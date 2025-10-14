Νομικό χάος για τα GDP warrants – Οι επενδυτές σιωπούν, το δικαστήριο συνεχίζει

Νέα τροπή έλαβε η νομική διαμάχη μεταξύ της Ελλάδας και ομάδας διεθνών επενδυτών σχετικά με ομόλογα που εκδόθηκαν εν μέσω της κρίσης χρέους, καθώς ένας Βρετανός δικαστής πρότεινε κάτι ασυνήθιστο: να εκπροσωπηθούν και οι δύο πλευρές της υπόθεσης από τους ίδιους δικηγόρους – εκείνους που έχουν αναλάβει την υπεράσπιση της ελληνικής κυβέρνησης.

Η πρόταση διατυπώθηκε την Παρασκευή από τον δικαστή Ρόμπιν Νόουλς, κατά τη διάρκεια τηλεδιάσκεψης, αφού τόσο οι δικηγόροι των επενδυτών όσο και του διαχειριστή των τίτλων δεν παρέστησαν στη διαδικασία, εξαιτίας διαφωνιών για το ποιος θα επωμιστεί τα νομικά έξοδα.

Ο δικαστής ανέφερε ότι, παρότι δεν υπάρχει ενεργή εκπροσώπηση και από τις δύο πλευρές, το δικαστήριο εξακολουθεί να επιθυμεί να εξετάσει το ζήτημα σφαιρικά. Πρότεινε, λοιπόν, οι νομικοί σύμβουλοι της Ελλάδας – το διεθνές δικηγορικό γραφείο Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP – να ορίσουν έναν δικηγόρο που θα εκπροσωπήσει και την άλλη πλευρά «κατά το καλύτερο δυνατόν».

Η υπόθεση αφορά την απόφαση της ελληνικής κυβέρνησης να προχωρήσει στην πρόωρη εξαγορά ομολόγων συνδεδεμένων με την ανάπτυξη (GDP-linked warrants), τα οποία λήγουν το 2042. Η απόφαση αυτή αμφισβητήθηκε από επενδυτές, οι οποίοι υποστηρίζουν ότι η κίνηση αυτή, που ενδέχεται να εξοικονομήσει για το ελληνικό Δημόσιο εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ, τους ζημιώνει.

Τα συγκεκριμένα warrants είχαν δημιουργηθεί στο πλαίσιο της αναδιάρθρωσης του ελληνικού χρέους ως ένα είδος «μπόνους» για τους πιστωτές, παρέχοντας αποδόσεις εφόσον η οικονομία της χώρας αναπτυσσόταν.

Η κυβέρνηση, παρά τις αντιρρήσεις, προχώρησε με τη συναλλαγή και προσέφυγε στη βρετανική δικαιοσύνη για να ζητήσει επίσημη επικύρωση της νομιμότητας της διαδικασίας και της τιμής εξαγοράς.

Ωστόσο, στις αρχές Οκτωβρίου, ο διαχειριστής των τίτλων, Wilmington Trust, ανακοίνωσε ότι η ελληνική πλευρά δεν ήταν πλέον πρόθυμη να συνεχίσει να καλύπτει τα έξοδα ή να αποζημιώνει τη νομική του ομάδα – την Allen & Overy Shearman Sterling LLP – η οποία και αποχώρησε από την υπόθεση.

Παράλληλα, και οι ίδιοι οι επενδυτές που εκπροσωπούνται από τη White & Case — ανάμεσά τους εταιρείες όπως οι VR Capital, Wellington Management, Pharo Management, Gemsstock και Karrick — δεν συμμετέχουν ενεργά στη διαδικασία και δεν σκοπεύουν να καλύψουν οι ίδιοι τα έξοδα εκπροσώπησης του διαχειριστή.

Απαντώντας στην πρόταση του δικαστή, ο νομικός εκπρόσωπος της Ελλάδας, Σαμ Ο’Λίρι, δήλωσε ότι η ελληνική πλευρά είναι διατεθειμένη να τη μελετήσει: «Θα το εξετάσουμε σίγουρα και θα σκεφτούμε τι μπορεί να είναι εφικτό και αν είναι κατάλληλο».