαστήριο της Ολλανδίας κάλεσε την κυβέρνηση της χώρας να επανεξετάσει την πολιτική της σχετικά με τις εξαγωγές όπλων προς το Ισραήλ.

Παρότι δεν επικύρωσε την προηγούμενη απόφαση κατώτερου δικαστηρίου, η οποία προέβλεπε την απαγόρευση εξαγωγών ανταλλακτικών για μαχητικά αεροσκάφη F-35, το δικαστήριο ζήτησε από την ολλανδική κυβέρνηση να εξετάσει εάν υπάρχει πιθανότητα τα συγκεκριμένα εξαρτήματα να χρησιμοποιούνται με τρόπο που παραβιάζει το διεθνές δίκαιο, σύμφωνα με το πρακτορείο Reute

Η κυβέρνηση έχει στη διάθεσή της έξι εβδομάδες για να διενεργήσει την σχετική αξιολόγηση. Μέχρι τότε, οι εξαγωγές των εξαρτημάτων παραμένουν ανασταλμένες.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Ασπίδα προστασίας Τραμπ σε Νετανιάχου: «Δεν πρόκειται να συλληφθεί ποτέ, πολεμά το Ιράν»
Ειδήσεις

Ασπίδα προστασίας Τραμπ σε Νετανιάχου: «Δεν πρόκειται να συλληφθεί ποτέ, πολεμά το Ιράν»

Νέος ηγέτης της Χαμάς ο Χαλίλ Αλ Χαΐγια
Ειδήσεις

Νέος ηγέτης της Χαμάς ο Χαλίλ Αλ Χαΐγια

Axios: Ο Τραμπ εξετάζει μαζική επίθεση στο Ιράν – Στέλνει δεκάδες αεροσκάφη ανεφοδιασμού στο Ισραήλ
Ειδήσεις

Axios: Ο Τραμπ εξετάζει μαζική επίθεση στο Ιράν – Στέλνει δεκάδες αεροσκάφη ανεφοδιασμού στο Ισραήλ

Ισραήλ: Η Κνεσέτ ολοκλήρωσε τις εργασίες της - Ανοίγει ο δρόμος για τις εκλογές του Οκτωβρίου
Ειδήσεις

Ισραήλ: Η Κνεσέτ ολοκλήρωσε τις εργασίες της - Ανοίγει ο δρόμος για τις εκλογές του Οκτωβρίου

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ειδήσεις
21/07/2026 - 13:43

Financial Times: Ο Τραμπ στρώνει το έδαφος για νέους δασμούς σε δεκάδες χώρες

Νομίσματα
21/07/2026 - 13:30

Νέο ανοδικό κύμα στα crypto: Το Bitcoin «σπάει» τα 66.000 δολάρια

Ειδήσεις
21/07/2026 - 13:30

Βρετανία: Σταθεροποιείται η αγορά εργασίας – Σε χαμηλό εξαετίας η αύξηση των μισθών στον ιδιωτικό τομέα

Εμπορεύματα
21/07/2026 - 13:27

Ενισχύονται οι τιμές του πετρελαίου - Κοντά στα 90$ το Brent

Ανεμοδείκτης
21/07/2026 - 13:25

Οι επιθέσεις κατά ελλήνων εφοπλιστών από ΕΕ και Ουκρανία και η στάση της Ελλάδας

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
21/07/2026 - 13:09

Το Nissan Qashqai ξεπερνά τις 4 εκατομμύρια πωλήσεις στην Ευρώπη και συνεχίζει να γράφει ιστορία

Ειδήσεις
21/07/2026 - 13:00

Μπέρναμ: Ανακοίνωσε την κατάργηση του ΦΠΑ στην ηλεκτρική ενέργεια

Ειδήσεις
21/07/2026 - 12:58

ΔΥΠΑ: Αναρτήθηκαν οι προσωρινοί πίνακες για τους 28 βρεφονηπιακούς σταθμούς

Πολιτική
21/07/2026 - 12:39

Παρουσίαση Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης – Μητσοτάκης: Το 2030 η Ελλάδα θα είναι μία καλύτερη χώρα

ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ
21/07/2026 - 12:37

ΕΕΤΤ: Εντείνει τους ελέγχους για ασφαλέστερες ψηφιακές υπηρεσίες

Ειδήσεις
21/07/2026 - 12:16

Πολάκης: «Ντροπή και Αίσχος» η θέση της ΕΛΑΣ για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια

Επιχειρήσεις
21/07/2026 - 12:12

Μπρατάκος: Ανάγκη για ρεαλιστικό χρόνο και μεταβατική περίοδο για το Ψηφιακό Δελτίο Αποστολής

Ειδήσεις
21/07/2026 - 12:03

Μπαράζ καταγγελιών από την ΕΣΑμεΑ για αποκλεισμό ατόμων με αναπηρία από ελληνικές παραλίες

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
21/07/2026 - 12:02

Καραβίας: Η Eurobank επενδύει στη νέα γενιά μέσα από την εκπαίδευση και τη σύνδεσή της με την παραγωγή

Επιχειρήσεις
21/07/2026 - 11:54

ΕΣΠ: Στο επίκεντρο της οικονομικής πολιτικής το εμπόριο - Γόνιμος ο διάλογος με Μαρκόπουλο

Πολιτική
21/07/2026 - 11:51

ΥΠΕΘΑ: Ξεκίνησε η Γ΄ φάση του οικιστικού προγράμματος με έργα άνω των €60 εκατ.

Επιχειρήσεις
21/07/2026 - 11:49

ΤΕΡΝΑ: Νέα σύμβαση €380 εκατ. για σιδηροδρομικό έργο στη Ρουμανία

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
21/07/2026 - 11:40

Protergia Open: Ενέργεια χωρίς περιορισμούς

Επιχειρήσεις
21/07/2026 - 11:40

Η EOS Capital Partners και το Latsco Family Office επενδύουν στη Nova ICT

ΜΕΤΑΛΛΑ
21/07/2026 - 11:35

Η Eldorado Gold ανακοινώνει ένα σημαντικό ορόσημο: Πρώτη θραύση μεταλλεύματος στις Σκουριές

Ακίνητα
21/07/2026 - 11:25

Παράταση για τους κτηματολογικούς πίνακες σε Κρήτη και Βόρειο Αιγαίο

Το σκίτσο του ΚΥΡ
21/07/2026 - 11:24

Διορισμοί στο Δημόσιο

Ειδήσεις
21/07/2026 - 11:22

Πελοπόννησος: Στα εννέα τα επιβεβαιωμένα κρούσματα ευλογιάς αιγοπροβάτων

Ειδήσεις
21/07/2026 - 11:09

Πιστοποίηση για το προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών Νομικής του Πανεπιστημίου Keele στην Ελλάδα

Ειδήσεις
21/07/2026 - 10:56

Έφυγε από τη ζωή ο συγγραφέας Αλέξης Σταμάτης

Πολιτική
21/07/2026 - 10:53

Δημοσκόπηση Interview: Στο 26,8% η ΝΔ, σταθερά δεύτερη η ΕΛΑΣ – Ανεβαίνει ο Σαμαράς

Ειδήσεις
21/07/2026 - 10:50

Νέα ένταση Κίνας - Φιλιππίνων: Οι ΗΠΑ καταγγέλλουν «επικίνδυνες και επιθετικές ενέργειες»

Χρηματιστήρια
21/07/2026 - 10:47

Σε θετικό έδαφος οι ευρωαγορές με το βλέμμα στη Μέση Ανατολή

Πολιτική
21/07/2026 - 10:35

Γιατί η Ελλάδα λέει «όχι» στις νέες κυρώσεις της ΕΕ κατά της Ρωσίας

Επιχειρήσεις
21/07/2026 - 10:27

ΕΣΕΕ: Συνάντηση αντιπροσωπείας με τον Δημήτρη Μαρκόπουλο

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ