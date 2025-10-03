Ολλανδία: Το Ανώτατο Δικαστήριο ζητεί επανεξέταση των εξαγωγών όπλων προς το Ισραήλ

Το Ανώτατο Δικαστήριο της Ολλανδίας κάλεσε την κυβέρνηση της χώρας να επανεξετάσει την πολιτική της σχετικά με τις εξαγωγές όπλων προς το Ισραήλ.

Παρότι δεν επικύρωσε την προηγούμενη απόφαση κατώτερου δικαστηρίου, η οποία προέβλεπε την απαγόρευση εξαγωγών ανταλλακτικών για μαχητικά αεροσκάφη F-35, το δικαστήριο ζήτησε από την ολλανδική κυβέρνηση να εξετάσει εάν υπάρχει πιθανότητα τα συγκεκριμένα εξαρτήματα να χρησιμοποιούνται με τρόπο που παραβιάζει το διεθνές δίκαιο, σύμφωνα με το πρακτορείο Reute Η κυβέρνηση έχει στη διάθεσή της έξι εβδομάδες για να διενεργήσει την σχετική αξιολόγηση. Μέχρι τότε, οι εξαγωγές των εξαρτημάτων παραμένουν ανασταλμένες.