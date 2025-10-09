Κατσέλη: Ο Τσίπρας μπορεί να διαδραματίσει ουσιαστικό ρόλο στην ανασυγκρότηση του προοδευτικού χώρου

Η πρώην υπουργός και ομότιμη καθηγήτρια Οικονομικών του Πανεπιστημίου Αθηνών Λούκα Κατσέλη άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο ο Αλέξης Τσίπρας να διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο στην ανασύνταξη του προοδευτικού χώρου, επισημαίνοντας όμως ότι το ζητούμενο είναι «η συγκρότηση ενός μετώπου με προοπτική νίκης και όχι η προσωποκεντρική συζήτηση».

Μιλώντας στο ERTnews Radio 105.8 και στην εκπομπή «Ναι μεν Αλλά» με την Ευαγγελία Μπαλτατζή, η κ. Κατσέλη σχολίασε τις πολιτικές εξελίξεις, τη διημερίδα για την «Παραγωγική Ελλάδα 2030» και τον αναγκαίο μετασχηματισμό του παραγωγικού μοντέλου, ενώ αναφέρθηκε εκτενώς και στις πρωτοβουλίες του πρώην πρωθυπουργού.

Απαντώντας σε ερώτηση για το εάν ο Αλέξης Τσίπρας μπορεί να αποτελέσει το πρόσωπο γύρω από το οποίο θα συγκροτηθεί το νέο προοδευτικό μέτωπο, η Λούκα Κατσέλη υπογράμμισε: «Φυσικά ο Αλέξης Τσίπρας είναι μια προσωπικότητα της ελληνικής πολιτικής σκηνής, πρώην πρωθυπουργός, και μπορεί, αν το θελήσει, να παίξει έναν πολύ ουσιαστικό ρόλο. Το ζητούμενο όμως δεν είναι τα πρόσωπα, αλλά το πώς θα συγκροτηθεί ένα μέτωπο που να προάγει εναλλακτικές πολιτικές και να προσφέρει προοπτική νίκης».

Η πρώην υπουργός υπογράμμισε ότι «κανένας δεν πρέπει να μείνει στο περιθώριο» και ότι η προοδευτική παράταξη χρειάζεται σύμπραξη δυνάμεων με προγραμματική συμφωνία και σαφές πολιτικό σχέδιο. «Αυτό που έχει ανάγκη η χώρα είναι μία νέα πυξίδα», σημείωσε.

Για κυβέρνηση: Απουσία στρατηγικής και αντιφατικές πολιτικές

Η κ. Κατσέλη άσκησε σφοδρή κριτική στη σημερινή κυβέρνηση, λέγοντας ότι η Ελλάδα «δεν έχει στρατηγικό σχέδιο και ακολουθεί αντιφατικές πολιτικές». «Η χώρα δεν έχει πυξίδα, ούτε εθνικό σχέδιο για την οικονομία, τη δημοκρατία και το κράτος δικαίου», ανέφερε χαρακτηριστικά, επισημαίνοντας πως απαιτείται «μία άλλη Ελλάδα», με αποτελεσματική και συμπεριληπτική διακυβέρνηση.

Η διημερίδα “Παραγωγική Ελλάδα 2030” και το μήνυμα για μετασχηματισμό

Αναφερόμενη στη διημερίδα που ξεκινά αύριο στο Caravel, με θέμα την «Παραγωγική Ελλάδα 2030», η κ. Κατσέλη εξήγησε ότι στόχος είναι να κατατεθούν τεκμηριωμένες προτάσεις για τον παραγωγικό μετασχηματισμό και την ενίσχυση της ελληνικής οικονομίας.

Ξεκαθάρισε μάλιστα ότι το Ίδρυμα Αλέξη Τσίπρα δεν συγκαταλέγεται στους συνδιοργανωτές, προκειμένου να αποφευχθούν πολιτικές παρερμηνείες, ωστόσο στήριξε το εγχείρημα.

«Δεν θέλαμε να υπάρξουν παρεξηγήσεις ή fake news. Το συνέδριο δεν γίνεται για να προάγει κανένα κόμμα, αλλά για να συμβάλει στη συζήτηση για το μέλλον της χώρας», είπε.

Η κ. Κατσέλη επεσήμανε την επικίνδυνη εξάρτηση της Ελλάδας από εισαγωγές και την αποδυνάμωση του παραγωγικού ιστού. «Εισάγουμε ακόμα και βασικά αγαθά, όπως κρέας και ντομάτες. Οι επενδύσεις κατευθύνονται κυρίως σε ακίνητα, ενώ η μεταποίηση και η αγροδιατροφή εγκαταλείπονται», ανέφερε.

Προειδοποίησε δε πως, χωρίς ανασυγκρότηση, η χώρα κινδυνεύει να βρεθεί σε νέα κρίση, καθώς αυξάνεται το δημόσιο και ιδιωτικό χρέος.

Κλείνοντας, η Λούκα Κατσέλη έστειλε μήνυμα ενότητας και πολιτικής ανανέωσης: «Αυτό που πρέπει να μας απασχολήσει είναι πώς από εδώ που είμαστε μπορούμε να συγκροτήσουμε ένα μέτωπο νίκης. Οι πρωτοβουλίες της βάσης μπορούν να υπερβούν τον κατακερματισμό των δυνάμεων. Η χώρα χρειάζεται σχέδιο, συνεργασία και ελπίδα».