ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Στα «σκαριά» νέο τετραετές πρόγραμμα δανεισμού της Ουκρανίας από το ΔΝΤ
Ειδήσεις
18:51 - 15 Οκτ 2025

Στα «σκαριά» νέο τετραετές πρόγραμμα δανεισμού της Ουκρανίας από το ΔΝΤ

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Η πρωθυπουργός της Ουκρανίας, Γιούλια Σβιρίντενκο, ανακοίνωσε ότι συζήτησε με την επικεφαλής του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, Κρισταλίνα Γκεοργκίεβα, ένα νέο τετραετές πρόγραμμα δανειοδότησης για τη χώρα.

Η Ουκρανία διαθέτει ήδη ένα τετραετές πρόγραμμα ύψους 15,5 δισεκατομμυρίων δολαρίων με το Ταμείο, από το οποίο η κυβέρνηση έχει λάβει μέχρι στιγμής 10,6 δισεκατομμύρια δολάρια.

«Είναι σημαντικό για εμάς το επόμενο πρόγραμμα να συνεχίσει απρόσκοπτα το προηγούμενο», ανέφερε η Σβιρίντενκο από τις Ηνωμένες Πολιτείες, μέσω ανάρτησης στο X. «Συμφωνήσαμε να οργανώσουμε σύντομα μια νέα επίσκεψη μιας διαπραγματευτικής ομάδας, καθώς η κυβέρνησή μας συνεχίζει να εφαρμόζει τις απαραίτητες μεταρρυθμίσεις».

Ο διοικητής της Κεντρικής Τράπεζας, Andriy Pyshnyi, τόνισε ότι κατά τη διάρκεια της συνάντησης συζητήθηκαν οι βασικοί όροι του προγράμματος, χωρίς όμως να δώσει λεπτομέρειες.

Η συνεργασία με το ΔΝΤ παραμένει κεντρική για την οικονομική πολιτική της Ουκρανίας, ενόψει της συνέχισης του πολέμου με τη Ρωσία στον τέταρτο χρόνο του και της ανάγκης συγκέντρωσης πόρων για το δημοσιονομικό έλλειμμα του επόμενου έτους. Η κυβέρνηση έχει καταρτίσει σχέδιο προϋπολογισμού για το 2026, με στόχο έλλειμμα περίπου 18,4% του ΑΕΠ, ενώ ο υπουργός Οικονομικών, Serhiy Marchenko, εκτίμησε ότι το μη χρηματοδοτούμενο έλλειμμα θα φτάσει περίπου τα 18 δισεκατομμύρια δολάρια.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Νόβακ: Η Ρωσία μπορεί να εισάγει βενζίνη μετά τη μείωση του δασμού
Ειδήσεις

Νόβακ: Η Ρωσία μπορεί να εισάγει βενζίνη μετά τη μείωση του δασμού

Γερμανία: Επένδυση €10 δισ. σε drones και στήριξη της ευρωπαϊκής αεράμυνας
Ειδήσεις

Γερμανία: Επένδυση €10 δισ. σε drones και στήριξη της ευρωπαϊκής αεράμυνας

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Επίθεση ουκρανικών drones στη Μαύρη Θάλασσα - Βυθίστηκε πλοίο της Rosatom
Ειδήσεις

Επίθεση ουκρανικών drones στη Μαύρη Θάλασσα - Βυθίστηκε πλοίο της Rosatom

Κίεβο: Τουλάχιστον εννέα νεκροί από ρωσική επίθεση με βαλλιστικούς πυραύλους
Ειδήσεις

Κίεβο: Τουλάχιστον εννέα νεκροί από ρωσική επίθεση με βαλλιστικούς πυραύλους

Τραμπ: «Δεν έχω αποφασίσει ακόμη» για την παραγωγή πυραύλων Patriot στην Ουκρανία
Ειδήσεις

Τραμπ: «Δεν έχω αποφασίσει ακόμη» για την παραγωγή πυραύλων Patriot στην Ουκρανία

«Αδέσποτο» βλήμα προκάλεσε έκρηξη στην Πολωνία - Βαλλιστικοί πύραυλοι από τη Ρωσία στην Ουκρανία
Ειδήσεις

«Αδέσποτο» βλήμα προκάλεσε έκρηξη στην Πολωνία - Βαλλιστικοί πύραυλοι από τη Ρωσία στην Ουκρανία

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Πολιτική
02/08/2026 - 20:29

Στο Συντονιστικό της Πολιτικής Προστασίας Μητσοτάκης και Τασούλας: Ενημέρωση για την εξέλιξη των πυρκαγιών

Ηλιάνα Χατζηδημητρίου
02/08/2026 - 20:25

Αναμπουμπούλες και πολιτικό gaslighting

Πολιτική
02/08/2026 - 20:10

Συλλυπητήριο μήνυμα Μητσοτάκη για τους δύο νεκρούς της αεροπυρόσβεσης στην Ψάθα

Πολιτική
02/08/2026 - 19:59

«Η Ελλάδα πενθεί»: Το μήνυμα Ανδρουλάκη για τα θύματα της φωτιάς στην Ψάθα

Υγεία
02/08/2026 - 19:45

Γεωργιάδης από Δυτική Αττική: Το ΕΣΥ σε πλήρη ετοιμότητα απέναντι στις πυρκαγιές

Ειδήσεις
02/08/2026 - 19:24

ΕΛΑΣ: Συνελήφθη και ομολόγησε 26χρονος για τη δολοφονία της 38χρονης Βρετανίδας στην Κυψέλη

Οικονομία
02/08/2026 - 19:14

Κομισιόν: Επιβεβαιώνει την επαναφορά της διαπίστευσης του Ελληνικού Οργανισμού Πληρωμών

Ειδήσεις
02/08/2026 - 19:03

Ψάθα: Χωρίς τις αισθήσεις τους δύο άτομα από την σύγκρουση ελικοπτέρων που επιχειρούσαν στη φωτιά

Πολιτική
02/08/2026 - 18:24

Πέθανε ο Ιωάννης Βαρβιτσιώτης, σε ηλικία 93 ετών

Ειδήσεις
02/08/2026 - 18:16

Πίεση από τον Κόλπο στον Τραμπ για αναβολή της επίθεσης στο Ιράν και επιστροφή στις διαπραγματεύσεις

Εμπορεύματα
02/08/2026 - 17:25

ΟΠΕΚ+: Συμφωνία για αύξηση της παραγωγής πετρελαίου τον Σεπτέμβριο

Οικονομία
02/08/2026 - 15:45

Πιερρακάκης: Μόνιμες φοροελαφρύνσεις στη ΔΕΘ - Στο επίκεντρο οι ελεύθεροι επαγγελματίες

Αναλύσεις
02/08/2026 - 15:15

Η σκακιέρα της νέας εποχής στο Χρηματιστήριο Αθηνών - «Βασίλισσα» η Metlen

Ειδήσεις
02/08/2026 - 12:38

Θέουτα: Αποχώρησαν οι περισσότεροι μετανάστες - Οι μαρτυρίες, η κριτική της ΕΕ και η απάντηση Σάντσεθ

Πολιτική
02/08/2026 - 11:55

ΠΑΣΟΚ: Ο Πρωθυπουργός ισχυρίζεται πως επένδυσε στην Πολιτική Προστασία, το αποτέλεσμα δεν τον δικαιώνει

Ειδήσεις
02/08/2026 - 11:48

Κυκλώνει τα Μέγαρα πυρκαγιά – Διαδοχικά 112 και στην Κεφαλονιά

Ειδήσεις
02/08/2026 - 11:18

Κρίση απασχόλησης της Gen Z στην Ινδία - Οργισμένη νεολαία στους δρόμους

Πολιτική
02/08/2026 - 10:54

Γεραπετρίτης, Διαμαντοπούλου και Χριστοδουλάκης διαψεύδουν δημοσίευμα για δήθεν δείπνο «συγκυβέρνησης»

Πολιτική
02/08/2026 - 10:25

Μητσοτάκης για φωτιές: H ένταση των φαινομένων ξεπερνά κάθε ανθρώπινο σχεδιασμό

Ειδήσεις
02/08/2026 - 10:20

Ο Τραμπ ανακάλεσε τη σχεδιαζόμενη επίθεση κατά του Ιράν, επικαλούμενος διπλωματική πρόοδο

Ανεμοδείκτης
02/08/2026 - 09:36

Βουτιά στο... χάος

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
02/08/2026 - 09:21

Τα ηλεκτρικά αλλάζουν τις συνήθειες των αγοραστών - Τη διαφορά κάνει η γρήγορη φόρτιση

Πολιτική
01/08/2026 - 22:00

Τσουκαλάς: Ποιο είναι το περιεχόμενο και τα ανταλλάγματα της αδιαφανούς «συμφωνίας κυρίων» με τις ακτοπλοϊκές επιχειρήσεις;

Ειδήσεις
01/08/2026 - 21:30

WSJ: Πώς η OpenAI έχασε τα «πρωτεία» στην τεχνητή νοημοσύνη από την Anthropic

Ειδήσεις
01/08/2026 - 21:00

NY Times: Fact-checking των ισχυρισμών Τραμπ – Το πραγματικό κόστος του πολέμου για τις ΗΠΑ

Πολιτική
01/08/2026 - 20:30

Τσουκαλάς: Η ΕΛΑΣ κάνει «light αντιπολίτευση» στη ΝΔ και μονομέτωπο απέναντι στο ΠΑΣΟΚ

Ειδήσεις
01/08/2026 - 19:40

Ανεξέλεγκτα τα πύρινα μέτωπα σε Πόρτο Γερμενό και Δωρίδα - Απανωτά μηνύματα από 112 και συνεχείς εκκενώσεις

Ειδήσεις
01/08/2026 - 19:15

Red Code την Κυριακή (2/8) σε Αττική, Βοιωτία και Εύβοια - Πολύ υψηλός ο κίνδυνος πυρκαγιάς

Αυτοδιοίκηση
01/08/2026 - 18:36

Δήμος Αθηναίων: Αίρεται η απαγόρευση πρόσβασης στο Λυκαβηττό - Κλειστός θα παραμείνει ο Λόφος Φινόπουλου

Ειδήσεις
01/08/2026 - 18:00

Γάζα: Νέοι ισραηλινοί βομβαρδισμοί - Καταστράφηκαν αποθήκες φαρμακευτικού υλικού

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ