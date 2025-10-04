Γάζα: Το Ισραήλ προετοιμάζεται για την εφαρμογή του σχεδίου Τραμπ – Τα νέα δεδομένα

Το γραφείο του Ισραηλινού Πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου ανακοίνωσε ότι το Ισραήλ προετοιμάζεται για την «άμεση εφαρμογή» του πρώτου σταδίου του σχεδίου του Τραμπ για τη Γάζα, που αφορά την απελευθέρωση των Ισραηλινών ομήρων, μετά την απάντηση της Χαμάς.

Λίγο αργότερα, ισραηλινά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν ότι η πολιτική ηγεσία της χώρας έδωσε εντολή στον στρατό να μειώσει τη στρατιωτική δραστηριότητα στη Γάζα.

Συνέχεια Βομβαρδισμών μετά την ανακοίνωση Τραμπ

Ο αρχηγός του ισραηλινού στρατού έδωσε εντολή στις δυνάμεις να προετοιμαστούν για την εφαρμογή της πρώτης φάσης του σχεδίου Τραμπ, χωρίς να αναφέρει εάν θα υπάρξει μείωση των στρατιωτικών επιχειρήσεων στη Γάζα.

Η Χαμάς, η παλαιστινιακή ένοπλη οργάνωση που ελέγχει τη Γάζα, απάντησε στο σχέδιο 20 σημείων του Τραμπ, αφότου ο Αμερικανός πρόεδρος της έδωσε διορία μέχρι την Κυριακή να το αποδεχτεί ή να αντιμετωπίσει «σοβαρές συνέπειες».

Ο Τραμπ, που παρουσιάζει τον εαυτό του ως τον μοναδικό ικανό να επιτύχει ειρήνη στη Γάζα, έχει επενδύσει σημαντικό πολιτικό κεφάλαιο στις προσπάθειες για τον τερματισμό του διετούς πολέμου που έχει σκοτώσει δεκάδες χιλιάδες ανθρώπους και έχει αφήσει το Ισραήλ —σύμμαχο των ΗΠΑ— όλο και πιο απομονωμένο στη διεθνή σκηνή.

Ο Τραμπ δήλωσε ότι πιστεύει πως η Χαμάς έχει δείξει ότι είναι «έτοιμη για μια διαρκή ΕΙΡΗΝΗ» και έριξε το βάρος της ευθύνης στην κυβέρνηση Νετανιάχου.

«Το Ισραήλ πρέπει να σταματήσει αμέσως τους βομβαρδισμούς στη Γάζα, ώστε να μπορέσουμε να βγάλουμε τους ομήρους με ασφάλεια και γρήγορα!»

έγραψε στην πλατφόρμα του, Truth Social.

«Ήδη βρισκόμαστε σε συζητήσεις για τις λεπτομέρειες που πρέπει να διευθετηθούν. Δεν πρόκειται μόνο για τη Γάζα· πρόκειται για την πολυπόθητη ΕΙΡΗΝΗ στη Μέση Ανατολή.»

Το γραφείο του Νετανιάχου δήλωσε ότι το Ισραήλ «θα συνεχίσει να συνεργάζεται πλήρως με τον Πρόεδρο και την ομάδα του για να τερματιστεί ο πόλεμος, σύμφωνα με τις αρχές που έχει θέσει το Ισραήλ και οι οποίες ευθυγραμμίζονται με το όραμα του Προέδρου Τραμπ».

Κάτοικοι ανέφεραν ότι ισραηλινά τανκς βομβάρδισαν την οδό Ταλατίνι, έναν από τους κύριους δρόμους στο κέντρο της Πόλης της Γάζας, μετά το μήνυμα του Τραμπ προς το Ισραήλ να σταματήσει.

Μάρτυρες είπαν ότι ισραηλινά πολεμικά αεροσκάφη ενέτειναν τους βομβαρδισμούς στην Πόλη της Γάζας μέσα σε μία ώρα μετά την ανακοίνωση της Χαμάς, πλήττοντας αρκετά σπίτια στη συνοικία Ρεμάλ.

Υπήρξαν επίσης επιθέσεις στο Χαν Γιούνις, αλλά χωρίς αναφορές για θύματα, σύμφωνα με κατοίκους. Ωστόσο σε δεύτερο χρόνο έγινε γνωστό υπήρξαν τουλάχιστον έξι νεκροί, ως συνέπεια των βομβαρδισμών.

Υπό πίεση ο Νετανιάχου

Πριν από τις τελευταίες ανακοινώσεις του Ισραήλ, οι οικογένειες των ομήρων που κρατούνται από τη Χαμάς στη Γάζα κάλεσαν τον Νετανιάχου «να διατάξει αμέσως διαπραγματεύσεις για την επιστροφή όλων των ομήρων».

Στο εσωτερικό της χώρας, ο πρωθυπουργός βρίσκεται ανάμεσα σε αυξανόμενη πίεση να τερματίσει τον πόλεμο — από τις οικογένειες των ομήρων και το κουρασμένο από τον πόλεμο κοινό — και στις απαιτήσεις των σκληροπυρηνικών μελών του ακροδεξιού συνασπισμού του που επιμένουν να μην υπάρξει καμία χαλάρωση στην εκστρατεία στη Γάζα.

Το Ισραήλ ξεκίνησε την επίθεσή του στη Γάζα μετά την επίθεση της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου 2023, κατά την οποία σκοτώθηκαν περίπου 1.200 άνθρωποι και 251 απήχθησαν στη Γάζα, σύμφωνα με ισραηλινά στοιχεία. Το Ισραήλ λέει ότι 48 όμηροι παραμένουν, εκ των οποίων οι 20 είναι ζωντανοί.

Η στρατιωτική εκστρατεία του Ισραήλ έχει σκοτώσει πάνω από 66.000 ανθρώπους στη Γάζα, οι περισσότεροι άμαχοι, σύμφωνα με τις υγειονομικές αρχές της Γάζας. Η επίθεση έχει καταστρέψει μεγάλο μέρος του θύλακα, ενώ οι περιορισμοί στην ανθρωπιστική βοήθεια έχουν προκαλέσει λιμό σε τμήματα της Γάζας, με τις συνθήκες να είναι απελπιστικές σε όλο το έδαφος.

Μια Επιτροπή Έρευνας του ΟΗΕ και πολλοί ειδικοί ανθρωπίνων δικαιωμάτων έχουν καταλήξει στο συμπέρασμα ότι το Ισραήλ έχει διαπράξει γενοκτονία στη Γάζα. Η κυβέρνηση Νετανιάχου υποστηρίζει ότι ενεργεί αυτοαμυνόμενη.

Η Χαμάς, σε αντίγραφο της απάντησής της που είδε το Reuters, δεν ανέφερε αν θα συμφωνήσει να αφοπλιστεί και να αποστρατιωτικοποιήσει τη Γάζα — κάτι που το Ισραήλ και οι ΗΠΑ απαιτούν, αλλά η Χαμάς έχει απορρίψει στο παρελθόν.

Επίσης, δεν συμφώνησε με την ιδέα μιας σταδιακής αποχώρησης του Ισραήλ, απαιτώντας άμεση και πλήρη αποχώρηση.

Ανώτερο στέλεχος της Χαμάς δήλωσε στο Al Jazeera ότι η οργάνωση δεν θα αφοπλιστεί πριν τερματιστεί η ισραηλινή κατοχή της Γάζας, δηλώσεις που υπογραμμίζουν το χάσμα μεταξύ των δύο πλευρών.

Το Κατάρ έχει ξεκινήσει συντονισμό με την Αίγυπτο και τις Ηνωμένες Πολιτείες για τη συνέχιση των διαπραγματεύσεων σχετικά με το σχέδιο του Τραμπ για τη Γάζα, σύμφωνα με εκπρόσωπο του Υπουργείου Εξωτερικών του Κατάρ στο X.

Το σχέδιο του Τραμπ προβλέπει άμεση κατάπαυση του πυρός, ανταλλαγή όλων των ομήρων που κρατά η Χαμάς με Παλαιστίνιους κρατουμένους στο Ισραήλ, σταδιακή αποχώρηση του ισραηλινού στρατού από τη Γάζα, αφοπλισμό της Χαμάς και εισαγωγή μεταβατικής κυβέρνησης υπό διεθνή εποπτεία.

Τα ανοιχτά ζητήματα

Στην απάντησή της στο σχέδιο Τραμπ, η Χαμάς ανέφερε ότι «εκτιμά τις αραβικές, ισλαμικές και διεθνείς προσπάθειες, καθώς και τις προσπάθειες του Προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, που ζητούν τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα, την ανταλλαγή κρατουμένων και την άμεση είσοδο ανθρωπιστικής βοήθειας», μεταξύ άλλων όρων.

Η Χαμάς δήλωσε ότι «εγκρίνει την απελευθέρωση όλων των Ισραηλινών κρατουμένων — ζωντανών ή νεκρών — σύμφωνα με τον τύπο ανταλλαγής που περιλαμβάνεται στην πρόταση του Προέδρου Τραμπ, με τις αναγκαίες συνθήκες πεδίου για την εφαρμογή της ανταλλαγής».

Πρόσθεσε ωστόσο: «Σε αυτό το πλαίσιο, το κίνημα δηλώνει την ετοιμότητά του να εισέλθει άμεσα, μέσω των μεσολαβητών, σε διαπραγματεύσεις για να συζητηθούν οι λεπτομέρειες».

Η οργάνωση ανέφερε επίσης ότι είναι έτοιμη «να παραδώσει τη διοίκηση της Λωρίδας της Γάζας σε ένα παλαιστινιακό σώμα ανεξάρτητων (τεχνοκρατών), βασισμένο σε παλαιστινιακή εθνική συναίνεση και με αραβική και ισλαμική υποστήριξη».

Η Χαμάς δεν ξεκαθάρισε εάν θα δεχτεί την πρόταση του Τραμπ να απαγορευτεί η συμμετοχή της στην πολιτική εξουσία της Γάζας, αλλά δήλωσε ότι θα πρέπει να «συμπεριληφθεί και να συμβάλει» σε κάθε παλαιστινιακό εθνικό διάλογο για το μέλλον της Γάζας.

Η Χαμάς έχει στο παρελθόν προσφερθεί να απελευθερώσει όλους τους ομήρους και να παραδώσει τη διοίκηση της Γάζας σε άλλη αρχή.

Νωρίτερα την Παρασκευή, ο Τραμπ είχε προειδοποιήσει ότι «η ΚΟΛΑΣΗ θα ξεσπάσει στη Γάζα» εάν η Χαμάς δεν δεχθεί την πρότασή του μέχρι τις 6 μ.μ. (ώρα Ανατολικών ΗΠΑ) της Κυριακής.

Η Χαμάς δεν συμμετείχε στις διαπραγματεύσεις που οδήγησαν στην πρόταση του Τραμπ.