Νόβακ: Η Ρωσία μπορεί να εισάγει βενζίνη μετά τη μείωση του δασμού

Η Ρωσία έχει τη δυνατότητα να προχωρήσει σε εισαγωγές βενζίνης, όπως δήλωσε ο αναπληρωτής πρωθυπουργός, Αλεξάντερ Νόβακ, στους δημοσιογράφους την Τετάρτη (15/10).

«Αυτή η δυνατότητα υπάρχει. Η νομοθεσία μας επιτρέπει τις εισαγωγές και η ρωσική κυβέρνηση έχει μειώσει τον εισαγωγικό δασμό 5% που είχε επιβληθεί προηγουμένως, ο οποίος ήταν, κατ' αρχήν, απαγορευτικός», τόνισε ο Νόβακ.

«Τώρα, η κυβέρνηση έχει μειώσει αυτόν το δασμό στο μηδέν, ώστε οι οικονομικοί φορείς να μπορούν να προμηθεύουν βενζίνη και προϊόντα καυσίμων».

Αξίζει να σημειωθεί ότι ορισμένες περιοχές της Ρωσίας αντιμετωπίζουν έλλειψη βενζίνης, μετά από σειρά επιθέσεων με ουκρανικά drones σε διυλιστήρια πετρελαίου.