Γαλλία: Ο Λεκορνί «επιβίωσε» από την πρόταση μομφής – Η πολιτική αβεβαιότητα παραμένει

Ο Πρωθυπουργός της Γαλλίας, Σεμπαστιέν Λεκορνί, και η κεντροδεξιά κυβέρνησή του επιβίωσαν την Πέμπτη (16/10) της πρώτης από τις δύο προτάσεις μομφής της αντιπολίτευσης.

Η πρόταση δυσπιστίας που κατέθεσε το αριστερό κόμμα, την οποία σκόπευαν να υποστηρίξουν και οι εθνικιστές της δεξιάς, δεν συγκέντρωσε την απαραίτητη πλειοψηφία στην Εθνοσυνέλευση. Μόνο 271 από τους 577 βουλευτές ψήφισαν υπέρ της πρότασης μομφής, ενώ απαιτούνταν τουλάχιστον 289 ψήφοι για να ανατραπεί η κυβέρνηση.

Δεδομένου αυτού, είναι πλέον απίθανο η κυβέρνηση να πέσει με τη δεύτερη πρόταση μομφής που έχει καταθέσει το ακροδεξιό κόμμα. Έτσι, η πολιτική κρίση που μαίνεται εδώ και καιρό στη Γαλλία ενδέχεται προσωρινά να αποκλιμακωθεί.

Διαβεβαιώσεις προς την αντιπολίτευση

Υπενθυμίζεται ότι ο Λεκορνί ανακοίνωσε την Τρίτη την αναστολή της αμφιλεγόμενης μεταρρύθμισης του συνταξιοδοτικού συστήματος που είχε προωθήσει ο πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν. Με αυτήν την υποχώρηση προς την αντιπολίτευση, εξασφάλισε τη στήριξη των Σοσιαλιστών. Οι τελευταίοι είχαν θέσει την αναστολή της μεταρρύθμισης ως όρο για να ανεχθούν τη νέα κυβέρνηση. Και οι Συντηρητικοί είχαν ήδη δηλώσει τη στήριξή τους στον Λεκορνύ.

Η ψηφοφορία για την πρόταση μομφής ακολούθησε μια περίοδο πολιτικής αναταραχής στη Γαλλία. Στο πλαίσιο της διαμάχης για έναν προϋπολογισμό λιτότητας, ο προκάτοχος του Λεκορνύ, Φρανσουά Μπαϊρού, απέτυχε να περάσει ψήφο εμπιστοσύνης και παραιτήθηκε στις αρχές Σεπτεμβρίου. Ο Μακρόν διόρισε στη θέση του τον Λεκορνύ, ο οποίος παραιτήθηκε μόλις τέσσερις εβδομάδες μετά λόγω εσωτερικών διαφωνιών, αλλά επανήλθε στο αξίωμα με απόφαση του Μακρόν.

Διαβουλεύσεις για τον προϋπολογισμό και το συνταξιοδοτικό

Αν απορριφθεί και η δεύτερη πρόταση μομφής, τότε η κυβέρνηση και το Κοινοβούλιο θα μπορέσουν να ξεκινήσουν τις δύσκολες διαβουλεύσεις για τον προϋπολογισμό λιτότητας, τον οποίο παρουσίασε ο Πρωθυπουργός την Τρίτη. Το συνδικάτο CGT έχει ήδη εξαγγείλει διαδηλώσεις για τις 6 Νοεμβρίου, υποστηρίζοντας ότι ο προϋπολογισμός πλήττει τους συνταξιούχους. Επιπλέον, το Κοινοβούλιο θα πρέπει να εξετάσει και τη μακροπρόθεσμη πορεία του συνταξιοδοτικού συστήματος.

Η επιτυχής επανεκκίνηση του Λεκορνί θεωρείται ως η τελευταία ευκαιρία του Μακρόν να φέρει εις πέρας τη δεύτερη προεδρική του θητεία, η οποία διαρκεί έως το 2027, χωρίς περαιτέρω απώλεια κύρους. Ο Μακρόν είχε βρεθεί στο στόχαστρο έντονης κριτικής κατά τη διάρκεια της πρόσφατης κρίσης. Τμήματα της αντιπολίτευσης ζητούν την παραίτηση του Λεκορνί, ενώ και στο εσωτερικό της κυβέρνησης εκδηλώνονται σημάδια δυσαρέσκειας.