Εμπλοκή στο 19ο πακέτο κυρώσεων της ΕΕ κατά της Ρωσίας λόγω Αυστρίας και Σλοβακίας

Η ΕΕ έχει εντείνει την οικονομική πίεση προς τη Μόσχα μέσω μιας σειράς πακέτων κυρώσεων από την πλήρους κλίμακας εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία το 2022. Όμως, όπως μετέδωσε το Bloomberg κατά τη διάρκεια της νύχτας, το 19ο πακέτο κυρώσεων της Ένωσης έχει «κολλήσει».

Αναλυτικότερα, αιτήματα της Αυστρίας για αποδέσμευση περιουσιακών στοιχείων που συνδέονται με τον Ρώσο ολιγάρχη Όλεγκ Ντεριπάσκα, προκειμένου να αποζημιωθεί μία από τις τράπεζές της, άφησαν τη χώρα απομονωμένη κατά τη χθεσινή (8/10) συνάντηση των πρεσβευτών της ΕΕ, χωρίς να υπάρξει συμφωνία.

Λίγα λόγια για το υπόβαθρο: Η ΕΕ επέβαλε κυρώσεις στον Ντεριπάσκα το 2022, λίγο μετά την εισβολή, «παγώνοντας» τις μετοχές του σε μια κατασκευαστική εταιρεία που βρίσκεται τώρα στο επίκεντρο της περίπλοκης χρηματοοικονομικής πρότασης που εξετάζεται για την αποζημίωση της Raiffeisen Bank. Ωστόσο, πολλά κράτη-μέλη φοβούνται ότι μια τέτοια κίνηση θα μπορούσε να δημιουργήσει προηγούμενο για άλλους κυρώμενους επιχειρηματίες και οντότητες.

Οι ανησυχίες της Αυστρίας καταδεικνύουν τη δυσκολία που αντιμετωπίζει η ΕΕ – πώς να εξισορροπήσει τις ειδικές απαιτήσεις και τις ευαισθησίες μεμονωμένων κρατών με την ανάγκη να ενεργήσει προς το κοινό συμφέρον.

Σε συνέντευξή του στο Bloomberg TV σήμερα, ο εντεταλμένος της ΕΕ για τις κυρώσεις, Ντέιβιντ Ο’Σάλιβαν, υποβάθμισε τη σημασία του τελευταίου εμποδίου, επισημαίνοντας ότι η Αυστρία δεν είναι το μόνο πρόβλημα. Και η Σλοβακία έχει εκφράσει ενστάσεις για το πακέτο.

Αυτό είναι «το συνηθισμένο παζάρι των ευρωπαϊκών διαπραγματεύσεων, όπου απαιτείται ομοφωνία», δήλωσε ο Ο’Σάλιβαν, προβλέποντας ότι το πακέτο θα εγκριθεί μέσα στην επόμενη εβδομάδα με 10 ημέρες — δηλαδή, εγκαίρως για τη σύνοδο κορυφής της 23-24 Οκτωβρίου στις Βρυξέλλες.

Ο Ο’Σάλιβαν δήλωσε πως οι κυρώσεις έχουν «αποδειχθεί επιτυχημένες» όσον αφορά το πλήγμα στην ρωσική οικονομία, αλλά προειδοποίησε ότι τα μέτρα αυτά «δεν πρόκειται να σταματήσουν έναν πόλεμο, όταν έχεις να κάνεις με έναν δικτάτορα όπως ο κ. Πούτιν».

Στο μεταξύ, οι πρεσβευτές ενημερώθηκαν επίσης την Τετάρτη για τις συζητήσεις σχετικά με τους όρους της εμπορικής συμφωνίας ΕΕ-ΗΠΑ, εν μέσω νέων απαιτήσεων από την Ουάσινγκτον.

«Θα θέλαμε να πιστεύουμε ότι μια συμφωνία είναι συμφωνία και δεν την ανοίγεις ξανά. Αλλά γνωρίζουμε επίσης ότι ο κ. Τραμπ είναι ένας ταραξίας, κάποιος που του αρέσει να είναι απρόβλεπτος», είπε ο Ο’Σάλιβαν, ο οποίος είχε διατελέσει πρέσβης της ΕΕ στην Ουάσινγκτον κατά την πρώτη θητεία Τραμπ.

«Αν η συμφωνία ανατραπεί από τις ΗΠΑ, τότε προφανώς θα είναι δύσκολο να εγκριθεί τελικά», πρόσθεσε, επισημαίνοντας ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πρέπει ακόμη να δώσει τη συγκατάθεσή του στη συμφωνία.