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Οι δράσεις της Βιομηχανίας Τροφίμων &amp; Ποτών για την προώθηση της υγιεινής διατροφής
ΤΡΟΦΙΜΑ & ΠΟΤΑ
13:21 - 16 Οκτ 2025

Οι δράσεις της Βιομηχανίας Τροφίμων & Ποτών για την προώθηση της υγιεινής διατροφής

Reporter.gr Newsroom
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Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Διατροφής, ο Σύνδεσμος Ελληνικών Βιομηχανιών Τροφίμων (ΣΕΒΤ) αναδεικνύει τον καθοριστικό ρόλο της ελληνικής Βιομηχανίας Τροφίμων & Ποτών στη διαμόρφωση ακόμα καλύτερων διατροφικών προτύπων για όλους. Με συνέπεια και υπευθυνότητα, ο κλάδος επενδύει σε δράσεις και πρωτοβουλίες που στηρίζουν την ενημέρωση των καταναλωτών και την ενίσχυση της ισορροπημένης διατροφής, με το βλέμμα στραμμένο στις  νεότερες γενιές.

Σε αυτό το πλαίσιο, η συνεργασία αποτελεί θεμέλιο για την προώθηση της δημόσιας υγείας. Ο ΣΕΒΤ συνεργάζεται με την Πολιτεία, με Επιστημονικούς Φορείς και με κοινωνικούς εταίρους, ενώ συμμετέχει ενεργά στην Εθνική Επιτροπή Διατροφής του Υπουργείου Υγείας. Παράλληλα, σε αυτή τη συλλογική προσπάθεια, ο ΣΕΒΤ ενισχύει τη συμβολή του μέσα από στοχευμένες πρωτοβουλίες που αποδεικνύουν στην πράξη την υπεύθυνη στάση της Βιομηχανίας απέναντι στον καταναλωτή και την κοινωνία.

Στο επίκεντρο των ενεργειών του Συνδέσμου, βρίσκεται ο Κώδικας Αρχών για τη Διατροφή, τη Φυσική Δραστηριότητα και την Υγεία, που αντικατοπτρίζει τη συλλογική δέσμευση των Μελών του για την προώθηση υγιεινών και ισορροπημένων επιλογών. Μέσα από τον Κώδικα, η Βιομηχανία Τροφίμων και Ποτών συμβάλλει ενεργά στην αντιμετώπιση του πολυπαραγοντικού φαινομένου της παχυσαρκίας, προωθώντας υπεύθυνες πρακτικές σε όλα τα στάδια της αλυσίδας αξίας.

Κεντρική δράση αποτελεί επίσης το Ελληνικό Pledge, μια πρωτοβουλία που υλοποιείται από το 2021 με την υποστήριξη του Συνδέσμου Διαφημιζομένων Ελλάδος (ΣΔΕ). Το Ελληνικό Pledge είναι ένα κοινό πλαίσιο εθελοντικών δεσμεύσεων των επιχειρήσεων του κλάδου, με στόχο τη βελτίωση του τρόπου επικοινωνίας και προβολής τροφίμων και ποτών προς παιδιά κάτω των 13 ετών. Με αυτόν τον τρόπο, η Βιομηχανία συμβάλλει ουσιαστικά στην πρόληψη της παιδικής παχυσαρκίας και των μη μεταδιδόμενων νοσημάτων, στηρίζοντας τη διαφάνεια και την υπεύθυνη επικοινωνία προς τα παιδιά.

Τέλος, αναγνωρίζοντας την ανάγκη και την επιθυμία των καταναλωτών για ακόμα περισσότερες ισορροπημένες επιλογές, η Βιομηχανία διευρύνει το φάσμα το προϊόντων διατροφής μέσω της Ανασύνθεσης. Τα τελευταία χρόνια, έχουν διατεθεί στην αγορά περισσότερες από 1.000 πιο υγιεινές και βιώσιμες επιλογές, που ανταποκρίνονται στις σύγχρονες ανάγκες και τις προτιμήσεις των καταναλωτών.

Ο Πρόεδρος του Συνδέσμου Ελληνικών Βιομηχανιών Τροφίμων (ΣΕΒΤ), κ. Ιωάννης Γιώτης, με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Διατροφής, δήλωσε: «Η ισορροπημένη διατροφή αποτελεί θεμέλιο της ευζωίας. Στην ελληνική Βιομηχανία Τροφίμων και Ποτών, κάνοντας πράξη τη διαχρονική μας δέσμευση να διαθέτουμε υψηλής ποιότητας, ασφαλή και προσιτά προϊόντα, εργαζόμαστε συλλογικά και με συνέπεια προάγοντας ακόμα καλύτερα πρότυπα διατροφής για όλους».

Τελευταία τροποποίηση στις 16/10/2025 - 13:48
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