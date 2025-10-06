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Εργατικά χέρια: «Θυσία» στην ψηφοθηρία και τους χαμηλούς μισθούς
Σπύρος Πολυχρονόπουλος
15:05 - 06 Οκτ 2025

Εργατικά χέρια: «Θυσία» στην ψηφοθηρία και τους χαμηλούς μισθούς

Σπύρος Πολυχρονόπουλος
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Το αίτημα για εργατικά χέρια είναι κοινό σε πολλούς κρίσιμους κλάδους της ελληνικής οικονομίας, όπως η αγροτική παραγωγή, ο τουρισμός, η βιομηχανία και οι κατασκευές. Η κυβέρνηση γνωρίζει καλά ότι χρειάζονται τουλάχιστον 200.000 νέοι εργαζόμενοι και εργαζόμενες μέσα στα επόμενα τέσσερα χρόνια, αλλά δεν κάνει σχεδόν τίποτα για να καλύψει αυτό το μεγάλο κενό.

Περνά βέβαια το νομοσχέδιο για τη νόμιμη μετανάστευση, αλλά παραδέχεται πως αυτή η πρωτοβουλία δεν πρόκειται να καλύψει τα κενά στην παραγωγή. Άλλωστε, έχοντας ήδη σκληρύνει τη στάση της έναντι των μεταναστών, δεν θέλει να φανεί πως ανοίγει το δρόμο για τον ερχομό αλλοδαπών εργατών στην Ελλάδα, καθώς θεωρεί ότι κάτι τέτοιο θα τη βλάψει πολιτικά.

Έστω και διστακτικά, ωστόσο, ανοίγει κάποιες νόμιμες οδούς, λέγοντας πως όσοι έρχονται και έχουν δουλειά θα μπορούν να μένουν και να εργάζονται στην Ελλάδα, ανανεώνοντας κάθε φορά τα χαρτιά τους. Η εμπειρία των τελευταίων ετών, όμως, έχει δείξει πως η διαδικασία αυτή είναι ιδιαίτερα χρονοβόρα και οι αγρότες, για παράδειγμα, δεν προλαβαίνουν να βρουν εργάτες γης εγκαίρως. Κάνουν τις αιτήσεις τους, αλλά μέχρι να εγκριθούν και να έρθουν οι εργάτες στην Ελλάδα, η σοδειά έχει ήδη χαθεί.

Επίσης, η κυβέρνηση αναγνωρίζει πως οι πρωτοβουλίες αυτές σε καμία περίπτωση δεν δίνουν λύση στο έλλειμμα των εργατικών χεριών. Και τι προτείνει ως λύση; Όπως είπε ο γενικός γραμματέας Μεταναστευτικής Πολιτικής, κ. Μάνος Λογοθέτης, μέρος των αναγκών μπορεί να καλυφθεί από την αύξηση της συμμετοχής των γυναικών στην αγορά εργασίας ή ακόμη και από την επιστροφή Ελλήνων του εξωτερικού, τη λεγόμενη αντιστροφή του brain drain. Δεν μας είπε βέβαια το πώς θα γίνει αυτό...

«Ευχολόγια» δηλαδή που παρά τις επικοινωνιακές προσπάθειες της κυβέρνησης έχει γίνει σαφές πως δεν αποδίδουν. Το brain drain δεν έχει αντιστραφεί ενώ οι πολιτικές της κυβέρνησης σχετικά με το δημογραφικό δεν βοηθούν αρκετά τις γυναίκες για να μπουν στην αγορά εργασίας και να συνδυάσουν τη δημιουργία οικογένειας με την καριέρα τους.

Βέβαια, το κυριότερο πρόβλημα είναι (και σε αυτή την περίπτωση) οι χαμηλοί μισθοί στην Ελλάδα. Ο κ. Λογοθέτης παραδέχθηκε πως ακόμα και για τους μετανάστες οι μισθοί στη χώρα μας δεν είναι ανταγωνιστικοί κι έτσι οι ξένοι εργάτες επιλέγουν άλλα ευρωπαϊκά κράτη.

Προφανώς, τα ίδια και χειρότερα ισχύουν για τους Έλληνες εργαζομένους. Το brain drain όχι απλώς δεν έχει αντιστραφεί, αλλά τα στοιχεία δείχνουν πως πλέον το κύμα φυγής μεγαλώνει.

Οι νέοι που έφυγαν δεν μπορούν να επιστρέψουν, διότι δεν υπάρχουν εδώ δουλειές και ανταγωνιστικοί μισθοί, ενώ όσοι βρίσκονται εδώ θέλουν να φύγουν.

Το δημογραφικό πρόβλημα λοιπόν είναι πρώτα και κύρια συνδεδεμένο με τα εργασιακά. Καλώς ή κακώς, οι νέοι δεν θέλουν να περιμένουν να φτάσουν τα 40 για να πάρουν έναν αξιοπρεπή μισθό.

Η κυβέρνηση από την άλλη μεριά δεν θέλει μετανάστες, αλλά δεν κάνει και αρκετά για να ανεβάσει το status των Ελλήνων εργαζομένων, που πιέζονται από την ακρίβεια και το στεγαστικό, ώστε να τους κρατήσει εδώ.

Στο μεταξύ, το εργατικό δυναμικό μεταναστών που διαθέτει η χώρα μειώνεται σταθερά. Το 2014 στην Ελλάδα εργάζονταν 403.000 μετανάστες όμως το 2024 ο αριθμός των εργαζόμενων μεταναστών είχε πέσει στους 179.000 μόνο.

Προφανώς, υπάρχει το φαινόμενο της "μαύρης εργασίας", αλλά σε κάθε περίπτωση, το εργατικό δυναμικό μειώνεται λόγω γήρανσης.

Και ο Γιάννης Στουρνάρας που είναι διοικητής της ΤτΕ και όχι επικεφαλής ΜΚΟ, λέει και ξαναλέει πως αν δεν έρθουν μετανάστες να δουλέψουν τότε ο στόχος να διατηρηθεί η ανάπτυξη πάνω από το 2% τα επόμενα χρόνια, δεν πρόκειται σε καμία περίπτωση να επιτευχθεί.

Τελευταία τροποποίηση στις 07/10/2025 - 12:10
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