Μακρόν: Η Γαλλία θα έχει «ιδιαίτερο ρόλο» στη διακυβέρνηση της Γάζας

Ο πρόεδρος της Γαλλίας, Εμανουέλ Μακρόν, δήλωσε σήμερα, Δευτέρα 13 Οκτωβρίου, ότι το Παρίσι θα έχει «έναν ιδιαίτερο ρόλο» στη μελλοντική διακυβέρνηση της Λωρίδας της Γάζας, «στο πλευρό» της Παλαιστινιακής Αρχής, επιμένοντας στη σημασία της εκπροσώπησης των Παλαιστινίων στη διαδικασία αυτή.

«Στο ζήτημα της διακυβέρνησης θα έχουμε έναν ιδιαίτερο ρόλο στο πλευρό της Παλαιστινιακής Αρχής και θα φροντίσουμε ώστε να έχει και εκείνη το ρόλο της, αλλά και να προχωρήσει σε μεταρρυθμίσεις για την επόμενη ημέρα», ανέφερε ο Μακρόν, κατά την άφιξή του στο Σαρμ ελ Σέιχ της Αιγύπτου, όπου διεξάγεται σύνοδος κορυφής για την ειρήνη στη Γάζα με τη συμμετοχή, μεταξύ άλλων, και του Αμερικανού προέδρου, Ντόναλντ Τραμπ.

Ο Μαχμούντ Αμπάς, πρόεδρος της Παλαιστινιακής Αρχής, «θα είναι παρών σε αυτή τη σύνοδο», επισήμανε ο Μακρόν, χαρακτηρίζοντας την εξέλιξη αυτή «πολύ καλό σημάδι». «Πρόκειται για αναγνώριση του ρόλου της Παλαιστινιακής Αρχής ως νόμιμης αρχής», τόνισε ο Γάλλος πρόεδρος.

Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, αναφερόμενος στην πολιτική κρίση στο εσωτερικό της Γαλλίας, ο Μακρόν ξεκαθάρισε ότι δεν προτίθεται να παραιτηθεί, παρά τις εκκλήσεις της αντιπολίτευσης, επιμένοντας πως θα παραμείνει στη θέση του για να εγγυηθεί τη σταθερότητα της χώρας.

«Μην ξεχνάτε ότι η εντολή που δόθηκε από το γαλλικό λαό είναι να υπηρετήσω, να δώσω απαντήσεις στα προβλήματα του γαλλικού λαού και να κάνω ό,τι είναι δυνατό για την ανεξαρτησία της Γαλλίας», δήλωσε ο Μακρόν, λίγες ημέρες μετά τον επαναδιορισμό του Σεμπαστιάν Λεκορνί στη θέση του πρωθυπουργού.

«Αυτό είναι το μόνο που έχει σημασία. Τα υπόλοιπα είναι δουλειά της κυβέρνησης (…) Θα συνεχίσω να διασφαλίζω τη σταθερότητα», συμπλήρωσε ο Γάλλος πρόεδρος, του οποίου η θητεία ολοκληρώνεται το 2027.