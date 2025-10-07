ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Σοκ στη Γερμανία: Η δήμαρχος του Χέρντεκε νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση μετά από επίθεση με μαχαίρι
Ειδήσεις
16:22 - 07 Οκτ 2025

Σοκ στη Γερμανία: Η δήμαρχος του Χέρντεκε νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση μετά από επίθεση με μαχαίρι

Reporter.gr Newsroom
Νεοεκλεγείσα δήμαρχος στη δυτική Γερμανία βρέθηκε σοβαρά τραυματισμένη από πολλαπλά χτυπήματα με μαχαίρι και νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση, σύμφωνα με πηγή των υπηρεσιών ασφαλείας που επικαλείται το Reuters.

Η Ίρις Στάλτσερ, στέλεχος του SPD, είχε εκλεγεί δήμαρχος του Herdecke – μιας ιστορικής πόλης 20.000 κατοίκων στην περιοχή του Ρουρ – μόλις πριν από μία εβδομάδα και επρόκειτο να αναλάβει καθήκοντα το Νοέμβριο. Σύμφωνα με την εφημερίδα Bild, η Στάλτσερ φέρεται να τραυματίστηκε από τον 15χρονο υιοθετημένο γιο της, τον οποίο προσήγαγε η αστυνομία ως ύποπτο. Η Στάλτσερ είναι επίσης μητέρας 17χρονης κόρης, επίσης υιοθετημένη. Η αστυνομία κλήθηκε από τα παιδιά της, όπως μεταδίδουν γερμανικά μέσα, που ισχυρίστηκαν αρχικά ότι η Στάλτσερ είχε δεχθεί επίθεση από αγνώστους στον δρόμο.

Ο καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς καταδίκασε την επίθεση, γράφοντας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης: «Λάβαμε νέα για μια φρικτή πράξη στο Χέρντεκε. Πρέπει να διερευνηθεί άμεσα. Φοβόμαστε για τη ζωή της δημάρχου και ελπίζουμε στην πλήρη ανάρρωσή της».

Η επίθεση συνέβη στο τέλος μιας προεκλογικής περιόδου που, σύμφωνα με πολιτικούς της Βόρειας Ρηνανίας-Βεστφαλίας, χαρακτηρίστηκε από «ένταση και σκληρότητα» στη δημόσια αντιπαράθεση.

Παρότι το κίνητρο παραμένει αδιευκρίνιστο, η υπόθεση ξυπνά μνήμες από τη δολοφονία του συντηρητικού πολιτικού Walter Luebcke το 2019, ο οποίος είχε στοχοποιηθεί και δολοφονηθεί από ακροδεξιό εξτρεμιστή λόγω της στήριξής του στην προσφυγική πολιτική της Άνγκελα Μέρκελ.

Τελευταία τροποποίηση στις 07/10/2025 - 18:15
