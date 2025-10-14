Πλεύρης από Λουξεμβούργο: Ανάγκη αύξησης επιστροφών παράνομων μεταναστών και επανεξέταση ασύλου για τους Σύρους

Ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, κ. Θάνος Πλεύρης, συμμετείχε στο Συμβούλιο υπουργών Εσωτερικών και Μετανάστευσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Λουξεμβούργο, όπου συζητήθηκαν μεταξύ άλλων οι δυνατότητες εθελοντικών επιστροφών πολιτών της Συρίας και ο νέος Κανονισμός Επιστροφών.

Κατά την παρέμβασή του, ο κ. Πλεύρης τόνισε ότι η Ελλάδα θεωρεί τις επιστροφές ως πρώτη προτεραιότητα και υποστηρίζει τόσο τις εθελούσιες όσο και τις αναγκαστικές επιστροφές, ζητώντας την ενίσχυση των κοινών διαδικασιών μέσω FRONTEX και Διεθνούς Οργανισμού Μετανάστευσης (ΔΟΜ).

Σχετικά με τον υπό διαμόρφωση Κανονισμό Επιστροφών, επεσήμανε ότι η Ελλάδα έχει ήδη εντάξει τις σχετικές διατάξεις στο εθνικό της δίκαιο, επισημαίνοντας ότι «η πολιτική μας αποτυπώνεται πλέον ξεκάθαρα στο δόγμα «φυλακή ή επιστροφή»». Όπως δήλωσε, η χώρα έχει ποινικοποιήσει την παράνομη διαμονή, με ποινή φυλάκισης από 2 έως 5 έτη και ήδη καταγράφονται τα πρώτα θετικά αποτελέσματα σε επίπεδο επιστροφών.

Αναφορικά με την επανεξέταση των αιτήσεων ασύλου πολιτών από τη Συρία, ο κ. Πλεύρης επεσήμανε ότι «η χώρα μας ήδη προχωρά στη διαδικασία άρσης ή μη ανανέωσης του καθεστώτος διεθνούς προστασίας, καθώς οι συνθήκες στη Συρία έχουν αλλάξει ουσιωδώς». Παράλληλα, εξέφρασε την ανησυχία του για την κατάσταση των χριστιανικών πληθυσμών στη Συρία, σημειώνοντας ότι «οι πληθυσμοί που αντιμετωπίζουν πλέον κινδύνους δεν είναι οι μουσουλμάνοι, αλλά οι χριστιανοί. Συνεπώς, όσοι είχαν λάβει άσυλο τα προηγούμενα χρόνια για λόγους ασφάλειας, σήμερα δεν διατρέχουν τον ίδιο κίνδυνο».

Ο υπουργός αναφέρθηκε, επίσης, στο μέτρο της τρίμηνης αναστολής υποβολής αιτήσεων ασύλου για παράνομους μετανάστες από τη Βόρεια Αφρική, το οποίο λήγει σήμερα, υπογραμμίζοντας ότι «πριν από την εφαρμογή του μέτρου, το πρώτο δεκαήμερο του Ιουλίου, είχαν εισέλθει στη χώρα 2.642 άτομα, ενώ μετά την εφαρμογή του οι ροές μειώθηκαν σημαντικά κατά τους μήνες Αύγουστο και Σεπτέμβριο».

Κλείνοντας, τόνισε ότι προτεραιότητα της Ελλάδας παραμένουν οι επιστροφές, καθώς και η στήριξη του κοινού ευρωπαϊκού πλαισίου και της αμοιβαίας αναγνώρισης αποφάσεων επιστροφής μεταξύ των κρατών-μελών.

Στο περιθώριο του Συμβουλίου, ο κ. Πλεύρης είχε διμερείς συναντήσεις με τους ομολόγους του από τη Σουηδία, τη Βουλγαρία και την Ολλανδία, ανταλλάσσοντας απόψεις για τις τρέχουσες εξελίξεις στη μεταναστευτική πολιτική της ΕΕ. Τον υπουργό συνόδευσαν ο Γενικός Γραμματέας Μεταναστευτικής Πολιτικής, Μάνος Λογοθέτης, και ο Διπλωματικός Σύμβουλος του Υπουργείου, Πρέσβης Νίκος Γιωτόπουλος.