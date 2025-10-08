ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Λεπέν και Μπαρντελά έτοιμοι για την κάλπη: «Μοναδική λύση η φωνή του λαού»
Ειδήσεις
18:31 - 08 Οκτ 2025

Λεπέν και Μπαρντελά έτοιμοι για την κάλπη: «Μοναδική λύση η φωνή του λαού»

Reporter.gr Newsroom
Ενώ το πολιτικό κλίμα στη Γαλλία συνεχίζει να είναι τεταμένο, η Μαρίν Λεπέν επανεπιβεβαίωσε την πάγια στάση του Εθνικού Συναγερμού υπέρ της πρόωρης προσφυγής στις κάλπες.  

Όπως δήλωσε, το κόμμα της είναι έτοιμο να αναλάβει την εξουσία εάν το θελήσουν οι Γάλλοι ψηφοφόροι, ανακοινώνοντας πως σε αυτή την περίπτωση ο Ζορντάν Μπαρντελά θα είναι ο υποψήφιος πρωθυπουργός για έναν ενδεχόμενο κυβερνητικό συνασπισμό.

Υποστήριξε ακόμη πως, αν δεν εξασφαλίσουν απόλυτη πλειοψηφία, θα σεβαστούν την ετυμηγορία του εκλογικού σώματος. Παράλληλα, στρέφει τα βέλη της κατά του πολιτικού κατεστημένου, καταγγέλλοντας πως πολλοί πολιτικοί εμφανίζονται έτοιμοι να θυσιάσουν αρχές και αξίες μόνο και μόνο για να διατηρήσουν την καρέκλα τους.

«Πεθαίνουν από φόβο στην ιδέα να επιστρέψουν στις κάλπες», δηλώνει χαρακτηριστικά, τονίζοντας πως το θέαμα που προσφέρει η πολιτική σκηνή είναι αποκαρδιωτικό.

Κατά την ίδια, η μοναδική διέξοδος από την κρίση είναι να δοθεί εκ νέου ο λόγος στον λαό. Ξεκαθαρίζει πως θα καταψηφίσει οποιαδήποτε κυβέρνηση σχηματιστεί χωρίς προηγούμενη διάλυση της Εθνοσυνέλευσης, καθώς μια τέτοια εξέλιξη θα στερούσε από τον λαό τη δυνατότητα να εκφραστεί.

Σε ανάλογο ύφος, ο Ζορντάν Μπαρντελά κατηγορεί τους πολιτικούς του αντιπάλους ότι είναι αποφασισμένοι να διατηρήσουν πάση θυσία την εξουσία. Κάνει λόγο για «παζάρι» χωρίς προοπτική και επιμένει πως η μόνη ρεαλιστική λύση είναι η άμεση προσφυγή στις κάλπες και η διάλυση της Εθνοσυνέλευσης.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Γαλλία: Όχι των σοσιαλιστών στον προϋπολογισμό παρά την αισιοδοξία Λεκορνί
Ειδήσεις

Γαλλία: Όχι των σοσιαλιστών στον προϋπολογισμό παρά την αισιοδοξία Λεκορνί

Διάγγελμα Λεκορνί: Δέσμευση για προϋπολογισμό έως τέλος του έτους - Απομακρύνεται το ενδεχόμενο εκλογών
Ειδήσεις

Διάγγελμα Λεκορνί: Δέσμευση για προϋπολογισμό έως τέλος του έτους - Απομακρύνεται το ενδεχόμενο εκλογών

Στα «πράσινα» οι ευρωαγορές με φόντο την κρίση στη Γαλλία και τα μάκρο
Χρηματιστήρια

Στα «πράσινα» οι ευρωαγορές με φόντο την κρίση στη Γαλλία και τα μάκρο

Γαλλία: Ο πρώην πρωθυπουργός Εντουάρν Φιλίπ καλεί τον Μακρόν να παραιτηθεί
Ειδήσεις

Γαλλία: Ο πρώην πρωθυπουργός Εντουάρν Φιλίπ καλεί τον Μακρόν να παραιτηθεί

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Πολιτική
08/10/2025 - 19:12

Αιφνίδια (;) απουσία του Αντώνη Σαμαρά από την εκδήλωση του Ευριπίδη Στυλιανίδη

Ναυτιλία
08/10/2025 - 19:06

Γκίκας: Η «γαλάζια οικονομία» πυλώνας ανάπτυξης και ευκαιρία για ένα βιώσιμο μέλλον της νησιωτικής Ελλάδας

Πολιτική
08/10/2025 - 18:53

Ανδρουλάκης για ΟΠΕΚΕΠΕ: Η ΝΔ στοχοποιεί τους έντιμους για να την γλιτώσουν οι «γαλάζιοι» πρωταγωνιστές

Ειδήσεις
08/10/2025 - 18:52

Η χρηματοδότηση για τα ΑΕΙ δεν είναι αρκετή

Ειδήσεις
08/10/2025 - 18:51

Αθώος δηλώνει ο πρώην διευθυντής του FBI, Τζέιμς Κόμι - Η «συμμετοχή» του Τραμπ

Πολιτική
08/10/2025 - 18:36

Φλωρίδης: Η Δικαιοσύνη παραμένει αδέσμευτη και ανεπηρέαστη

Οικονομία
08/10/2025 - 18:32

Στουρνάρας: Η αργή απονομή δικαιοσύνης υπονομεύει επενδύσεις, παραγωγικότητα και θεσμούς

Ειδήσεις
08/10/2025 - 18:31

Λεπέν και Μπαρντελά έτοιμοι για την κάλπη: «Μοναδική λύση η φωνή του λαού»

Ειδήσεις
08/10/2025 - 18:21

Τράπεζα της Αγγλίας: Αυξημένος κίνδυνος «απότομης διόρθωσης της αγοράς» λόγω υπερβολικών αποτιμήσεων στις εταιρείες τεχνητής νοημοσύνης

Πολιτική
08/10/2025 - 18:18

Βολές Τζαβάρα κατά ΝΔ: Κάποιοι εξαφάνισαν την αλήθεια στα Τέμπη – Δημιουργείται εντύπωση συγκάλυψης

Ειδήσεις
08/10/2025 - 18:04

Γκεοργκίεβα (ΔΝΤ): Η παγκόσμια οικονομία είναι ανθεκτική παρά τις κρίσεις

Πολιτική
08/10/2025 - 18:03

Πηγές ΝΔ: Αντί ο Ανδρουλάκης να διαγράψει συνεργάτη του που ζημίωσε το Δημόσιο μας επιτίθεται

Ειδήσεις
08/10/2025 - 17:50

Τραμπ: Ζήτησε τη σύλληψη του κυβερνήτη του Ιλινόις και του δημάρχου του Σικάγο - Ο λόγος

Πολιτική
08/10/2025 - 17:50

Τροπολογία – εμπόδιο στην Τουρκία από τον Νίκο Παπανδρέου

Οικονομία
08/10/2025 - 17:49

Eurobank: Η ανεργία μειώνεται, αλλά η υποαπασχόληση και η αποθάρρυνση παραμένουν

Επιχειρήσεις
08/10/2025 - 17:49

Λεβέντης (ΚΕΕΕ): Η «ψηφιακή γραφειοκρατία» επιβαρύνει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις

Σχόλια Αγοράς
08/10/2025 - 17:40

ΧΑ: Γιόρτασε την αναμέτρηση με συγκρατημένη άνοδο και νέο τραπεζικό ρεκόρ

Ειδήσεις
08/10/2025 - 17:40

SDG House Greece: Εκδήλωση δικτύωσης για το οικοσύστημα καινοτομίας και βιωσιμότητας

Πολιτική
08/10/2025 - 17:39

Γεραπετρίτης στο Ταλίν: Συμμεριζόμαστε την κοινή ευρωπαϊκή αντίληψη για στρατηγική αυτονομία

Πολιτική
08/10/2025 - 17:30

Ζαρούλια: Υποστηρίζει ότι ήταν εκλεγμένη βουλευτής της Χρυσής Αυγής αλλά όχι μέλος της

Πολιτική
08/10/2025 - 17:28

Κεφαλογιάννης: 1.070 νέες προσλήψεις στην Πυροσβεστική – Ενίσχυση του Σώματος και συντονισμός για τη χειμερινή περίοδο

Χρηματιστήρια
08/10/2025 - 17:28

Ανοδικές τάσεις στη Wall Street – Στο επίκεντρο shutdown και πρακτικά Fed

Πολιτική
08/10/2025 - 17:15

Μανιάτης: Τα ευρωπαϊκά σύνορα δεν τελειώνουν στη Μαύρη Θάλασσα – Συνεχίζονται στο Αιγαίο και την Αν. Μεσόγειο

Επιχειρήσεις
08/10/2025 - 17:00

Η Nestlé αποχωρεί από τη συμμαχία για τη μείωση εκπομπών μεθανίου

Ειδήσεις
08/10/2025 - 16:50

Innovate East: Η Μητρόπολη Μεσογαίας και Λαυρεωτικής φέρνει κοντά θεσμικούς φορείς, Πανεπιστήμια και επιχειρήσεις

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
08/10/2025 - 16:41

Διπλή διεθνής διάκριση για τη Sandglass Hotels & Villas Collection στα «Readers’ Choice Awards 2025»

ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ
08/10/2025 - 16:28

Η Εθνική Ασφαλιστική στην τελετή παράδοσης της επιταγής του 9ου No Finish Line Athens, στην Ένωση «Μαζί για το Παιδί»

Επιχειρήσεις
08/10/2025 - 16:27

Πτώση στις μετοχές των ευρωπαϊκών αυτοκινητοβιομηχανιών μετά τα νέα μέτρα δασμών της ΕΕ για το χάλυβα

Ειδήσεις
08/10/2025 - 16:22

Αναβάλλεται η εκταφή του 22χρονου Ντένις Ρούτσι: Αναμένεται νέα παραγγελία της Αστυνομίας

Οικονομία
08/10/2025 - 16:21

ΣΕΒΕ: Θετικό εμπορικό ισοζύγιο στο οκτάμηνο – Άνοδος εξαγωγών πλην πετρελαιοειδών

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ