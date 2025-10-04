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Μητσοτάκης: Θετική η δήλωση της Χαμάς – Η Ελλάδα υποστηρίζει την προώθηση μίας διαρκούς ειρήνης
Πολιτική
11:46 - 04 Οκτ 2025

Μητσοτάκης: Θετική η δήλωση της Χαμάς – Η Ελλάδα υποστηρίζει την προώθηση μίας διαρκούς ειρήνης

Reporter.gr Newsroom
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Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης χαρακτήρισε το Σάββατο (4/10)τη δήλωση της Χαμάς ως ένα θετικό και ουσιαστικό βήμα προς τα εμπρός, υπογραμμίζοντας την ανάγκη για άμεση απελευθέρωση των ομήρων και τερματισμό των συγκρούσεων.

Μέσω ανάρτησής του στα κοινωνικά δίκτυα, τόνισε ότι η Ελλάδα παραμένει σταθερά αφοσιωμένη στην υποστήριξη των προσπαθειών για την επίτευξη μιας μόνιμης ειρήνης και τη διατήρηση της σταθερότητας στην ευρύτερη περιοχή.

Η ανάρτηση του πρωθυπουργού:

«Η δήλωση της Χαμάς αποτελεί ένα σημαντικό βήμα προς τα εμπρός. Οι όμηροι πρέπει να απελευθερωθούν άμεσα και όλες οι εχθροπραξίες να σταματήσουν. Η Ελλάδα παραμένει σταθερή στην υποστήριξη προσπαθειών που στοχεύουν στην αποκατάσταση της σταθερότητας και στην προώθηση μιας διαρκούς ειρήνης και ασφάλειας στην περιοχή».

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