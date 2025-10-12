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Ο Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος υπέστη ήπιο ισχαιμικό επεισόδιο – Η ανακοίνωση της Ιεράς Συνόδου
Ειδήσεις
16:15 - 12 Οκτ 2025

Ο Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος υπέστη ήπιο ισχαιμικό επεισόδιο – Η ανακοίνωση της Ιεράς Συνόδου

Reporter.gr Newsroom
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Ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Πάσης Ελλάδος Ιερώνυμος υπέστη ήπιο ισχαιμικό επεισόδιο και νοσηλεύεται στο νοσοκομείο «Γ. Γεννηματάς».

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, η κατάσταση της υγείας του δεν εμπνέει ανησυχία. Οι γιατροί παρακολουθούν στενά την πορεία του και πραγματοποιούν τις απαραίτητες εξετάσεις.

Πηγές από το νοσοκομείο αναφέρουν ότι ο Αρχιεπίσκοπος είναι ήρεμος και σε καλή γενική κατάσταση.

Η ανακοίνωση της Ιεράς Συνόδου έχει ως εξής:

«Ο Μακαριώτατος Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ.κ. Ιερώνυμος, λόγω ελαφράς αδιαθεσίας, επισκέφθηκε το Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών «Γεώργιος Γεννηματάς», όπου και θα παραμείνει υπό ιατρική παρακολούθηση, για καθαρά προληπτικούς λόγους».

Τελευταία τροποποίηση στις 12/10/2025 - 17:05
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