ΗΠΑ: Περίπου 500 μέλη της Εθνοφρουράς αναπτύχθηκαν στο Σικάγο παρά τις αντιδράσεις

Δύο ομοσπονδιακές δικαστικές ακροάσεις σχετικά με την απόφαση του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ να αναπτύξει στρατεύματα της Εθνοφρουράς σε πόλεις με Δημοκρατική ηγεσία πραγματοποιήθηκαν ταυτόχρονα την Πέμπτη 9/10, την ώρα που στρατιώτες της Εθνοφρουράς άρχισαν να περιπολούν σε μεταναστευτικό κέντρο στην περιοχή του Σικάγο, σημείο αναφοράς για τις διαδηλώσεις των τελευταίων εβδομάδων.

Στο Σικάγο, ομοσπονδιακή δικαστής εξέταζε το αίτημα της πολιτείας του Ιλινόις να μπλοκάρει την ανάπτυξη περίπου 500 στρατιωτών της Εθνοφρουράς, μεταξύ των οποίων και μέλη από το Τέξας. Την ίδια στιγμή, τριμελές εφετείο στο Σαν Φρανσίσκο συζητούσε εάν θα διατηρηθεί η προσωρινή απαγόρευση ανάπτυξης στρατευμάτων στο Πόρτλαντ του Όρεγκον.

Οι Δημοκρατικοί κυβερνήτες των δύο πολιτειών κατηγορούν τον Τραμπ ότι παρουσιάζει ψευδώς μικρές, κυρίως ειρηνικές διαδηλώσεις ως βίαιες, ώστε να δικαιολογήσει την ανάπτυξη στρατευμάτων.

«Ο πρόεδρος δικαιούται σεβασμού στις αποφάσεις του, αλλά αυτός ο σεβασμός έχει όρια», δήλωσε η Στέισι Τσάφιν, βοηθός γενική εισαγγελέας του Όρεγκον. «Και το όριο αυτό είναι η παρούσα υπόθεση, όπου οι αποφάσεις του προέδρου είναι εντελώς αποκομμένες από την πραγματικότητα».

Στο Σικάγο, κυβερνητικός δικηγόρος υποστήριξε ότι οι στρατιώτες χρειάζονται για να προστατεύσουν αστυνομικούς σε εγκαταστάσεις μεταναστών στο προάστιο Μπρόντβιου, οι οποίοι, όπως είπε, αντιμετωπίζουν μια «πρωτοφανή μορφή επιθετικότητας» από διαδηλωτές. Από τότε που η ομοσπονδιακή κυβέρνηση αύξησε τις επιχειρήσεις απέλασης στην πόλη τον περασμένο μήνα, μικρές ομάδες διαδηλωτών (από λίγους έως 40 άτομα) συγκεντρώνονται καθημερινά στο σημείο — με τις διαμαρτυρίες να απαντώνται συχνά με δακρυγόνα και πλαστικές σφαίρες.

Η δικαστής Άπριλ Πέρι δήλωσε προβληματισμένη από τις «αντιφατικές εξηγήσεις» για την αποστολή της Εθνοφρουράς. Ενώ οι κυβερνητικοί δικηγόροι υποστηρίζουν ότι η ανάπτυξη έχει στόχο την προστασία ομοσπονδιακών εγκαταστάσεων, ο Τραμπ έχει δηλώσει πως οι στρατιώτες «θα λύσουν το πρόβλημα του εγκλήματος».

Στις ΗΠΑ, η Εθνοφρουρά υπάγεται συνήθως στους κυβερνήτες των πολιτειών και κινητοποιείται σε περιπτώσεις φυσικών καταστροφών. Η χρήση της σε εσωτερική αστυνόμευση είναι εξαιρετικά περιορισμένη από τον νόμο. Ωστόσο, ο Τραμπ δοκιμάζει τα όρια αυτών των εξουσιών, αναπτύσσοντάς την σε πόλεις υπό Δημοκρατική διοίκηση.

Ο Ρεπουμπλικανός πρόεδρος δήλωσε την Πέμπτη ότι σκοπεύει να επεκτείνει τις αποστολές στρατευμάτων σε περισσότερες πόλεις, υποστηρίζοντας ότι αντιμετωπίζει «την απειλή της αριστερής εγχώριας τρομοκρατίας και βίας».

«Βρισκόμαστε στο Μέμφις. Πηγαίνουμε στο Σικάγο. Θα πάμε και σε άλλες πόλεις», είπε ο Τραμπ, προσθέτοντας: «Έχουμε έναν πολύ ισχυρό στρατό, μια πολύ ισχυρή Εθνοφρουρά».

Ανάπτυξη στρατού και στο Σικάγο

Το πρωί της Πέμπτης, οι πρώτοι στρατιώτες παρατηρήθηκαν να περιπολούν μέσα στις πύλες του μεταναστευτικού κέντρου της ICE στο Μπρόντβιου, οπλισμένοι μόνο με πιστόλια, χωρίς ασπίδες ή βαρύ εξοπλισμό.

Σε δήλωση που κατατέθηκε στο δικαστήριο, ένας υποστράτηγος του Στρατού ανέφερε ότι στρατιώτες της Εθνοφρουράς θα σταλούν και στο ομοσπονδιακό δικαστήριο του Σικάγο την Παρασκευή, λόγω δύο «υποθέσεων υψηλού προφίλ» που αφορούν αξιωματούχους του Υπουργείου Εσωτερικής Ασφάλειας.

Η επικεφαλής δικαστής Βιρτζίνια Κένταλ ξεκαθάρισε ότι ουδέποτε ζήτησε ή ενέκρινε την παρουσία της Εθνοφρουράς στο δικαστικό μέγαρο, επισημαίνοντας ότι την ασφάλεια του κτιρίου έχει η Υπηρεσία Μαρσάλων των ΗΠΑ.

Τέσσερις αγωγές κατά του Τραμπ για την ανάπτυξη του στρατού

Ο Τραμπ αντιμετωπίζει τέσσερις αγωγές για τις στρατιωτικές αναπτύξεις του σε Πόρτλαντ, Λος Άντζελες, Ουάσιγκτον D.C. και Σικάγο. Οι δύο πρώτες δικαστικές αποφάσεις έχουν ήδη κρίνει τις αποστολές παράνομες, καθώς οι διαδηλώσεις δεν δικαιολογούσαν στρατιωτική εμπλοκή.

Ωστόσο, το εφετείο της Καλιφόρνιας —το ίδιο που εξετάζει τώρα την υπόθεση του Πόρτλαντ— έχει αποφανθεί πως οι στρατιωτικές αποφάσεις του προέδρου πρέπει να τυγχάνουν «μεγάλης διακριτικής ευχέρειας».

Κλιμάκωση στις διαδηλώσεις

Έξω από το κέντρο κράτησης στο Μπρόντβιου, οι διαδηλωτές εξέφρασαν φόβους ότι η παρουσία στρατού θα εντείνει την ένταση.

«Είμαι έτοιμος να δεχθώ αληθινά πυρά, αν χρειαστεί», είπε ο 22χρονος διαδηλωτής Γουίλ Κρόιτζ, ο οποίος έχει ήδη τραυματιστεί από πλαστικές σφαίρες. «Αν επιβιώσω, θα ξέρω ότι έκανα το σωστό όταν κάτι φρικτό συνέβαινε», πρόσθεσε.

Το βράδυ της Τετάρτης, εκατοντάδες άνθρωποι διαδήλωσαν στο κέντρο του Σικάγο φωνάζοντας συνθήματα όπως «Todos somos Silverio» («Είμαστε όλοι Σιλβέριο»), αναφερόμενοι στον θάνατο του μετανάστη Σιλβέριο Βιγιέγας Γκονσάλες, που σκοτώθηκε από πράκτορες της ICE τον Σεπτέμβριο.

Η αστυνομική παρουσία ήταν περιορισμένη, χωρίς εμφανή παρουσία ομοσπονδιακών πρακτόρων.