Νόμπελ Φυσικής σε τρεις καθηγητές για τις ανακαλύψεις τους στα κβαντικά φαινόμενα του μακρόκοσμου
Ειδήσεις
13:18 - 07 Οκτ 2025

Νόμπελ Φυσικής σε τρεις καθηγητές για τις ανακαλύψεις τους στα κβαντικά φαινόμενα του μακρόκοσμου

Reporter.gr Newsroom
Το Νόμπελ Φυσικής 2025 απονεμήθηκε σε τρεις επιστήμονες – έναν Βρετανό, έναν Γάλλο και έναν Αμερικανό – για τις πρωτοποριακές ανακαλύψεις τους στον τομέα της κβαντικής μηχανικής.

Ο Τζον Κλαρκ, Μισέλ Ντεβορέ και Τζον Μαρτίνης θα μοιραστούν το βραβείο «για την ανακάλυψη του μακροσκοπικού κβαντικού τούνελ και της ποσοτικοποίησης της ενέργειας σε ένα ηλεκτρικό κύκλωμα», ανακοίνωσε την Τρίτη η Επιτροπή των Νόμπελ σε τελετή που πραγματοποιήθηκε στη Στοκχόλμη της Σουηδίας.

Η επιτροπή επαίνεσε τους βραβευθέντες για το ότι απέδειξαν πως «οι παράξενες ιδιότητες του κβαντικού κόσμου μπορούν να γίνουν απτές σε ένα σύστημα αρκετά μεγάλο ώστε να το κρατά κανείς στο χέρι του».

Πέρυσι, το βραβείο απονεμήθηκε στους Geoffrey Hinton – γνωστό και ως “νονό της τεχνητής νοημοσύνης” – και John Hopfield, για τις θεμελιώδεις ανακαλύψεις τους στη μηχανική μάθηση, οι οποίες άνοιξαν τον δρόμο για τη σημερινή χρήση της τεχνητής νοημοσύνης.

Το 2023, το βραβείο απονεμήθηκε σε τρεις Ευρωπαίους επιστήμονες που χρησιμοποίησαν λέιζερ για να μελετήσουν την ταχύτατη κίνηση των ηλεκτρονίων, κάτι που μέχρι πρότινος θεωρούνταν αδύνατο να παρατηρηθεί.

Το βραβείο συνοδεύεται από χρηματικό έπαθλο 11 εκατομμυρίων σουηδικών κορωνών (περίπου 1 εκατομμύριο δολάρια).

Τελευταία τροποποίηση στις 07/10/2025 - 13:56
