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Πώς (δεν) θα γίνει η αναθεώρηση του Συντάγματος
Ανεμοδείκτης
15:52 - 02 Φεβ 2026

Πώς (δεν) θα γίνει η αναθεώρηση του Συντάγματος

Reporter.gr Newsroom
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Ο Πρωθυπουργός άνοιξε τη συζήτηση για το Σύνταγμα και, αν μη τι άλλο, μπορεί κανείς να πει ότι παίρνει μία πολιτική πρωτοβουλία.

Από το σημείο αυτό κι έπειτα όμως, οφείλει κανείς να δει και να αξιολογήσει κάποια πράγματα. Η αντιπολίτευση δεν «τσίμπησε». Πιθανώς αυτό να θέλει και ο Κυριάκος Μητσοτάκης, περισσότερο από την ίδια την αναθεώρηση. Να δείξει δηλαδή ότι εκείνος προτείνει αλλαγές αναγκαίες και κρίσιμες, ότι ζητεί συναίνεση και συνεννόηση (από το ΠΑΣΟΚ, προφανώς) και ότι όσοι αντιδρούν υπονομεύουν τη χώρα, τους θεσμούς κ.λπ.

Πρέπει πάντως να γίνει κατανοητό ότι με τα σημερινά και με τα διαφαινόμενα δεδομένα, δεν πρόκειται να γίνει καμία συνταγματική αναθεώρηση. Το σχετικό άρθρο 110 του Συντάγματος ορίζει ότι απαιτείται τουλάχιστον μία πλειοψηφία 180 βουλευτών, είτε στην προτείνουσα Βουλή (την σημερινή), είτε στην αναθεωρητική (την επόμενη). Αν δηλαδή εγκριθεί με τέτοια πλειοψηφία η αναθεώρηση μίας διάταξης, στην επόμενη Βουλή απαιτούνται 151 ψήφοι για τον ορισμό του περιεχομένου της. Αν στην πρώτη Βουλή συγκεντρωθούν 151 ψήφοι, στην αναθεωρητική απαιτούνται 180. Τίποτα από αυτά δεν φαίνεται πιθανό προς το παρόν…

Τελευταία τροποποίηση στις 02/02/2026 - 15:59
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