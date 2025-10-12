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Κλειστά τα σύνορα Πακιστάν – Αφγανιστάν μετά από αιματηρές συγκρούσεις
Ειδήσεις
16:08 - 12 Οκτ 2025

Κλειστά τα σύνορα Πακιστάν – Αφγανιστάν μετά από αιματηρές συγκρούσεις

Reporter.gr Newsroom
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Δεκάδες μαχητές σκοτώθηκαν σε νυχτερινές συγκρούσεις στα σύνορα Πακιστάν – Αφγανιστάν, στις πιο σοβαρές μάχες μεταξύ των δύο χωρών από τότε που οι Ταλιμπάν ανέλαβαν την εξουσία στην Καμπούλ το 2021.

Ο πακιστανικός στρατός ανακοίνωσε ότι 23 στρατιώτες του έχασαν τη ζωή τους, ενώ οι Ταλιμπάν ανέφεραν εννέα νεκρούς από τη δική τους πλευρά.

Σύμφωνα με το Reuters, οι εντάσεις έχουν αυξηθεί τις τελευταίες ημέρες, καθώς το Ισλαμαμπάντ απαιτεί από τους Ταλιμπάν να περιορίσουν μαχητές που πραγματοποιούν επιθέσεις στο Πακιστάν και, σύμφωνα με τις πακιστανικές αρχές, δρουν από αφγανικό έδαφος — κάτι που η Καμπούλ αρνείται κατηγορηματικά.

Κλιμάκωση μετά τις πακιστανικές αεροπορικές επιθέσεις

Την Πέμπτη (9/10), το Πακιστάν φέρεται να πραγματοποίησε αεροπορικές επιθέσεις σε περιοχές κοντά στην Καμπούλ και στην ανατολική αγορά του Αφγανιστάν. Οι Ταλιμπάν απάντησαν με αντίποινα, πυροβολώντας πακιστανικά συνοριακά φυλάκια το βράδυ του Σαββάτου (11/10). Το Πακιστάν ανταπέδωσε με πυρά και πυροβολικό, ενώ και οι δύο πλευρές υποστήριξαν ότι προκάλεσαν μεγάλες απώλειες στην άλλη.

Το Πακιστάν υποστήριξε ότι εξουδετέρωσε περισσότερους από 200 μαχητές των Ταλιμπάν, ενώ η Καμπούλ έκανε λόγο για 58 νεκρούς Πακιστανούς στρατιώτες. Ωστόσο, τα στοιχεία αυτά δεν έχουν επαληθευτεί ανεξάρτητα. Οι μάχες περιορίστηκαν την Κυριακή το πρωί, αν και τοπικές πηγές ανέφεραν ότι πυροβολισμοί συνεχίζονταν σε τμήματα της επαρχίας Κουράμ στο Πακιστάν.

Η αφγανική κυβέρνηση ανακοίνωσε την Κυριακή (12/10) ότι σταμάτησε τις επιθέσεις ύστερα από αιτήματα του Κατάρ και της Σαουδικής Αραβίας, οι οποίες εξέφρασαν ανησυχία για την κλιμάκωση.

«Δεν υπάρχει καμία απειλή σε κανένα τμήμα του εδάφους του Αφγανιστάν», δήλωσε ο εκπρόσωπος των Ταλιμπάν, Ζαμπιχουλάχ Μουτζαχίντ. «Το Ισλαμικό Εμιράτο και ο λαός του Αφγανιστάν θα υπερασπιστούν τη γη τους και θα παραμείνουν αποφασισμένοι και προσηλωμένοι σε αυτή την υπεράσπιση».

Κλειστά τα σύνορα και διπλωματικές αναταράξεις

Το Πακιστάν έκλεισε όλα τα συνοριακά περάσματα κατά μήκος της λεγόμενης «γραμμής Ντουράντ» — του συνόρου μήκους 2.600 χλμ. που χαράχθηκε επί βρετανικής αποικιοκρατίας. Κλειστά παραμένουν τα κύρια περάσματα Τόρκχαμ και Τσαμάν, καθώς και τρία μικρότερα στα Καρλάτσι, Ανγκούρ Άντα και Γκουλάμ Χαν.

Η κλιμάκωση σημειώνεται ενώ ο υπουργός Εξωτερικών των Ταλιμπάν, Αμίρ Χαν Μουτάκι, πραγματοποίησε σπάνια επίσκεψη στην Ινδία, η οποία ανακοίνωσε αναβάθμιση των σχέσεών της με την Καμπούλ – μια εξέλιξη που έχει προκαλέσει ανησυχία στο Ισλαμαμπάντ, δεδομένων των τεταμένων σχέσεων Πακιστάν – Ινδίας.

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