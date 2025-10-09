ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Εμπλοκή στο 19ο πακέτο κυρώσεων της ΕΕ κατά της Ρωσίας λόγω Αυστρίας και Σλοβακίας
Ειδήσεις
16:22 - 09 Οκτ 2025

Εμπλοκή στο 19ο πακέτο κυρώσεων της ΕΕ κατά της Ρωσίας λόγω Αυστρίας και Σλοβακίας

Reporter.gr Newsroom
Η ΕΕ έχει εντείνει την οικονομική πίεση προς τη Μόσχα μέσω μιας σειράς πακέτων κυρώσεων από την πλήρους κλίμακας εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία το 2022. Όμως, όπως μετέδωσε το Bloomberg  κατά τη διάρκεια της νύχτας, το 19ο πακέτο κυρώσεων της Ένωσης έχει «κολλήσει».

Αναλυτικότερα, αιτήματα της Αυστρίας για αποδέσμευση περιουσιακών στοιχείων που συνδέονται με τον Ρώσο ολιγάρχη Όλεγκ Ντεριπάσκα, προκειμένου να αποζημιωθεί μία από τις τράπεζές της, άφησαν τη χώρα απομονωμένη κατά τη χθεσινή (8/10) συνάντηση των πρεσβευτών της ΕΕ, χωρίς να υπάρξει συμφωνία.

Λίγα λόγια για το υπόβαθρο: Η ΕΕ επέβαλε κυρώσεις στον Ντεριπάσκα το 2022, λίγο μετά την εισβολή, «παγώνοντας» τις μετοχές του σε μια κατασκευαστική εταιρεία που βρίσκεται τώρα στο επίκεντρο της περίπλοκης χρηματοοικονομικής πρότασης που εξετάζεται για την αποζημίωση της Raiffeisen Bank. Ωστόσο, πολλά κράτη-μέλη φοβούνται ότι μια τέτοια κίνηση θα μπορούσε να δημιουργήσει προηγούμενο για άλλους κυρώμενους επιχειρηματίες και οντότητες.

Οι ανησυχίες της Αυστρίας καταδεικνύουν τη δυσκολία που αντιμετωπίζει η ΕΕ – πώς να εξισορροπήσει τις ειδικές απαιτήσεις και τις ευαισθησίες μεμονωμένων κρατών με την ανάγκη να ενεργήσει προς το κοινό συμφέρον.

Σε συνέντευξή του στο Bloomberg TV σήμερα, ο εντεταλμένος της ΕΕ για τις κυρώσεις, Ντέιβιντ Ο’Σάλιβαν, υποβάθμισε τη σημασία του τελευταίου εμποδίου, επισημαίνοντας ότι η Αυστρία δεν είναι το μόνο πρόβλημα. Και η Σλοβακία έχει εκφράσει ενστάσεις για το πακέτο.

Αυτό είναι «το συνηθισμένο παζάρι των ευρωπαϊκών διαπραγματεύσεων, όπου απαιτείται ομοφωνία», δήλωσε ο Ο’Σάλιβαν, προβλέποντας ότι το πακέτο θα εγκριθεί μέσα στην επόμενη εβδομάδα με 10 ημέρες — δηλαδή, εγκαίρως για τη σύνοδο κορυφής της 23-24 Οκτωβρίου στις Βρυξέλλες.

Ο Ο’Σάλιβαν δήλωσε πως οι κυρώσεις έχουν «αποδειχθεί επιτυχημένες» όσον αφορά το πλήγμα στην ρωσική οικονομία, αλλά προειδοποίησε ότι τα μέτρα αυτά «δεν πρόκειται να σταματήσουν έναν πόλεμο, όταν έχεις να κάνεις με έναν δικτάτορα όπως ο κ. Πούτιν».

Στο μεταξύ, οι πρεσβευτές ενημερώθηκαν επίσης την Τετάρτη για τις συζητήσεις σχετικά με τους όρους της εμπορικής συμφωνίας ΕΕ-ΗΠΑ, εν μέσω νέων απαιτήσεων από την Ουάσινγκτον.

«Θα θέλαμε να πιστεύουμε ότι μια συμφωνία είναι συμφωνία και δεν την ανοίγεις ξανά. Αλλά γνωρίζουμε επίσης ότι ο κ. Τραμπ είναι ένας ταραξίας, κάποιος που του αρέσει να είναι απρόβλεπτος», είπε ο Ο’Σάλιβαν, ο οποίος είχε διατελέσει πρέσβης της ΕΕ στην Ουάσινγκτον κατά την πρώτη θητεία Τραμπ.

«Αν η συμφωνία ανατραπεί από τις ΗΠΑ, τότε προφανώς θα είναι δύσκολο να εγκριθεί τελικά», πρόσθεσε, επισημαίνοντας ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πρέπει ακόμη να δώσει τη συγκατάθεσή του στη συμφωνία.

Αυτοδιοίκηση
09/10/2025 - 16:59

Δούκας: Η Αθήνα γίνεται παγκόσμιος κόμβος βιώσιμης κινητικότητας με το «UCI Forum 2026»

Ειδήσεις
09/10/2025 - 16:52

Η Γάζα σε σταυροδρόμι: Εκεχειρία με ρήγματα και πολλά ερωτηματικά

Πολιτική
09/10/2025 - 16:52

Μάντζος (ΠΑΣΟΚ) για δηλώσεις Ζαχάροβα: Ρωσικός και τουρκικός αναθεωρητισμός συμπορεύονται

Ειδήσεις
09/10/2025 - 16:48

Έκρηξη σε κέντρο της Orange στο Παρίσι - Τρεις τραυματίες και μαζική διακοπή υπηρεσιών

Ειδήσεις
09/10/2025 - 16:37

Ερντογάν: Η Τουρκία θα συμμετάσχει στη δύναμη για τη Γάζα - Στόχος να σταματήσει η γενοκτονία

Πολιτική
09/10/2025 - 16:35

Καλαφάτης: Η καινοτομία, η Τεχνητή Νοημοσύνη και η «πράσινη» και «γαλάζια» τεχνολογία ενώνουν Ελλάδα και Κύπρο

Πολιτική
09/10/2025 - 16:34

Αιχμές Βορίδη για Μαξίμου μετά τις καταγγελίες Βάρρα

Ειδήσεις
09/10/2025 - 16:22

Εμπλοκή στο 19ο πακέτο κυρώσεων της ΕΕ κατά της Ρωσίας λόγω Αυστρίας και Σλοβακίας

Πολιτική
09/10/2025 - 16:19

Γεραπετρίτης από Ελσίνκι: Στόχος μας είναι μια ισχυρότερη, πιο ανθεκτική και στρατηγικά αυτόνομη Ευρώπη

Επιχειρήσεις
09/10/2025 - 16:15

Τσαβδαρίδης: Έξυπνα και πράσινα επιχειρηματικά πάρκα αλλάζουν τον βιομηχανικό χάρτη της Ελλάδας

Ειδήσεις
09/10/2025 - 16:06

ΕΕ: Δημιουργία ομάδας για έρευνα σχετικά με κατηγορίες κατασκοπείας από την Ουγγαρία

Πολιτική
09/10/2025 - 16:05

Άδωνις: «Καμία απαγωγή, πήγατε για TikTok» – Πέρκα: «Γενοκτονία στη Γάζα, η Ιστορία θα είναι αμείλικτη»

Πολιτική
09/10/2025 - 16:02

Κατσέλη: Ο Τσίπρας μπορεί να διαδραματίσει ουσιαστικό ρόλο στην ανασυγκρότηση του προοδευτικού χώρου

Οικονομία
09/10/2025 - 15:53

ΑΑΔΕ: Καταργείται η υποχρεωτική εκτύπωση αποδείξεων στα διόδια

Πολιτική
09/10/2025 - 15:45

Τσουκαλάς: Μόνο το ΠΑΣΟΚ μπορεί να απομακρύνει τη ΝΔ από την εξουσία

Πολιτική
09/10/2025 - 15:45

Μαρινάκης: Ανάπτυξη πάνω από τον μέσο όρο της Ευρωζώνης στο προσχέδιο του Κρατικού Προϋπολογισμού 2026

Ειδήσεις
09/10/2025 - 15:34

Θρήνος στη Μπόκα Τζούνιορς: Έφυγε από τη ζωή ο προπονητής Μιγκέλ Ρούσο

Ειδήσεις
09/10/2025 - 15:29

ΗΠΑ: Ήπια άνοδος 0,58% στις τιμές καταναλωτικών αγαθών το Σεπτέμβριο

Ανεμοδείκτης
09/10/2025 - 15:28

Déjà vu: Ο Καμμένος θα έβλεπε νέα συνεργασία με τον Τσίπρα

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
09/10/2025 - 15:25

Changan Automobile: Πόσο κοστίζουν στην Ελλάδα τα Deepal S07 & Deepal S05

Ειδήσεις
09/10/2025 - 15:18

Αυτοκινητοπομπή του ΟΗΕ στη Γάζα: Προγραμματισμένη αποστολή φαρμάκων, όχι απελευθέρωση ομήρων

Ειδήσεις
09/10/2025 - 15:14

Υπ. Ψηφιακής Διακυβέρνησης: 54 νέοι σταθμοί τηλεοπτικής κάλυψης σε απομονωμένες περιοχές της χώρας

Πολιτική
09/10/2025 - 15:13

Φάμελλος από Φιλιατρά: Η κυβέρνηση είναι με τους «Φραπέδες» και τους «Χασάπηδες»

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
09/10/2025 - 14:59

Στρατηγική συνεργασία METLEN και Ομίλου Καράτζη για τη μεγαλύτερη αυτόνομη μονάδα αποθήκευσης ενέργειας στην Ελλάδα

Επιχειρήσεις
09/10/2025 - 14:49

Ο ΣΒΠΕ αναδεικνύει το ρόλο του πλαστικού στη βιώσιμη συσκευασία τροφίμων

Επιχειρήσεις
09/10/2025 - 14:33

Βουτιά 16% για τη μετοχή της Ferrari μετά τη μείωση προβλέψεων και στόχων ηλεκτροκίνησης

Ειδήσεις
09/10/2025 - 14:31

Στον Ούγγρο συγγραφέα Λάσλο Κρασναχορκάι το φετινό Νόμπελ Λογοτεχνίας

Πολιτική
09/10/2025 - 14:29

Καϊμακάκης στην Εξεταστική για ΟΠΕΚΕΠΕ: Όλοι στη Δικαιοσύνη, τα χρήματα θα ανακτηθούν

Ειδήσεις
09/10/2025 - 14:22

Ζελένσκι: Νόμπελ ειρήνης στον Τραμπ αν μας δώσει πυραύλους Tomahawks

Υγεία
09/10/2025 - 14:22

Ριζική αναθεώρηση του ΕΣΥ ζητούν οι ειδικοί – Στο επίκεντρο η έλλειψη προσωπικού και η τηλεϊατρική

