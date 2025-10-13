Λαβρόφ: Το σχέδιο Τραμπ για τη Γάζα δεν επαρκεί για την παλαιστινιακή κρατική υπόσταση

Ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών, Σεργκέι Λαβρόφ, δήλωσε τη Δευτέρα (13/10) ότι το σχέδιο του Αμερικανού προέδρου, Ντόναλντ Τραμπ, για την επίλυση της ισραηλινο-παλαιστινιακής σύγκρουσης επικεντρώνεται μόνο στη Λωρίδα της Γάζας και δεν παρέχει επαρκή σαφήνεια όσον αφορά στην παλαιστινιακή κρατική υπόσταση.

«Έχουμε παρατηρήσει ότι το ειρηνευτικό σχέδιο του Ντόναλντ Τραμπ αφορά μόνο τη Λωρίδα της Γάζας. Αναφέρει την κρατική υπόσταση, αλλά με μάλλον γενικούς όρους», δήλωσε ο Λαβρόφ σε δημοσιογράφους από αραβικές χώρες. «Είναι επιτακτική ανάγκη να συγκεκριμενοποιηθούν αυτές οι προσεγγίσεις, συμπεριλαμβανομένου του καθορισμού του τι θα συμβεί στη Δυτική Όχθη», πρόσθεσε.

Αυτή ήταν η πιο σαφής μέχρι στιγμής δήλωση της Μόσχας ότι το σχέδιο Τραμπ δεν θεωρείται αρκετά λεπτομερές και μακροπρόθεσμο, αν και ο Λαβρόφ επισήμανε ότι η Ρωσία ελπίζει στην εφαρμογή όλων των συμφωνιών που έχουν επιτευχθεί μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς στο πλαίσιο του σχεδίου.

Ο πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν ανέφερε την προηγούμενη εβδομάδα ότι η Ρωσία είναι έτοιμη να συνδράμει στις ειρηνευτικές προσπάθειες, αξιοποιώντας τις σχέσεις της με όλα τα εμπλεκόμενα μέρη στην περιοχή.