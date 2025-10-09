Αμπάς σε συνάντηση με Ισραηλινούς ακτιβιστές στη Ραμάλα: «Ώρα για βιώσιμη ειρήνη»

Ο πρόεδρος της Παλαιστινιακής Αρχής, Μαχμούντ Αμπάς, συναντήθηκε την Πέμπτη στη Ραμάλα με Ισραηλινούς ακτιβιστές και εκπροσώπους φιλειρηνικών οργανώσεων, με αντικείμενο τη διάνοιξη ενός νέου δρόμου ειρήνης μεταξύ Ισραηλινών και Παλαιστινίων, μετά την πρόσφατη κατάπαυση του πυρός στη Λωρίδα της Γάζας.

«Χαιρετίζω τη συμφωνία που υπογράφηκε σήμερα, το τέλος του πολέμου και την απελευθέρωση των ομήρων», δήλωσε ο Αμπάς απευθυνόμενος στους δεκάδες Ισραηλινούς ακτιβιστές που συγκεντρώθηκαν στο προεδρικό μέγαρο της πόλης. Η Ραμάλα, στην κατεχόμενη από το Ισραήλ Δυτική Όχθη, αποτέλεσε για ακόμη μία φορά το επίκεντρο προσπαθειών για αναθέρμανση του διαλόγου.

Ο Παλαιστίνιος πρόεδρος υπενθύμισε ότι «πριν από μερικούς μήνες ο Ντόναλντ Τραμπ είχε σχέδιο εκδίωξης των Παλαιστινίων, αλλά το ξέχασε» και τόνισε πως «ο παλαιστινιακός λαός θα μείνει στην πατρίδα του και θα ιδρύσει κράτος στη Γάζα, τη Δυτική Όχθη και την Ανατολική Ιερουσαλήμ».

Παρόντες στη συνάντηση ήταν ο Ισραηλινός βουλευτής Αϊμάν Οντέχ, παλαιστινιακής καταγωγής, και ο αντιπρόεδρος της Παλαιστινιακής Αρχής, Χουσέιν αλ Σέιχ. Ο Αμπάς, που εμφανίζεται σπάνια δημόσια, αντάλλαξε χαμόγελα και σύντομες κουβέντες με τους παρευρισκόμενους, σε μια συμβολική στιγμή επαφής των δύο πλευρών.

Σύμφωνα με δημοσιογράφο του Γαλλικού Πρακτορείου, η εκδήλωση διακόπηκε δύο φορές λόγω διακοπής ρεύματος, βυθίζοντας προσωρινά το προεδρικό μέγαρο στο σκοτάδι.

Μεταξύ των παρευρισκομένων ήταν ο Ίντο Ιλάμ, Ισραηλινός ακτιβιστής και αντιρρησίας συνείδησης, που μίλησε για την απόφασή του να μην υπηρετήσει στον στρατό, λαμβάνοντας χειρονομία επιβράβευσης από τον Αμπάς.

«Ζητάμε ένα διαφορετικό μέλλον, ειρήνη μεταξύ Εβραίων και Παλαιστινίων», δήλωσε η Ρούλα Νταούντ, συμπρόεδρος της οργάνωσης Standing Together, που εργάζεται για τη σύγκλιση των δύο κοινοτήτων στο Ισραήλ.

Αν και οι λεπτομέρειες της εκεχειρίας μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς, της οργάνωσης που αποτελεί αντίπαλο της Φάταχ του Αμπάς, δεν συζητήθηκαν, το μήνυμα της συνάντησης ήταν σαφές: η ειρήνη απαιτεί διάλογο και συνεργασία.

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου έχει αποκλείσει το ενδεχόμενο η Παλαιστινιακή Αρχή να αναλάβει τη διακυβέρνηση της Γάζας μετά τον πόλεμο. Ωστόσο, ο Χουσέιν αλ Σέιχ δήλωσε στην πλατφόρμα Χ ότι η Παλαιστινιακή Αρχή είναι έτοιμη να αναλάβει τη διοίκηση και την ανοικοδόμηση της Γάζας.