Μητσοτάκης: Θετική η δήλωση της Χαμάς – Η Ελλάδα υποστηρίζει την προώθηση μίας διαρκούς ειρήνης

Μέσω ανάρτησής του στα κοινωνικά δίκτυα, τόνισε ότι η Ελλάδα παραμένει σταθερά αφοσιωμένη στην υποστήριξη των προσπαθειών για την επίτευξη μιας μόνιμης ειρήνης και τη διατήρηση της σταθερότητας στην ευρύτερη περιοχή.
Η ανάρτηση του πρωθυπουργού:
«Η δήλωση της Χαμάς αποτελεί ένα σημαντικό βήμα προς τα εμπρός. Οι όμηροι πρέπει να απελευθερωθούν άμεσα και όλες οι εχθροπραξίες να σταματήσουν. Η Ελλάδα παραμένει σταθερή στην υποστήριξη προσπαθειών που στοχεύουν στην αποκατάσταση της σταθερότητας και στην προώθηση μιας διαρκούς ειρήνης και ασφάλειας στην περιοχή».
Hamas's statement is an important step forward. Hostages must be released immediately and all hostilities must stop. Greece remains steadfast in supporting efforts aimed at restoring stability and promoting lasting peace and security in the region.— Prime Minister GR (@PrimeministerGR) October 4, 2025