ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Πλεύρης από Λουξεμβούργο: Ανάγκη αύξησης επιστροφών παράνομων μεταναστών και επανεξέταση ασύλου για τους Σύρους
Πολιτική
17:15 - 14 Οκτ 2025

Πλεύρης από Λουξεμβούργο: Ανάγκη αύξησης επιστροφών παράνομων μεταναστών και επανεξέταση ασύλου για τους Σύρους

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, κ. Θάνος Πλεύρης, συμμετείχε στο Συμβούλιο υπουργών Εσωτερικών και Μετανάστευσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Λουξεμβούργο, όπου συζητήθηκαν μεταξύ άλλων οι δυνατότητες εθελοντικών επιστροφών πολιτών της Συρίας και ο νέος Κανονισμός Επιστροφών.

Κατά την παρέμβασή του, ο κ. Πλεύρης τόνισε ότι η Ελλάδα θεωρεί τις επιστροφές ως πρώτη προτεραιότητα και υποστηρίζει τόσο τις εθελούσιες όσο και τις αναγκαστικές επιστροφές, ζητώντας την ενίσχυση των κοινών διαδικασιών μέσω FRONTEX και Διεθνούς Οργανισμού Μετανάστευσης (ΔΟΜ).

Σχετικά με τον υπό διαμόρφωση Κανονισμό Επιστροφών, επεσήμανε ότι η Ελλάδα έχει ήδη εντάξει τις σχετικές διατάξεις στο εθνικό της δίκαιο, επισημαίνοντας ότι «η πολιτική μας αποτυπώνεται πλέον ξεκάθαρα στο δόγμα «φυλακή ή επιστροφή»». Όπως δήλωσε, η χώρα έχει ποινικοποιήσει την παράνομη διαμονή, με ποινή φυλάκισης από 2 έως 5 έτη και ήδη καταγράφονται τα πρώτα θετικά αποτελέσματα σε επίπεδο επιστροφών.

Αναφορικά με την επανεξέταση των αιτήσεων ασύλου πολιτών από τη Συρία, ο κ. Πλεύρης επεσήμανε ότι «η χώρα μας ήδη προχωρά στη διαδικασία άρσης ή μη ανανέωσης του καθεστώτος διεθνούς προστασίας, καθώς οι συνθήκες στη Συρία έχουν αλλάξει ουσιωδώς». Παράλληλα, εξέφρασε την ανησυχία του για την κατάσταση των χριστιανικών πληθυσμών στη Συρία, σημειώνοντας ότι «οι πληθυσμοί που αντιμετωπίζουν πλέον κινδύνους δεν είναι οι μουσουλμάνοι, αλλά οι χριστιανοί. Συνεπώς, όσοι είχαν λάβει άσυλο τα προηγούμενα χρόνια για λόγους ασφάλειας, σήμερα δεν διατρέχουν τον ίδιο κίνδυνο».

Ο υπουργός αναφέρθηκε, επίσης, στο μέτρο της τρίμηνης αναστολής υποβολής αιτήσεων ασύλου για παράνομους μετανάστες από τη Βόρεια Αφρική, το οποίο λήγει σήμερα, υπογραμμίζοντας ότι «πριν από την εφαρμογή του μέτρου, το πρώτο δεκαήμερο του Ιουλίου, είχαν εισέλθει στη χώρα 2.642 άτομα, ενώ μετά την εφαρμογή του οι ροές μειώθηκαν σημαντικά κατά τους μήνες Αύγουστο και Σεπτέμβριο».

Κλείνοντας, τόνισε ότι προτεραιότητα της Ελλάδας παραμένουν οι επιστροφές, καθώς και η στήριξη του κοινού ευρωπαϊκού πλαισίου και της αμοιβαίας αναγνώρισης αποφάσεων επιστροφής μεταξύ των κρατών-μελών.

Στο περιθώριο του Συμβουλίου, ο κ. Πλεύρης είχε διμερείς συναντήσεις με τους ομολόγους του από τη Σουηδία, τη Βουλγαρία και την Ολλανδία, ανταλλάσσοντας απόψεις για τις τρέχουσες εξελίξεις στη μεταναστευτική πολιτική της ΕΕ. Τον υπουργό συνόδευσαν ο Γενικός Γραμματέας Μεταναστευτικής Πολιτικής, Μάνος Λογοθέτης, και ο Διπλωματικός Σύμβουλος του Υπουργείου, Πρέσβης Νίκος Γιωτόπουλος.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαφωνίες για αγροτικά και περιφερειακά κονδύλια βάζουν «φρένο» στον προϋπολογισμό της ΕΕ
Ειδήσεις

Διαφωνίες για αγροτικά και περιφερειακά κονδύλια βάζουν «φρένο» στον προϋπολογισμό της ΕΕ

Ιράν: Καταδικάστηκαν δύο Γάλλοι πολίτες για κατασκοπεία υπέρ Γαλλίας και Ισραήλ
Ειδήσεις

Ιράν: Καταδικάστηκαν δύο Γάλλοι πολίτες για κατασκοπεία υπέρ Γαλλίας και Ισραήλ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Πλεύρης για Αναθεώρηση Συντάγματος: Ζητά ευρεία στήριξη για τη συνταγματική κατοχύρωση σημαίας και γλώσσας
Πολιτική

Πλεύρης για Αναθεώρηση Συντάγματος: Ζητά ευρεία στήριξη για τη συνταγματική κατοχύρωση σημαίας και γλώσσας

Πλεύρης: Στις 30 Σεπτεμβρίου «κατεβάζει ρολά» η δομή φιλοξενίας μεταναστών στις Θερμοπύλες
Ειδήσεις

Πλεύρης: Στις 30 Σεπτεμβρίου «κατεβάζει ρολά» η δομή φιλοξενίας μεταναστών στις Θερμοπύλες

Πλεύρης κατά Τζαβέντ Ασλάμ: Προσφυγή στη Δικαιοσύνη για ανατροπή της απόφασης ασύλου
Πολιτική

Πλεύρης κατά Τζαβέντ Ασλάμ: Προσφυγή στη Δικαιοσύνη για ανατροπή της απόφασης ασύλου

Ήττα της Apple στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο για App Store και iOS
Ειδήσεις

Ήττα της Apple στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο για App Store και iOS

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Αυτοδιοίκηση
01/08/2026 - 18:36

Δήμος Αθηναίων: Αίρεται η απαγόρευση πρόσβασης στο Λυκαβηττό - Κλειστός θα παραμείνει ο Λόφος Φινόπουλου

Ειδήσεις
01/08/2026 - 18:00

Γάζα: Νέοι ισραηλινοί βομβαρδισμοί - Καταστράφηκαν αποθήκες φαρμακευτικού υλικού

Πολιτική
01/08/2026 - 17:15

ΠΑΣΟΚ: Η κατάργηση των Σχολικών Επιτροπών δεν αποτελεί μεταρρύθμιση - Το δημόσιο σχολείο χρειάζεται στήριξη, όχι αποδόμηση

Ειδήσεις
01/08/2026 - 16:25

Times: Η Ισπανία επικρίνει τις χώρες της ΕΕ για την αντίδρασή τους στη μεταναστευτική κρίση

Magazino
01/08/2026 - 15:45

Φεστιβάλ Χαϊμαλίνα: «Δεν πειράζει να φοβόμαστε - Το θέμα είναι να μη δειλιάζουμε»

Ειδήσεις
01/08/2026 - 15:40

CNBC: Το πολύπλοκο πλέγμα εξουσίας στο Ιράν δυσχεραίνει τις διαπραγματεύσεις για εκεχειρία

Ειδήσεις
01/08/2026 - 15:00

ΕΛ.ΑΣ.: Συλλήψεις για υπόθεση εμπορίας 57 ανθρώπων

Ειδήσεις
01/08/2026 - 14:30

Επίθεση ουκρανικών drones στη Μαύρη Θάλασσα - Βυθίστηκε πλοίο της Rosatom

Magazino
01/08/2026 - 14:00

Η UEFA δηλώνει ότι «έχει χάσει την εμπιστοσύνη της» στην ηγεσία του Ινφαντίνο

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
01/08/2026 - 13:25

ΔΕΗ: Αμετάβλητο το πράσινο τιμολόγιο - Οι τιμές για τον Αύγουστο

Πολιτική
01/08/2026 - 12:58

Μητσοτάκης από Συντονιστικό Κέντρο Πολιτικής Προστασίας: Πλήρης στήριξη και εμπιστοσύνη στην Πυροσβεστική

Ειδήσεις
01/08/2026 - 12:30

Καιρός: Σταδιακή εξασθένηση των ανέμων από το βράδυ (1/8) - Οι περιοχές με ακραίο κίνδυνο πυρκαγιάς

Εργασιακά
01/08/2026 - 12:15

Ο «χάρτης» πληρωμών από ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ για το διάστημα 3 με 7 Αυγούστου

Πολιτική
01/08/2026 - 12:12

Αναταράξεις στο κόμμα Καρυστιανού: Πώς απαντούν στις νέες αιχμές – Ο ρόλος του Πολιτικού Συμβουλίου

Ειδήσεις
01/08/2026 - 11:50

Τραγωδία στην Αθηνών - Λαμίας: Νεκρός οδηγός σε σύγκρουση δύο φορτηγών

Ειδήσεις
01/08/2026 - 11:30

Κίεβο: Τουλάχιστον εννέα νεκροί από ρωσική επίθεση με βαλλιστικούς πυραύλους

Υγεία
01/08/2026 - 11:10

«Προλαμβάνω»: Συνεχίζεται η χρηματοδότηση του προγράμματος έως το 2030 με 75 εκατ. ευρώ το χρόνο

Ειδήσεις
01/08/2026 - 10:42

Μαίνεται η πυρκαγιά στο Πόρτο Γερμενό - Ύφεση σε Αίγιο και Ρέθυμνο

Ειδήσεις
01/08/2026 - 10:22

Κοινή παρέμβαση φορέων της Σκύρου: Ζητούν απαντήσεις για την εμπορική λειτουργία των υδροπλάνων

ΤΣΙΜΕΝΤΑ & ΟΡΥΚΤΑ
01/08/2026 - 10:03

Holcim: Ισχυρό εξάμηνο με ανάπτυξη, εξαγορές και «πράσινες» επενδύσεις – Αναβαθμίζει το guidance για το 2026

Γιώργος Σ. Σκορδίλης
01/08/2026 - 09:15

Τι πλοία χτίζουν και πού ποντάρουν οι μεγαλύτεροι Έλληνες εφοπλιστές

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
01/08/2026 - 09:02

Η GEO Mobility Hellas συμπληρώνει έναν χρόνο παρουσίας στην Ελλάδα

Χρηματιστήρια
31/07/2026 - 23:34

Wall Street: Άνοδος με «όχημα» τις Big Tech – Στο +15% η Amazon

Ειδήσεις
31/07/2026 - 23:31

Reuters: Πώς είναι η αμερικανική οικονομία μετά από 18 μήνες Τραμπ

Ειδήσεις
31/07/2026 - 23:19

Ανεξέλεγκτη η φωτιά στο Πόρτο Γερμενό, απειλούνται σπίτια – Μέτωπα σε Κάρυστο και Αίγιο

Πολιτική
31/07/2026 - 22:55

ΠΑΣΟΚ: Απάντηση στην πρόταση της ΕΛΑΣ για τα «υπερχρεωμένα» κόμματα – Ο Τσίπρας ως «Αντίνοος»

Υγεία
31/07/2026 - 22:38

Ύπνος και εγκέφαλος: Πώς οι φάσεις NREM και REM μας κρατούν υγιείς

Ειδήσεις
31/07/2026 - 22:19

Μυστήριο στην Ελβετία: Άγνωστη ζωονόσος πλήττει αγελάδες γαλακτοπαραγωγής

Ειδήσεις
31/07/2026 - 21:51

Ιταλία: Αναστέλλει τη Σένγκεν με την Ισπανία – Στους 57 οι νεκροί στη Θέουτα

Ανακοινώσεις
31/07/2026 - 21:15

Dimand: Δύο deals €158,3 εκατ. με τη ΔΕΔΔΗΕ για ακίνητα σε Ελαιώνα και Περιστέρι

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ