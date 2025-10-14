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Τραγωδία στη Ρόδο: 3χρονο κοριτσάκι εγκεφαλικά νεκρό μετά από πτώση σε πισίνα ξενοδοχείου
Ειδήσεις
18:24 - 14 Οκτ 2025

Τραγωδία στη Ρόδο: 3χρονο κοριτσάκι εγκεφαλικά νεκρό μετά από πτώση σε πισίνα ξενοδοχείου

Reporter.gr Newsroom
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Εγκεφαλικά νεκρό χαρακτηρίζεται το τρίχρονο κοριτσάκι από τη Μεγάλη Βρετανία, το οποίο νοσηλεύεται διασωληνωμένο στο Γενικό Νοσοκομείο Ρόδου.

Σημειώνεται ότι το παιδί βρέθηκε νωρίτερα σήμερα, Τρίτη (14/10), χωρίς τις αισθήσεις του στον πυθμένα της πισίνας ενός ξενοδοχείου στην περιοχή του Λάρδου.

Μετά από αξονική τομογραφία, διαπιστώθηκε ότι υπήρχε οίδημα στον εγκέφαλο, με τον αναπληρωτή διοικητή του νοσοκομείου, Μιχάλη Σοκορέλο, να δηλώνει σε τοπικά μέσα της Ρόδου: «Υπάρχει εγκεφαλικός θάνατος».

Στο πλαίσιο της προανάκρισης, η αστυνομία συνέλαβε τον θείο της μικρής και τον υπεύθυνο του ξενοδοχείου, ενώ οι αρχές διερευνούν υπό ποιες συνθήκες το τρίχρονο κοριτσάκι βρέθηκε αναίσθητο μέσα στην πισίνα.

Το παιδί μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο σήμερα το μεσημέρι με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, λίγο μετά τις 12:30 μ.μ., όπου και παραμένει διασωληνωμένο.

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