Η Τουρκία «παγώνει» assets προσώπων που συνδέονται με το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν

Η Άγκυρα αποφάσισε να παγώσει τα περιουσιακά στοιχεία 16 προσώπων και 15 οργανισμών, οι οποίοι φέρονται να συνδέονται με το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν.

Η εν λόγω απόφαση φέρει την υπογραφή του Τούρκου προέδρου Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν και δημοσιεύτηκε στην επίσημη εφημερίδα της τουρκικής κυβέρνησης την 1η Οκτωβρίου 2025. Το σκεπτικό της βασίζεται σε ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ.

Η απόφαση βασίζεται στον τουρκικό νόμο με αριθμό 7262, που αφορά την αποτροπή χρηματοδότησης για τη διάδοση όπλων μαζικής καταστροφής. Την ευθύνη για την υλοποίησή της έχει το τουρκικό Υπουργείο Οικονομικών.

Δεν αποκλείεται, επίσης, η συγκεκριμένη ενέργεια να συνδέεται με τις δικαστικές εξελίξεις που αφορούν την κρατική τράπεζα Halkbank στις ΗΠΑ, η οποία κατηγορείται ότι παραβίασε τις κυρώσεις κατά του Ιράν. Το ζήτημα αυτό, μάλιστα, είχε τεθεί από τον Τούρκο πρόεδρο στον Αμερικανό ομόλογό του, Ντόναλντ Τραμπ, κατά την πρόσφατη συνάντησή τους στον Λευκό Οίκο.