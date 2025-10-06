ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Ινδία: Υπάρχει αρκετή ποσότητα ρωσικού πετρελαίου διαθέσιμη για τις εταιρείες διύλισης
Ειδήσεις
15:14 - 06 Οκτ 2025

Ινδία: Υπάρχει αρκετή ποσότητα ρωσικού πετρελαίου διαθέσιμη για τις εταιρείες διύλισης

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Η Ινδία διαθέτει επαρκή προμήθεια ρωσικού πετρελαίου για τις εταιρείες διύλισης, καθώς οι επιθέσεις της Ουκρανίας σε ενεργειακές υποδομές της Ρωσίας έχουν μειώσει την ικανότητα διύλισης της χώρας και έχουν αυξήσει τη διαθεσιμότητα αργού πετρελαίου, δήλωσε κυβερνητικός αξιωματούχος στο Reuters τη Δευτέρα (6/10).

Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ζήτησε από την Ινδία να σταματήσει να αγοράζει ρωσικό πετρέλαιο, και η Ουάσινγκτον διπλασίασε τους δασμούς έως και 50% στις εισαγωγές των ΗΠΑ από την Ινδία, όταν αυτή αρνήθηκε να συμμορφωθεί. Ωστόσο, οι ινδικές εταιρείες διύλισης συνεχίζουν να αγοράζουν ρωσικό πετρέλαιο, ανέφερε ο αξιωματούχος.

Η Ινδία παραμένει ο μεγαλύτερος αγοραστής ρωσικού πετρελαίου που μεταφέρεται δια θαλάσσης, το οποίο προσφέρεται σε έκπτωση, καθώς αρκετές δυτικές χώρες το απορρίπτουν και έχουν επιβάλει κυρώσεις στη Μόσχα για την εισβολή της στην Ουκρανία. Ωστόσο, οι εκπτώσεις για το ρωσικό αργό Urals που παραδίδεται στην Ινδία έχουν περιοριστεί σε περίπου 2–2,50 δολάρια ανά βαρέλι κάτω από το Brent για φόρτωση το Νοέμβριο, από εκπτώσεις 20–25 δολαρίων ανά βαρέλι στην αρχή του πολέμου το Φεβρουάριο του 2022.

Οι ουκρανικές επιθέσεις σε διυλιστήρια και αγωγούς εξαγωγής έχουν μειώσει τη ρωσική διύλιση πετρελαίου κατά σχεδόν ένα πέμπτο σε ορισμένες ημέρες και έχουν περιορίσει τις εξαγωγές από κρίσιμα λιμάνια, ωθώντας τη Μόσχα προς μείωση της παραγωγής πετρελαίου. Οι διακοπές λειτουργίας των ρωσικών διυλιστηρίων το Σεπτέμβριο ξεπέρασαν αυτές του Αυγούστου, λόγω επιθέσεων με drones από την Ουκρανία.

Επιπλέον, οι ινδικές εταιρείες διύλισης εξετάζουν την αγορά περισσότερου πετρελαίου και υγροποιημένου φυσικού αερίου από τις ΗΠΑ, πρόσθεσε η πηγή, τονίζοντας ότι αυτό θα εξαρτηθεί από τα αποτελέσματα των εμπορικών διαπραγματεύσεων της Ινδίας με τις ΗΠΑ.

Τελευταία τροποποίηση στις 06/10/2025 - 15:14
Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Παπουτσάνης: Επενδύσεις, εξαγωγές και διψήφια ανάπτυξη ενισχύουν τις αναπτυξιακές προοπτικές
ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΑ

Παπουτσάνης: Επενδύσεις, εξαγωγές και διψήφια ανάπτυξη ενισχύουν τις αναπτυξιακές προοπτικές

Εργατικά χέρια: «Θυσία» στην ψηφοθηρία και τους χαμηλούς μισθούς
Σπύρος Πολυχρονόπουλος

Εργατικά χέρια: «Θυσία» στην ψηφοθηρία και τους χαμηλούς μισθούς

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Τραμπ: Ανακοίνωσε επίσκεψη Σι Τζινπίνγκ στις ΗΠΑ στις 24 Σεπτεμβρίου – Στο επίκεντρο η ΤΝ
Ειδήσεις

Τραμπ: Ανακοίνωσε επίσκεψη Σι Τζινπίνγκ στις ΗΠΑ στις 24 Σεπτεμβρίου – Στο επίκεντρο η ΤΝ

Axios: Ο Τραμπ δηλώνει «κοντά» σε «μαζική επίθεση» στο Ιράν – Δεν έχουν πονέσει αρκετά
Ειδήσεις

Axios: Ο Τραμπ δηλώνει «κοντά» σε «μαζική επίθεση» στο Ιράν – Δεν έχουν πονέσει αρκετά

Τραμπ: Η πυρηνική συμφωνία με το Ριάντ θα προχωρήσει μόνο αν ενταχθεί στις Συμφωνίες του Αβραάμ
Ειδήσεις

Τραμπ: Η πυρηνική συμφωνία με το Ριάντ θα προχωρήσει μόνο αν ενταχθεί στις Συμφωνίες του Αβραάμ

Λευκός καπνός στις Βρυξέλλες για τις κυρώσεις κατά της Ρωσίας – Τι εξασφάλισε η Ελλάδα για το LNG
Ειδήσεις

Λευκός καπνός στις Βρυξέλλες για τις κυρώσεις κατά της Ρωσίας – Τι εξασφάλισε η Ελλάδα για το LNG

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ειδήσεις
23/07/2026 - 23:59

Καλαφάτης: Με το έργο PREVENT DisCC συνδιαμορφώνουμε ένα περιβάλλον στρατηγικής πρόληψης φυσικών καταστροφών

Ειδήσεις
23/07/2026 - 23:45

Το ΝΑΤΟ επενδύει €27 δισ. στην ευρωπαϊκή άμυνα – Εκσυγχρονίζει το δίκτυο καυσίμων

Ειδήσεις
23/07/2026 - 23:34

Διαλέξτε εδώ ποια νέα χαρτονομίσματα του Ευρώ προτιμάτε

Χρηματιστήρια
23/07/2026 - 23:30

Το πετρέλαιο «βυθίζει» τις αγορές: Εκτόξευση +7% για Brent - Βαριές απώλειες για Dow & Nasdaq

Επιχειρήσεις
23/07/2026 - 23:25

Ελληνική «απόβαση» στα ΗΑΕ: Πάνω από 200 επιχειρήσεις και επενδύσεις έως €700 εκατ.

Ειδήσεις
23/07/2026 - 23:16

Σύρος: Νεκρή με μαχαιριά στην πλάτη 41χρονη εργαζόμενη του ΕΚΑΒ – Συνελήφθη ζευγάρι

Ειδήσεις
23/07/2026 - 23:15

ΗΠΑ κατά Ε.Ε. για το πρόστιμο στην Google: Στοχοποιείτε τις αμερικανικές εταιρείες

Πολιτική
23/07/2026 - 23:05

Πλεύρης για Αναθεώρηση Συντάγματος: Ζητά ευρεία στήριξη για τη συνταγματική κατοχύρωση σημαίας και γλώσσας

Αυτοδιοίκηση
23/07/2026 - 23:00

Περιφέρεια Αττικής: Ολοκλήρωσε την εγκατάσταση και των 388 καμερών παραβίασης ερυθρού σηματοδότη

Ειδήσεις
23/07/2026 - 22:45

Κικίλιας στη βράβευση της Σοφίας Κασπίρη: Οι ναυαγοσώστες μας βρίσκονται καθημερινά στην πρώτη γραμμή

Υγεία
23/07/2026 - 22:30

Ο Εαυτός μέσα από το πρίσμα της νευροεπιστήμης: Τι μας διδάσκει το μοντέλο Internal Family Systems (IFS)

Ειδήσεις
23/07/2026 - 22:26

Τραμπ: Ανακοίνωσε επίσκεψη Σι Τζινπίνγκ στις ΗΠΑ στις 24 Σεπτεμβρίου – Στο επίκεντρο η ΤΝ

Πολιτική
23/07/2026 - 22:16

Λιακούλη (ΠΑΣΟΚ): Επικοινωνιακές φιέστες πάνω στα συντρίμμια της Θεσσαλίας!

Ειδήσεις
23/07/2026 - 22:15

Reuters για Γερμανία: Ο Μερτς έτοιμος να ανακοινώσει ανασχηματισμό την Παρασκευή

Πολιτική
23/07/2026 - 21:55

ΥΠΕΞ: Η Ελλάδα καταδικάζει απερίφραστα τις απειλές των Χούθι κατά της ναυσιπλοΐας

Ειδήσεις
23/07/2026 - 21:25

Έκρηξη σε βιοτεχνία στα Χανιά: Σε κρίσιμη κατάσταση ένας τραυματίας

Εργασιακά
23/07/2026 - 21:15

Κεραμέως: Το «Ergani app» για γρήγορες και εύκολες προσλήψεις μέσω κινητού τηλεφώνου

Υγεία
23/07/2026 - 21:00

Καύσωνας και Ασφάλεια Τροφίμων: Τα 10 «SOS» φαγητά που θέλουν προσοχή και ο «κανόνας της μιας ώρας

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
23/07/2026 - 20:55

Τράπεζα Πειραιώς: Στις 3 Αυγούστου η αποκοπή για την επιστροφή κεφαλαίου 0,4 ευρώ

Ακίνητα
23/07/2026 - 20:45

Εθνική Στρατηγική Στέγασης: Σχέδιο €6,5 δισ. για 20.000 νέες προσιτές κατοικίες και 8.500 φοιτητικές εστίες

Ειδήσεις
23/07/2026 - 20:33

Δολοφονία Σταύρου Γεωργίου: Κακουργηματική δίωξη στον 28χρονο – Τη Δευτέρα 27/7 η απολογία του

Πολιτική
23/07/2026 - 20:30

Μαρινάκης κατά Τσίπρα για F-35: Η εθνική ήττα που έβλεπε δεν ήρθε – Η Ελλάδα ισχυροποιείται

ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
23/07/2026 - 20:20

ΑΒΑΞ: Παραδόθηκε για χρήση η γέφυρα Ξηριά στον Αλμυρό Βόλου

Πολιτική
23/07/2026 - 20:17

Αιχμές Μητσοτάκη στα εγκαίνια του Ε65: Εδώ πήγαν τα χρήματα του Ταμείου Ανάκαμψης

Ειδήσεις
23/07/2026 - 20:05

Axios: Ο Τραμπ δηλώνει «κοντά» σε «μαζική επίθεση» στο Ιράν – Δεν έχουν πονέσει αρκετά

Οικονομία
23/07/2026 - 19:59

ΕΚΤ: Παρουσιάζει τα 10 νέα σχέδια του ευρώ και ζητά από τους πολίτες να ψηφίσουν

Χρηματιστήρια
23/07/2026 - 19:47

Ευρωαγορές: Βουτιά μετά τις ανακοινώσεις ΕΚΤ για τα επιτόκια και το πετρέλαιο πάνω από τα $100

Οικονομία
23/07/2026 - 19:45

Παπαθανάσης: Θετική εισήγηση της ΕΕ για την πρόταση αναθεώρησης του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0»

Πολιτική
23/07/2026 - 19:30

Χατζηδάκης: Σύγχρονο δίκτυο και τρένα στον άξονα Αθήνα – Θεσσαλονίκη ως το Δεκέμβριο

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
23/07/2026 - 19:20

Ηλεκτρικά πατίνια με κανόνες: Το νέο αυστηρό πλαίσιο που ανακοίνωσε ο Μητσοτάκης

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ