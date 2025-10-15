Στα «σκαριά» νέο τετραετές πρόγραμμα δανεισμού της Ουκρανίας από το ΔΝΤ

Η πρωθυπουργός της Ουκρανίας, Γιούλια Σβιρίντενκο, ανακοίνωσε ότι συζήτησε με την επικεφαλής του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, Κρισταλίνα Γκεοργκίεβα, ένα νέο τετραετές πρόγραμμα δανειοδότησης για τη χώρα.

Η Ουκρανία διαθέτει ήδη ένα τετραετές πρόγραμμα ύψους 15,5 δισεκατομμυρίων δολαρίων με το Ταμείο, από το οποίο η κυβέρνηση έχει λάβει μέχρι στιγμής 10,6 δισεκατομμύρια δολάρια.

«Είναι σημαντικό για εμάς το επόμενο πρόγραμμα να συνεχίσει απρόσκοπτα το προηγούμενο», ανέφερε η Σβιρίντενκο από τις Ηνωμένες Πολιτείες, μέσω ανάρτησης στο X. «Συμφωνήσαμε να οργανώσουμε σύντομα μια νέα επίσκεψη μιας διαπραγματευτικής ομάδας, καθώς η κυβέρνησή μας συνεχίζει να εφαρμόζει τις απαραίτητες μεταρρυθμίσεις».

Ο διοικητής της Κεντρικής Τράπεζας, Andriy Pyshnyi, τόνισε ότι κατά τη διάρκεια της συνάντησης συζητήθηκαν οι βασικοί όροι του προγράμματος, χωρίς όμως να δώσει λεπτομέρειες.

Η συνεργασία με το ΔΝΤ παραμένει κεντρική για την οικονομική πολιτική της Ουκρανίας, ενόψει της συνέχισης του πολέμου με τη Ρωσία στον τέταρτο χρόνο του και της ανάγκης συγκέντρωσης πόρων για το δημοσιονομικό έλλειμμα του επόμενου έτους. Η κυβέρνηση έχει καταρτίσει σχέδιο προϋπολογισμού για το 2026, με στόχο έλλειμμα περίπου 18,4% του ΑΕΠ, ενώ ο υπουργός Οικονομικών, Serhiy Marchenko, εκτίμησε ότι το μη χρηματοδοτούμενο έλλειμμα θα φτάσει περίπου τα 18 δισεκατομμύρια δολάρια.