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Μεντβέντεφ: Η αποστολή Tomahawk στην Ουκρανία θα έχει άσχημες συνέπειες για όλους – και για τον Τραμπ
Ειδήσεις
12:16 - 13 Οκτ 2025

Μεντβέντεφ: Η αποστολή Tomahawk στην Ουκρανία θα έχει άσχημες συνέπειες για όλους – και για τον Τραμπ

Reporter.gr Newsroom
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Ο Ντμίτρι Μεντβέντεφ, προειδοποίησε τη Δευτέρα (13/10) ότι η πιθανή προμήθεια αμερικανικών πυραύλων Tomahawk στην Ουκρανία θα μπορούσε να επιφέρει «άσχημες συνέπειες για όλους» – και ειδικά για τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ.

Ο πρώην πρόεδρος της Ρωσίας υποστήριξε ότι δεν μπορεί να γίνει διάκριση ανάμεσα σε πυραύλους Tomahawk που φέρουν πυρηνικές κεφαλές και σε συμβατικούς πυραύλους μετά την εκτόξευσή τους – κάτι που, όπως σημείωσε, έχει επισημάνει και ο εκπρόσωπος του Ρώσου προέδρου, Βλαντιμίρ Πούτιν.

«Πώς πρέπει να αντιδράσει η Ρωσία; Ακριβώς!», έγραψε ο Μεντβέντεφ στο Telegram, αφήνοντας να εννοηθεί ότι η απάντηση της Μόσχας θα μπορούσε να είναι πυρηνική.

Ο Τραμπ δήλωσε ξανά την Κυριακή ότι ενδέχεται να παραδώσει πυραύλους Tomahawk μακράς εμβέλειας στο Κίεβο, αν ο Πούτιν δεν σταματήσει τον πόλεμο στην Ουκρανία. «Ναι, μπορεί να πω στον Πούτιν ότι, αν ο πόλεμος δεν τελειώσει, μπορεί να το κάνουμε», ανέφερε ο Αμερικανός πρόεδρος. «Μπορεί να μην το κάνουμε, αλλά μπορεί και να το κάνουμε... Θέλουν να έχουν Tomahawks να κατευθύνονται προς το μέρος τους; Δεν νομίζω».

Ο Μεντβέντεφ απάντησε: «Μπορούμε μόνο να ελπίζουμε ότι πρόκειται για άλλη μια κενή απειλή... Όπως το να στείλεις πυρηνικά υποβρύχια πιο κοντά στη Ρωσία», αναφερόμενος σε παλαιότερη δήλωση του Τραμπ, τον Αύγουστο, ότι είχε διατάξει δύο πυρηνικά υποβρύχια να πλησιάσουν τη Ρωσία ως απάντηση σε «εξαιρετικά προκλητικά» σχόλια του Μεντβέντεφ.

Ο Πούτιν έχει επανειλημμένα δηλώσει ότι η προμήθεια Tomahawks στην Ουκρανία, οι οποίοι διαθέτουν εμβέλεια έως 2.500 χλμ. και μπορούν να πλήξουν στόχους σε ολόκληρη την ευρωπαϊκή Ρωσία, συμπεριλαμβανομένης της Μόσχας, θα καταστρέψει τις σχέσεις ΗΠΑ – Ρωσίας.

Τελευταία τροποποίηση στις 13/10/2025 - 12:30
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