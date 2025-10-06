Ινδία: Υπάρχει αρκετή ποσότητα ρωσικού πετρελαίου διαθέσιμη για τις εταιρείες διύλισης

Η Ινδία διαθέτει επαρκή προμήθεια ρωσικού πετρελαίου για τις εταιρείες διύλισης, καθώς οι επιθέσεις της Ουκρανίας σε ενεργειακές υποδομές της Ρωσίας έχουν μειώσει την ικανότητα διύλισης της χώρας και έχουν αυξήσει τη διαθεσιμότητα αργού πετρελαίου, δήλωσε κυβερνητικός αξιωματούχος στο Reuters τη Δευτέρα (6/10).

Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ζήτησε από την Ινδία να σταματήσει να αγοράζει ρωσικό πετρέλαιο, και η Ουάσινγκτον διπλασίασε τους δασμούς έως και 50% στις εισαγωγές των ΗΠΑ από την Ινδία, όταν αυτή αρνήθηκε να συμμορφωθεί. Ωστόσο, οι ινδικές εταιρείες διύλισης συνεχίζουν να αγοράζουν ρωσικό πετρέλαιο, ανέφερε ο αξιωματούχος.

Η Ινδία παραμένει ο μεγαλύτερος αγοραστής ρωσικού πετρελαίου που μεταφέρεται δια θαλάσσης, το οποίο προσφέρεται σε έκπτωση, καθώς αρκετές δυτικές χώρες το απορρίπτουν και έχουν επιβάλει κυρώσεις στη Μόσχα για την εισβολή της στην Ουκρανία. Ωστόσο, οι εκπτώσεις για το ρωσικό αργό Urals που παραδίδεται στην Ινδία έχουν περιοριστεί σε περίπου 2–2,50 δολάρια ανά βαρέλι κάτω από το Brent για φόρτωση το Νοέμβριο, από εκπτώσεις 20–25 δολαρίων ανά βαρέλι στην αρχή του πολέμου το Φεβρουάριο του 2022.

Οι ουκρανικές επιθέσεις σε διυλιστήρια και αγωγούς εξαγωγής έχουν μειώσει τη ρωσική διύλιση πετρελαίου κατά σχεδόν ένα πέμπτο σε ορισμένες ημέρες και έχουν περιορίσει τις εξαγωγές από κρίσιμα λιμάνια, ωθώντας τη Μόσχα προς μείωση της παραγωγής πετρελαίου. Οι διακοπές λειτουργίας των ρωσικών διυλιστηρίων το Σεπτέμβριο ξεπέρασαν αυτές του Αυγούστου, λόγω επιθέσεων με drones από την Ουκρανία.

Επιπλέον, οι ινδικές εταιρείες διύλισης εξετάζουν την αγορά περισσότερου πετρελαίου και υγροποιημένου φυσικού αερίου από τις ΗΠΑ, πρόσθεσε η πηγή, τονίζοντας ότι αυτό θα εξαρτηθεί από τα αποτελέσματα των εμπορικών διαπραγματεύσεων της Ινδίας με τις ΗΠΑ.