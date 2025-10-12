Ο Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος υπέστη ήπιο ισχαιμικό επεισόδιο – Η ανακοίνωση της Ιεράς Συνόδου

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, η κατάσταση της υγείας του δεν εμπνέει ανησυχία. Οι γιατροί παρακολουθούν στενά την πορεία του και πραγματοποιούν τις απαραίτητες εξετάσεις.
Πηγές από το νοσοκομείο αναφέρουν ότι ο Αρχιεπίσκοπος είναι ήρεμος και σε καλή γενική κατάσταση.
Η ανακοίνωση της Ιεράς Συνόδου έχει ως εξής:
«Ο Μακαριώτατος Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ.κ. Ιερώνυμος, λόγω ελαφράς αδιαθεσίας, επισκέφθηκε το Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών «Γεώργιος Γεννηματάς», όπου και θα παραμείνει υπό ιατρική παρακολούθηση, για καθαρά προληπτικούς λόγους».