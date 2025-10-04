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Νέες ισραηλινές επιθέσεις στη Γάζα παρά το σχέδιο Τραμπ για εκεχειρία
Ειδήσεις
12:17 - 04 Οκτ 2025

Νέες ισραηλινές επιθέσεις στη Γάζα παρά το σχέδιο Τραμπ για εκεχειρία

Reporter.gr Newsroom
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Το Ισραήλ εξαπέλυσε νέες επιθέσεις στη Λωρίδα της Γάζας, παρά το κάλεσμα του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ για τερματισμό των εχθροπραξιών.

Ο πρόεδρος Τραμπ δήλωσε πως η Χαμάς δείχνει πρόθεση για ειρήνη, αποδεχόμενη την απελευθέρωση ομήρων και κάποιους από τους όρους του αμερικανικού σχεδίου για την παύση του πολέμου.

Σύμφωνα με τις τοπικές αρχές, έξι άνθρωποι σκοτώθηκαν από τις ισραηλινές επιθέσεις σε διάφορα σημεία της Γάζας. Τέσσερα άτομα έχασαν τη ζωή τους από πλήγμα σε κατοικία στην πόλη της Γάζας, ενώ άλλα δύο σκοτώθηκαν στη Χαν Γιούνις, στο νότιο τμήμα της Λωρίδας, σύμφωνα με πηγές των υγειονομικών αρχών.

Το πρωί, το γραφείο του Ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου ανακοίνωσε πως το Ισραήλ προετοιμάζεται για την άμεση υλοποίηση του πρώτου σταδίου του σχεδίου Τραμπ, που αφορά την απελευθέρωση Ισραηλινών ομήρων, με αφορμή τη θετική ανταπόκριση της Χαμάς.

Λίγο αργότερα, ισραηλινά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι η πολιτική ηγεσία έδωσε εντολή στις ένοπλες δυνάμεις να περιορίσουν τις επιθετικές επιχειρήσεις στη Γάζα.

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, ο αρχηγός του ισραηλινού στρατού, μετά από σύσκεψη με στρατηγούς, έδωσε εντολή στις δυνάμεις να είναι σε ύψιστη ετοιμότητα για την εφαρμογή του σχεδίου απελευθέρωσης των ομήρων. Τόνισε, ωστόσο, πως η κατάσταση παραμένει εύθραυστη και τα στρατεύματα θα πρέπει να είναι έτοιμα να προχωρήσουν σε αμυντικές ενέργειες εάν χρειαστεί. Αν και υπάρχουν αναφορές από αραβικά μέσα για επιθέσεις στο νότιο και κεντρικό τμήμα της Λωρίδας της Γάζας, η επίσημη εντολή προς τις ισραηλινές δυνάμεις είναι να διακόψουν τις επιθετικές επιχειρήσεις.

Ταυτόχρονα, η ισραηλινή διαπραγματευτική ομάδα έχει λάβει οδηγίες να προετοιμαστεί για τις συνομιλίες που θα αφορούν την υλοποίηση του πρώτου σταδίου του σχεδίου. Δεν έχει διευκρινιστεί ακόμη ο τόπος διεξαγωγής των διαπραγματεύσεων, ωστόσο οι Ισραηλινοί αξιωματούχοι συντάσσουν ήδη λίστα με Παλαιστίνιους κρατούμενους που πρόκειται να απελευθερωθούν, στο πλαίσιο ανταλλαγής με τους Ισραηλινούς ομήρους.

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