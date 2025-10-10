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Στο σκοτάδι και χωρίς νερό το Κίεβο: Ρωσικά πλήγματα αφήνουν 2 εκατ. Ουκρανούς χωρίς υδροδότηση
Ειδήσεις
16:21 - 10 Οκτ 2025

Στο σκοτάδι και χωρίς νερό το Κίεβο: Ρωσικά πλήγματα αφήνουν 2 εκατ. Ουκρανούς χωρίς υδροδότηση

Reporter.gr Newsroom
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Η Ουκρανία βρέθηκε για ακόμη μία φορά στο σκοτάδι και χωρίς νερό, μετά από μαζικά ρωσικά πλήγματα που έπληξαν τη νύχτα της Πέμπτης προς Παρασκευή κρίσιμες ενεργειακές υποδομές στη χώρα, με το Κίεβο να υφίσταται τις σοβαρότερες συνέπειες.

Σύμφωνα με τον αναπληρωτή πρωθυπουργό Αλεξέι Κουλέμπα, περίπου 2 εκατομμύρια κάτοικοι της ουκρανικής πρωτεύουσας έμειναν προσωρινά χωρίς παροχή νερού, ενώ 4.000 κτίρια στερήθηκαν πλήρως την υδροδότηση. Οι δημοτικές υπηρεσίες εργάζονται πυρετωδώς για την αποκατάσταση των ζημιών, ωστόσο η ηλεκτροδότηση παραμένει μερικώς διακοπείσα σε αρκετές περιοχές.

Πολλαπλές εκρήξεις συγκλόνισαν το Κίεβο λίγο μετά τα μεσάνυχτα, όπως μετέδωσαν δημοσιογράφοι του Γαλλικού Πρακτορείου (AFP) από την ουκρανική πρωτεύουσα. Οι εκρήξεις αποδίδονται σε συντονισμένες ρωσικές επιθέσεις με πυραύλους και drones, οι οποίες είχαν ως στόχο ενεργειακά δίκτυα και υποσταθμούς ηλεκτροδότησης σε διάφορες περιοχές της χώρας.

Η υπουργός Ενέργειας της Ουκρανίας, Σβιτλάνα Χρίντσουκ, δήλωσε μέσω Facebook ότι η Ρωσία εξαπέλυσε «μαζικά πλήγματα εναντίον των ουκρανικών ενεργειακών υποδομών», χαρακτηρίζοντας την επίθεση «μία ακόμη προσπάθεια να βυθίσει τη χώρα στο σκοτάδι και το χάος ενόψει του χειμώνα».

Ο δήμαρχος του Κιέβου, Βιτάλι Κλίτσκο, επιβεβαίωσε ότι ολόκληρη η ανατολική πλευρά της πόλης έχει μείνει χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα, ενώ σημείωσε πως «υπάρχουν σοβαρά προβλήματα και στην υδροδότηση».

«Η αριστερή όχθη του Δνείπερου δεν έχει ηλεκτρισμό. Τα συνεργεία εργάζονται αδιάκοπα για να αποκαταστήσουν την παροχή. Ζητούμε από τους πολίτες να κάνουν οικονομία στην κατανάλωση ενέργειας και νερού», ανέφερε ο Κλίτσκο μέσω Telegram.

Οι νέες επιθέσεις έρχονται σε μια περίοδο που η Ουκρανία προσπαθεί να ενισχύσει την ανθεκτικότητα του ενεργειακού της συστήματος ενόψει του χειμώνα, μετά τις καταστροφικές επιθέσεις του περασμένου έτους που είχαν προκαλέσει εκτεταμένα μπλακάουτ και είχαν αφήσει εκατομμύρια πολίτες χωρίς θέρμανση.

Η κυβέρνηση στο Κίεβο προειδοποιεί ότι η Μόσχα ενδέχεται να εντείνει τους βομβαρδισμούς κατά κρίσιμων υποδομών τους επόμενους μήνες, στο πλαίσιο της προσπάθειάς της να κάμψει το ηθικό του ουκρανικού λαού και να πιέσει τη Δύση να μειώσει τη στήριξή της.

Παρά τις ζημιές, οι ουκρανικές αρχές διαβεβαιώνουν ότι το ενεργειακό δίκτυο παραμένει λειτουργικό και ότι οι υπηρεσίες αποκατάστασης βρίσκονται σε πλήρη ετοιμότητα.

«Ο εχθρός επιδιώκει να καταστρέψει το φως και τη ζωή μας, αλλά δεν θα τα καταφέρει», δήλωσε χαρακτηριστικά η υπουργός Ενέργειας, προσθέτοντας πως «η Ουκρανία έχει αποδείξει ξανά και ξανά ότι αντέχει».

Τελευταία τροποποίηση στις 10/10/2025 - 19:46
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