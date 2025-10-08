Λεπέν και Μπαρντελά έτοιμοι για την κάλπη: «Μοναδική λύση η φωνή του λαού»

Ενώ το πολιτικό κλίμα στη Γαλλία συνεχίζει να είναι τεταμένο, η Μαρίν Λεπέν επανεπιβεβαίωσε την πάγια στάση του Εθνικού Συναγερμού υπέρ της πρόωρης προσφυγής στις κάλπες.

Όπως δήλωσε, το κόμμα της είναι έτοιμο να αναλάβει την εξουσία εάν το θελήσουν οι Γάλλοι ψηφοφόροι, ανακοινώνοντας πως σε αυτή την περίπτωση ο Ζορντάν Μπαρντελά θα είναι ο υποψήφιος πρωθυπουργός για έναν ενδεχόμενο κυβερνητικό συνασπισμό.

Υποστήριξε ακόμη πως, αν δεν εξασφαλίσουν απόλυτη πλειοψηφία, θα σεβαστούν την ετυμηγορία του εκλογικού σώματος. Παράλληλα, στρέφει τα βέλη της κατά του πολιτικού κατεστημένου, καταγγέλλοντας πως πολλοί πολιτικοί εμφανίζονται έτοιμοι να θυσιάσουν αρχές και αξίες μόνο και μόνο για να διατηρήσουν την καρέκλα τους.

«Πεθαίνουν από φόβο στην ιδέα να επιστρέψουν στις κάλπες», δηλώνει χαρακτηριστικά, τονίζοντας πως το θέαμα που προσφέρει η πολιτική σκηνή είναι αποκαρδιωτικό.

Κατά την ίδια, η μοναδική διέξοδος από την κρίση είναι να δοθεί εκ νέου ο λόγος στον λαό. Ξεκαθαρίζει πως θα καταψηφίσει οποιαδήποτε κυβέρνηση σχηματιστεί χωρίς προηγούμενη διάλυση της Εθνοσυνέλευσης, καθώς μια τέτοια εξέλιξη θα στερούσε από τον λαό τη δυνατότητα να εκφραστεί.

Σε ανάλογο ύφος, ο Ζορντάν Μπαρντελά κατηγορεί τους πολιτικούς του αντιπάλους ότι είναι αποφασισμένοι να διατηρήσουν πάση θυσία την εξουσία. Κάνει λόγο για «παζάρι» χωρίς προοπτική και επιμένει πως η μόνη ρεαλιστική λύση είναι η άμεση προσφυγή στις κάλπες και η διάλυση της Εθνοσυνέλευσης.