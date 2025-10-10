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WP: Το κόστος των δασμών θα φανεί στο τελευταίο τρίμηνο
Ειδήσεις
22:26 - 10 Οκτ 2025

WP: Το κόστος των δασμών θα φανεί στο τελευταίο τρίμηνο

Reporter.gr Newsroom
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Παρόλο που η συζήτηση για τους αυξημένους δασμούς κρατάει καιρό, και σήμερα (10/10) μετά τις νέες δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ εναντίον της Κίνας αναζωπυρώθηκε για μία ακόμη φορά, οι επιπτώσεις τους δεν έχουν επιβαρύνει ακόμη υπερβολικά την τσέπη των καταναλωτών.

Ωστόσο, αυτό δεν θα αργήσει να γίνει, αφού το βάρος των δασμών σταδιακά θα αρχίσει να γίνεται αισθητό. Σύμφωνα με ανάλυση της WP, οι τιμές προβλέπεται να πάρουν την ανηφόρα στο τελευταίο τρίμηνο του έτους, που περιλαμβάνει και την κρίσιμη περίοδο των γιορτών.

Το λεγόμενο «Χρυσό Τρίμηνο» είναι παραδοσιακά η περίοδος που οι επιχειρήσεις επιδιώκουν να μεγιστοποιήσουν τα κέρδη τους, ενώ οι καταναλωτές αναζητούν εκπτώσεις. Φέτος, όμως, λόγω της αύξησης του κόστους εισαγωγών, η πίεση στους καταναλωτές αναμένεται να είναι πιο έντονη. Οι εταιρείες, μην μπορώντας πλέον να απορροφήσουν τα επιπλέον κόστη, τα μετακυλούν στις τιμές των προϊόντων.

Όπως αναφέρει η WP, ήδη κάποιες επιχειρήσεις, όπως η Nike και η Elf Beauty, έχουν προχωρήσει σε αυξήσεις. Η Primark, για παράδειγμα, άλλαξε τις τιμές της στις ΗΠΑ τον Σεπτέμβριο, με αυξήσεις άνω του 10%. Η Walmart, από την άλλη, προειδοποιεί ότι κάθε νέα παρτίδα εμπορευμάτων φτάνει με υψηλότερο κόστος.

Παρά τις αυξήσεις, οι καταναλωτές εξακολουθούν να ξοδεύουν, με τις λιανικές πωλήσεις να σημειώνουν αύξηση 3,5% τον Αύγουστο. Ωστόσο, αυτό οφείλεται κυρίως στον πληθωρισμό, καθώς σε πραγματικούς όρους η αύξηση ήταν μόλις 0,4%. Την ίδια ώρα, η μείωση της δυναμικής στην αγορά εργασίας, η στασιμότητα των επιτοκίων και η επιβράδυνση στους ρυθμούς αύξησης των μισθών δημιουργούν ανησυχία.

Από την άλλη, οι καταναλωτές έχουν πλέον προσαρμοστεί στο περιβάλλον ακρίβειας. Έχοντας αντιμετωπίσει παρόμοιες προκλήσεις το 2022, έχουν μάθει να περιορίζουν την επίδραση του πληθωρισμού. Επιλέγουν προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας, επισκέπτονται φθηνότερα καταστήματα όπως τα Aldi και Lidl, οργανώνουν ομαδικές αγορές, χρησιμοποιούν εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης για εύρεση προσφορών ή απλά προτιμούν πιο οικονομικές λύσεις και μειώνουν τη συνολική κατανάλωση.

Αν οι πωλήσεις υποχωρήσουν, οι επιχειρήσεις ίσως υποχρεωθούν να προχωρήσουν σε προσφορές, κάτι που θα υπονομεύσει τις προσπάθειές τους να περάσουν το κόστος των δασμών στους πελάτες. Οι εκτιμήσεις δείχνουν ότι οι πωλήσεις στο τελευταίο τρίμηνο του έτους θα αυξηθούν μόλις κατά 3,1% — το χαμηλότερο ποσοστό της τελευταίας πενταετίας — και αυτό περιλαμβάνει την επίδραση του πληθωρισμού.

Υπάρχουν, ωστόσο - όπως σημειώνεται στο δημοσίευμα της WP -, δύο πιθανές σανίδες σωτηρίας: οι καταναλωτές υψηλότερου εισοδήματος που ευνοούνται από την άνοδο των αγορών, κάτι που ενδέχεται να τονώσει τη ζήτηση για είδη πολυτελείας, και η ψυχολογία των καταναλωτών, που σε δύσκολους καιρούς ενδέχεται να ξοδέψουν παραπάνω στις γιορτές για να νιώσουν καλύτερα.

Ωστόσο, ακόμα κι αν υπάρξει πρόσκαιρη ώθηση στις πωλήσεις, το 2025 προμηνύεται δύσκολο, καθώς οι δασμοί συνεχίζουν την ανοδική τους πορεία και ο Ιανουάριος θα φέρει μαζί του τους λογαριασμούς των γιορτινών αγορών — περιορίζοντας περαιτέρω τη διάθεση για κατανάλωση.

Τελευταία τροποποίηση στις 10/10/2025 - 23:04
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