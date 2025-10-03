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Παράταση χρόνου ζητά η Χαμάς για να μελετήσει το σχέδιο Τραμπ
Ειδήσεις
13:44 - 03 Οκτ 2025

Παράταση χρόνου ζητά η Χαμάς για να μελετήσει το σχέδιο Τραμπ

Reporter.gr Newsroom
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Η Χαμάς ζήτησε περισσότερο χρόνο για να εξετάσει το ειρηνευτικό σχέδιο που πρότεινε ο Ντόναλντ Τραμπ για τη Λωρίδα της Γάζας, όπως ανέφερε ανώνυμα ένας αξιωματούχος της οργάνωσης στο Γαλλικό Πρακτορείο.  

Σύμφωνα με τον ίδιο, οι διαβουλεύσεις για την πρόταση βρίσκονται ακόμα σε εξέλιξη και οι μεσολαβητές έχουν ενημερωθεί ότι η διαδικασία αυτή απαιτεί περισσότερο χρόνο.

Την ίδια ώρα, το γραφείο του πρωθυπουργού του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, δήλωσε στους Times of Israel πως περιμένει την επίσημη απάντηση της Χαμάς, χωρίς να έχει ακόμη κάποια εκτίμηση για το περιεχόμενό της.

Υπενθυμίζεται ότι ο Νετανιάχου είχε ήδη αποδεχτεί το αμερικανικό σχέδιο σε συνάντηση που είχε με τον Αμερικανό πρόεδρο στην Ουάσιγκτον, ενώ ο Τραμπ είχε δώσει προθεσμία τριών ή τεσσάρων ημερών στη Χαμάς για να απαντήσει.

Νωρίτερα, η λιβανέζικη εφημερίδα al-Akhbar μετέδωσε πως η Χαμάς έστειλε τις πρώτες της παρατηρήσεις στον Τραμπ μέσω του εμίρη του Κατάρ, έπειτα από τηλεφωνική συνομιλία που είχαν οι δύο ηγέτες. Η ίδια εφημερίδα ανέφερε ότι Αμερικανοί αξιωματούχοι ενημέρωσαν την αιγυπτιακή πλευρά πως το ειρηνευτικό σχέδιο του Τραμπ αποτελεί την «τελευταία ευκαιρία» πριν το Ισραήλ προχωρήσει σε μεγάλης κλίμακας στρατιωτική επιχείρηση για την εξάλειψη της Χαμάς και άλλων ενόπλων ομάδων στη Γάζα.

Πηγή που γνωρίζει τις εξελίξεις δήλωσε χθες (2/10) στους Times of Israel ότι η Χαμάς πιθανότατα θα απαντήσει θετικά στο σχέδιο, αλλά θα ζητήσει σειρά τροποποιήσεων. Οι αλλαγές που επιδιώκει η οργάνωση αφορούν κυρίως τα σημεία που προστέθηκαν τελευταία στιγμή από τον Νετανιάχου, όπως το χρονοδιάγραμμα για την οριστική αποχώρηση του Ισραήλ από τη Γάζα και ο αφοπλισμός της Χαμάς.

Σύμφωνα με το σχέδιο των ΗΠΑ, η Χαμάς οφείλει να απελευθερώσει όλους τους ομήρους μέσα σε 72 ώρες, να μην έχει καμία ανάμειξη στην επόμενη διοίκηση της Γάζας και να δεχτεί τη σταδιακή αποχώρηση των Ισραηλινών δυνάμεων, οι οποίες θα αντικατασταθούν από μια διεθνή ειρηνευτική αποστολή.

Παραμένει ασαφές αν οι ΗΠΑ είναι διατεθειμένες να συζητήσουν τις προτεινόμενες αλλαγές, καθώς στο παρελθόν είχαν απορρίψει προηγούμενη πρόταση της Χαμάς. Ωστόσο, η Αίγυπτος και το Κατάρ φαίνεται να στηρίζουν το αίτημα για προσαρμογές, με τους ηγέτες τους να έχουν εκφράσει την ανάγκη επανεξέτασης ορισμένων σημείων του σχεδίου.

Τελευταία τροποποίηση στις 03/10/2025 - 13:45
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