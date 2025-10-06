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Παπουτσάνης: Επενδύσεις, εξαγωγές και διψήφια ανάπτυξη ενισχύουν τις αναπτυξιακές προοπτικές
ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΑ
15:03 - 06 Οκτ 2025

Παπουτσάνης: Επενδύσεις, εξαγωγές και διψήφια ανάπτυξη ενισχύουν τις αναπτυξιακές προοπτικές

Reporter.gr Newsroom
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Σε σταθερά ανοδική πορεία, η Παπουτσάνης αποδεικνύει μοναδική δυναμική, ανθεκτικότητα και ικανότητα να ανταποκρίνεται αποτελεσματικά στις ανάγκες και τάσεις της αγοράς για περισσότερα από 155 χρόνια.  

Αυτό αναφέρει η ανακοίνωση της εταιρείας, σημειώνοντας ακόμη ότι: «Η Παπουτσάνης, ηγέτιδα ελληνική βιομηχανία σαπώνων και υγρών καλλυντικών στην Ελλάδα και μία εκ των μεγαλύτερων παραγωγών στην Ευρώπη, αποτελεί παράδειγμα εταιρείας που εξελίσσεται συνεχώς, αποτελώντας σήμερα κορυφαία επιλογή για καταναλωτές και πελάτες στην ελληνική, αλλά και διεθνή αγορά.

Πρόκεται, όπως τονίζεται στην ίδια ανακοίνωση, για μια ιστορική ελληνική βιομηχανία με συγκροτημένη αναπτυξιακή στρατηγική, η οποία αποτελεί σήμερα τη μεγαλύτερη σαπωνοποιία στην Ευρώπη, μια από τις ταχύτερα αναπτυσσόμενες εταιρείες στην ελληνική αγορά λιανικής και διεθνή παραγωγό προϊόντων για την αγορά ξενοδοχειακών καλλυντικών και προσωπικής υγιεινής.

Με έμφαση στην καινοτομία και τη βιωσιμότητα, η Παπουτσάνης διακρίνεται για τη συνεχή ενίσχυση των δικών της brands, την υπερσύγχρονη παραγωγική μονάδα, την επέκταση της διεθνούς παρουσίας, την αποτελεσματική εμπορική στρατηγική, την επιτυχημένη είσοδο σε νέες αγορές και κλάδους, αλλά και τις ισχυρές επιδόσεις με συνεχή ενίσχυση των δεικτών κερδοφορίας.

Η εντυπωσιακά ανοδική πορεία της αποτυπώνεται στο διπλασιασμό του κύκλου εργασιών ανά 5ετία και στην πρόβλεψη για υπέρβαση των €100 εκατ. έως το 2028.

Σήμερα, εφαρμόζοντας ένα διεθνώς ανταγωνιστικό επιχειρηματικό και εμπορικό μοντέλο και αξιοποιώντας την τεχνογνωσία της στην παραδοσιακή σαπωνοποιία, η Παπουτσάνης:

(α) Έχει πετύχει την αναβίωση και διεύρυνση των εμπορικών της σημάτων με τη δημιουργία νέων επώνυμων brands που ανταποκρίνονται στις σύγχρονες καταναλωτικές τάσεις και ανάγκες, καθώς και την ανάπτυξη νέων και εξειδικευμένων προϊόντων για νέες αγορές.

- Η επιτυχημένη είσοδος σε μεγάλες νέες κατηγορίες επιτρέπει πλέον στην Παπουτσάνης να δραστηριοποιείται σε μία συνολική αγορά που υπερβαίνει τα €600 εκατ., δίνοντας σημαντικό χώρο για ανάπτυξη.

- Η επιτυχημένη ανάπτυξη του Αρκάδι αναμένεται ότι θαοδηγήσει σε τριπλασιασμό των καθαρών πωλήσεων έως το τέλος του 2025.

- Στα ξενοδοχειακά προϊόντα η Παπουτσάνης αποτελεί κορυφαίο και καινοτόμο παραγωγό στην ελληνική αγορά και ταυτόχρονα, συνεχίζει να αναπτύσσει τις εξαγωγέςτης.

- Στον πυλώνα των ειδικών σαπωνομαζών, ο οποίος είναι και ο νεότερος της εταιρείας και σχεδόν στο σύνολο του εξαγωγικός, ο τζίρος για το 2024 έφτασε στα €11,3 εκατ. έχοντας ξεκινήσει από €0,5 εκατ. το 2015.

- Σημειώνεται ότι η Παπουτσάνης δραστηριοποιείται σε 4 διακριτούς κλάδους: τα επώνυμα προϊόντα (32% του συνολικού κύκλου εργασιών), τις παραγωγές τρίτων (41%), τα ξενοδοχειακά προϊόντα (15%) και τις ειδικές σαπωνόμαζες (12%).

(β) Έχει εξελιχθεί σε διεθνή βιομηχανικό «παίκτη» με εξαγωγές σε 35 χώρες και σταθερές συνεργασίες με μεγάλες διεθνείς αλυσίδες λιανικής και πολυεθνικούς ομίλους για περισσότερο από μια 10ετία, για τις παραγωγές τρίτων και τις ειδικές σαπωνόμαζες.

- Περίπου το 54% του τζίρου προέρχεται από την εξαγωγική δραστηριότητα (σύμφωνα με την ανακοίνωση του κύκλου εργασιών για το 9μηνο του 2025).

(γ) Διατηρεί υπερσύγχρονη και πλήρως καθετοποιημένη μονάδα, εφαρμόζοντας προηγμένες τεχνολογίες παραγωγής.

- Ειδικότερα στην παραγωγή σαπουνιών, η παραγωγική δυναμικότητα ανέρχεται σε 900 σαπούνια ανά λεπτό καισυνολικά 40.000 τόνους ετησίως, ποσότητα που θαμπορούσε να καλύψει τις ανάγκες της Ελλάδας για περίπου 20 χρόνια.

(δ) Προχωρά σε ψηφιακό μετασχηματισμό στοχεύοντας σε:

- ενσωμάτωση ψηφιακών τεχνολογιών και συστημάτων

- βελτιστοποίηση εσωτερικών διαδικασιών και εταιρικής διακυβέρνησης

- ανάπτυξη των ανθρώπων της και

- συνεχή ενίσχυση της αποδοτικότητας, ευελιξίας και ανταγωνιστικότητας

(ε) Επιβεβαιώνει την περιβαλλοντική της δέσμευση στο σύνολο της αλυσίδας παραγωγής, ανάπτυξης και διάθεσης των προϊόντων.

Ειδικότερα, για τα προϊόντα της:

- Διαθέτει πιστοποιήσεις υπεύθυνης διαχείρισης στις συσκευασίες και τις πρώτες ύλες (FSC, ECOCERT και RSPO) καθώς και vegan σειρές προϊόντων υψηλής φυσικότητας με ελληνικά, βιολογικά εκχυλίσματα.

- Συσκευάζει προϊόντα σαπουνιών με μηδενική χρήση πλαστικού, αντικαθιστώντας τις πλαστικές μεμβράνες ομαδοποίησης με χάρτινες, ενώ τα κουτιά συσκευασίας κατασκευάζονται από χαρτί από αειφόρες πρακτικές υλοτομίας με διεθνή πιστοποίηση FSC.

- Διαθέτει συσκευασίες από πλήρως ανακυκλώσιμα υλικάόπως τα μονοστρωματικά ανταλλακτικά σακουλάκια (monofilm).

- Χρησιμοποιεί μπουκάλια από ανακυκλωμένο πλαστικό και συσκευασίες από ανακυκλωμένα αλιευτικά και γεωργικά δίχτυα (σειρά προϊόντων Αρκάδι).

Σταθερά προσηλωμένη στην αρχή της υπεύθυνης ανάπτυξης, η Παπουτσάνης δεσμεύεται στη συνεχή δημιουργία αξίας για τους εργαζομένους, τους καταναλωτές, τους συνεργάτες, τους μετόχους και την κοινωνία.

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