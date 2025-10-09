ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Γεραπετρίτης από Ελσίνκι: Στόχος μας είναι μια ισχυρότερη, πιο ανθεκτική και στρατηγικά αυτόνομη Ευρώπη
Πολιτική
16:19 - 09 Οκτ 2025

Γεραπετρίτης από Ελσίνκι: Στόχος μας είναι μια ισχυρότερη, πιο ανθεκτική και στρατηγικά αυτόνομη Ευρώπη

Reporter.gr Newsroom
Ο υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης, μετά τη συνάντησή του με την υπουργό Εξωτερικών της Φινλανδίας, Ελίνα Βάλτονεν, στο Ελσίνκι, τόνισε ότι «επιδίωξη τόσο της Ελλάδας όσο και της Φινλανδίας είναι μια ισχυρότερη, πιο ανθεκτική και στρατηγικά αυτόνομη Ευρώπη, γεγονός που συνεπάγεται ένα ισχυρό ευρωπαϊκό σύστημα άμυνας με αυξημένες δυνατότητες και εργαζόμαστε σκληρά προς αυτή την κατεύθυνση».

Ο ίδιος επεσήμανε ότι «ως χώρες του ευρωπαϊκού Νότου και Βορρά αντίστοιχα, η Ελλάδα και η Φινλανδία συναντώνται σήμερα με σκοπό την προώθηση της καλύτερης κατανόησης σχετικά με τις προκλήσεις ασφαλείας. Τα εξωτερικά σύνορά μας ενώνουν και νομίζω αυτό καθιστά αντιληπτές τις σύγχρονες προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε».

Υπογράμμισε ακόμη ότι «η προστασία των συνόρων είναι ουσιαστική και σημαντική, αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της ευρωπαϊκής στρατηγικής» και σημείωσε ότι η Ελλάδα «τονίζει τη σημασία του δίκαιου επιμερισμού των βαρών, της αλληλεγγύης και της αποτροπής οποιουδήποτε φαινομένου εργαλειοποίησης μεταναστευτικών ροών».

Πρόσθεσε ότι «ως εταίροι στην ΕΕ παραμένουμε ενωμένοι στην επιδίωξή μας για μια ισχυρότερη, πιο ανθεκτική και στρατηγικά αυτόνομη Ευρώπη, γεγονός που συνεπάγεται ένα ισχυρό ευρωπαϊκό σύστημα άμυνας με αυξημένες δυνατότητες και εργαζόμαστε σκληρά προς αυτή την κατεύθυνση».

Ταυτόχρονα, επισήμανε πως «ως σύμμαχοι στο ΝΑΤΟ, μετά την ιστορική απόφαση προσχώρησης της Φινλανδίας στο ΝΑΤΟ -την οποία είχαμε την τιμή να στηρίξουμε- παραμένουμε προσηλωμένοι στην ενίσχυση των διατλαντικών σχέσεων». Ο υπουργός Εξωτερικών τόνισε ότι «από την αρχή του πολέμου στην Ουκρανία, καταδικάσαμε σθεναρά την παράνομη εισβολή της Ρωσίας και στηρίξαμε σταθερά την εδαφική ακεραιότητα και ανεξαρτησία της Ουκρανίας».

Επιπλέον, σημείωσε πως «ως ένθερμος υποστηρικτής του Διεθνούς Δικαίου και του Καταστατικού Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών, η Ελλάδα στηρίζει κάθε προσπάθεια για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία και καλεί σε άμεση και άνευ όρων εκεχειρία που θα διασφαλίζει με σαφήνεια την κυριαρχία και εδαφική ακεραιότητα της Ουκρανίας».

Αναφερόμενος στη ναυτική ασφάλεια, τόνισε ότι «η Ελλάδα, ως ναυτικό έθνος, αποδίδει ιδιαίτερη σημασία στη θαλάσσια ασφάλεια. Καταδικάζουμε ευθέως την ύπαρξη σκιώδους στόλου που παραβιάζει φανερά το Διεθνές Δίκαιο και θα αναλάβουμε κάθε προσπάθεια για την καταπολέμηση αυτού του φαινομένου».

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, συζητήθηκε η διεύρυνση της ΕΕ, με τον κ. Γεραπετρίτη να υπογραμμίζει την ανάγκη να δοθεί όραμα στους εταίρους που βρίσκονται σε προ-ενταξιακή διαδικασία.

Σχετικά με τις διμερείς σχέσεις, συμφωνήθηκε η διεύρυνση της συνεργασίας σε τομείς όπως το εμπόριο, η ενέργεια και ο τουρισμός, καθώς και η ενίσχυση της συνεργασίας σε άλλους τομείς, όπως οι νεοφυείς επιχειρήσεις. Ο κ. Γεραπετρίτης επισήμανε ότι «η ενίσχυση του συντονισμού στα διεθνή φόρα σημαίνει αμοιβαία υποστήριξη υποψηφιοτήτων», υπενθυμίζοντας ότι η Ελλάδα συμμετέχει στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ για την περίοδο 2025-2026 ως εκλεγμένο μέλος.

Συγκεκριμένα ανέφερε ότι «υποστηρίζουμε σθεναρά τη φινλανδική υποψηφιότητα για το 2029-2030. Ελπίζω η φινλανδική θητεία να διεξαχθεί σε λιγότερο ταραγμένες περιόδους».

Ακόμα, σημείωσε ότι «ο πρόεδρος Στουμπ, στην πρόσφατη εμπνευσμένη ομιλία του στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, έκανε την επισήμανση ότι «ο πόλεμος αποτελεί πάντα μια αποτυχία της ανθρωπότητας». Και νομίζω πως αυτή είναι μία πολύ σημαντική δήλωση για όλους μας, αφού αντικατοπτρίζει και τις αποτυχίες μας».

Καταλήγοντας, τόνισε ότι «στη σημερινή μας συνάντηση, επαναλάβαμε τη δέσμευσή μας να εργαστούμε από κοινού για την ενίσχυση του ΟΗΕ, ώστε να διασφαλίσουμε ότι ο θεμελιώδης ειρηνευτικός ρόλος του θα διατηρηθεί προς όφελος των μελλοντικών γενεών».

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΕ: Δημιουργία ομάδας για έρευνα σχετικά με κατηγορίες κατασκοπείας από την Ουγγαρία
Ειδήσεις

ΕΕ: Δημιουργία ομάδας για έρευνα σχετικά με κατηγορίες κατασκοπείας από την Ουγγαρία

Άδωνις: «Καμία απαγωγή, πήγατε για TikTok» – Πέρκα: «Γενοκτονία στη Γάζα, η Ιστορία θα είναι αμείλικτη»
Πολιτική

Άδωνις: «Καμία απαγωγή, πήγατε για TikTok» – Πέρκα: «Γενοκτονία στη Γάζα, η Ιστορία θα είναι αμείλικτη»

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Ελληνορωσική διένεξη: «Μαθήματα» ΥΠΕΞ στη Ζαχάροβα για Αττίλα και Βόρεια Μακεδονία
Πολιτική

Ελληνορωσική διένεξη: «Μαθήματα» ΥΠΕΞ στη Ζαχάροβα για Αττίλα και Βόρεια Μακεδονία

Γεραπετρίτης στο Ταλίν: Συμμεριζόμαστε την κοινή ευρωπαϊκή αντίληψη για στρατηγική αυτονομία
Πολιτική

Γεραπετρίτης στο Ταλίν: Συμμεριζόμαστε την κοινή ευρωπαϊκή αντίληψη για στρατηγική αυτονομία

Γεραπετρίτης: Η εξωτερική μας πολιτική είναι συγκεκριμένη — η Ελλάδα να μεγαλώνει
Πολιτική

Γεραπετρίτης: Η εξωτερική μας πολιτική είναι συγκεκριμένη — η Ελλάδα να μεγαλώνει

Γεραπετρίτης: Μεριμνήσαμε προκειμένου να διασφαλιστεί πλήρως η ασφάλεια των Ελλήνων του στολίσκου Flotilla
Πολιτική

Γεραπετρίτης: Μεριμνήσαμε προκειμένου να διασφαλιστεί πλήρως η ασφάλεια των Ελλήνων του στολίσκου Flotilla

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Αυτοδιοίκηση
09/10/2025 - 16:59

Δούκας: Η Αθήνα γίνεται παγκόσμιος κόμβος βιώσιμης κινητικότητας με το «UCI Forum 2026»

Ειδήσεις
09/10/2025 - 16:52

Η Γάζα σε σταυροδρόμι: Εκεχειρία με ρήγματα και πολλά ερωτηματικά

Πολιτική
09/10/2025 - 16:52

Μάντζος (ΠΑΣΟΚ) για δηλώσεις Ζαχάροβα: Ρωσικός και τουρκικός αναθεωρητισμός συμπορεύονται

Ειδήσεις
09/10/2025 - 16:48

Έκρηξη σε κέντρο της Orange στο Παρίσι - Τρεις τραυματίες και μαζική διακοπή υπηρεσιών

Ειδήσεις
09/10/2025 - 16:37

Ερντογάν: Η Τουρκία θα συμμετάσχει στη δύναμη για τη Γάζα - Στόχος να σταματήσει η γενοκτονία

Πολιτική
09/10/2025 - 16:35

Καλαφάτης: Η καινοτομία, η Τεχνητή Νοημοσύνη και η «πράσινη» και «γαλάζια» τεχνολογία ενώνουν Ελλάδα και Κύπρο

Πολιτική
09/10/2025 - 16:34

Αιχμές Βορίδη για Μαξίμου μετά τις καταγγελίες Βάρρα

Ειδήσεις
09/10/2025 - 16:22

Εμπλοκή στο 19ο πακέτο κυρώσεων της ΕΕ κατά της Ρωσίας λόγω Αυστρίας και Σλοβακίας

Πολιτική
09/10/2025 - 16:19

Γεραπετρίτης από Ελσίνκι: Στόχος μας είναι μια ισχυρότερη, πιο ανθεκτική και στρατηγικά αυτόνομη Ευρώπη

Επιχειρήσεις
09/10/2025 - 16:15

Τσαβδαρίδης: Έξυπνα και πράσινα επιχειρηματικά πάρκα αλλάζουν τον βιομηχανικό χάρτη της Ελλάδας

Ειδήσεις
09/10/2025 - 16:06

ΕΕ: Δημιουργία ομάδας για έρευνα σχετικά με κατηγορίες κατασκοπείας από την Ουγγαρία

Πολιτική
09/10/2025 - 16:05

Άδωνις: «Καμία απαγωγή, πήγατε για TikTok» – Πέρκα: «Γενοκτονία στη Γάζα, η Ιστορία θα είναι αμείλικτη»

Πολιτική
09/10/2025 - 16:02

Κατσέλη: Ο Τσίπρας μπορεί να διαδραματίσει ουσιαστικό ρόλο στην ανασυγκρότηση του προοδευτικού χώρου

Οικονομία
09/10/2025 - 15:53

ΑΑΔΕ: Καταργείται η υποχρεωτική εκτύπωση αποδείξεων στα διόδια

Πολιτική
09/10/2025 - 15:45

Τσουκαλάς: Μόνο το ΠΑΣΟΚ μπορεί να απομακρύνει τη ΝΔ από την εξουσία

Πολιτική
09/10/2025 - 15:45

Μαρινάκης: Ανάπτυξη πάνω από τον μέσο όρο της Ευρωζώνης στο προσχέδιο του Κρατικού Προϋπολογισμού 2026

Ειδήσεις
09/10/2025 - 15:34

Θρήνος στη Μπόκα Τζούνιορς: Έφυγε από τη ζωή ο προπονητής Μιγκέλ Ρούσο

Ειδήσεις
09/10/2025 - 15:29

ΗΠΑ: Ήπια άνοδος 0,58% στις τιμές καταναλωτικών αγαθών το Σεπτέμβριο

Ανεμοδείκτης
09/10/2025 - 15:28

Déjà vu: Ο Καμμένος θα έβλεπε νέα συνεργασία με τον Τσίπρα

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
09/10/2025 - 15:25

Changan Automobile: Πόσο κοστίζουν στην Ελλάδα τα Deepal S07 & Deepal S05

Ειδήσεις
09/10/2025 - 15:18

Αυτοκινητοπομπή του ΟΗΕ στη Γάζα: Προγραμματισμένη αποστολή φαρμάκων, όχι απελευθέρωση ομήρων

Ειδήσεις
09/10/2025 - 15:14

Υπ. Ψηφιακής Διακυβέρνησης: 54 νέοι σταθμοί τηλεοπτικής κάλυψης σε απομονωμένες περιοχές της χώρας

Πολιτική
09/10/2025 - 15:13

Φάμελλος από Φιλιατρά: Η κυβέρνηση είναι με τους «Φραπέδες» και τους «Χασάπηδες»

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
09/10/2025 - 14:59

Στρατηγική συνεργασία METLEN και Ομίλου Καράτζη για τη μεγαλύτερη αυτόνομη μονάδα αποθήκευσης ενέργειας στην Ελλάδα

Επιχειρήσεις
09/10/2025 - 14:49

Ο ΣΒΠΕ αναδεικνύει το ρόλο του πλαστικού στη βιώσιμη συσκευασία τροφίμων

Επιχειρήσεις
09/10/2025 - 14:33

Βουτιά 16% για τη μετοχή της Ferrari μετά τη μείωση προβλέψεων και στόχων ηλεκτροκίνησης

Ειδήσεις
09/10/2025 - 14:31

Στον Ούγγρο συγγραφέα Λάσλο Κρασναχορκάι το φετινό Νόμπελ Λογοτεχνίας

Πολιτική
09/10/2025 - 14:29

Καϊμακάκης στην Εξεταστική για ΟΠΕΚΕΠΕ: Όλοι στη Δικαιοσύνη, τα χρήματα θα ανακτηθούν

Ειδήσεις
09/10/2025 - 14:22

Ζελένσκι: Νόμπελ ειρήνης στον Τραμπ αν μας δώσει πυραύλους Tomahawks

Υγεία
09/10/2025 - 14:22

Ριζική αναθεώρηση του ΕΣΥ ζητούν οι ειδικοί – Στο επίκεντρο η έλλειψη προσωπικού και η τηλεϊατρική

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ