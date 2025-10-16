Ινδονησία: 14 νεκροί μαχητές της Παπούα σε στρατιωτική επιχείρηση

Ο στρατός της Ινδονησίας ανακοίνωσε ότι σκότωσε 14 μαχητές της Παπούα σε επιχείρηση για την απελευθέρωση ενός χωριού που τελούσε υπό τον έλεγχο αυτονομιστών αυτή την εβδομάδα, επισημαίνοντας ότι οι κάτοικοι υποδέχθηκαν θερμά τις στρατιωτικές δυνάμεις.

Το Κίνημα για την Ελεύθερη Παπούα αγωνίζεται για την ανεξαρτησία της περιοχής από την Ινδονησία από το 1969, όταν η περιοχή περιήλθε υπό τον έλεγχο της Τζακάρτας ύστερα από μια ψηφοφορία υπό την εποπτεία των Ηνωμένων Εθνών. Η Παπούα παραμένει μια από τις φτωχότερες περιοχές της χώρας, παρά τον πλούτο της σε φυσικούς πόρους, όπως φυσικό αέριο, χαλκό και χρυσό.

Ο τοπικός στρατιωτικός αξιωματούχος, Iwan Dwi Prihartono, δήλωσε ότι οι δυνάμεις κινήθηκαν προς το χωριό Soanggama το βράδυ της Τρίτης (14/10), ενώ ανταλλαγή πυρών σημειώθηκε τα ξημερώματα με ομάδα περίπου 30 αυτονομιστών. Μέχρι το μεσημέρι, οι στρατιώτες είχαν εξασφαλίσει τον έλεγχο του χωριού, με 14 νεκρούς μαχητές και τους υπόλοιπους να διαφεύγουν σε γειτονικό δάσος, αφήνοντας πίσω όπλα και εξοπλισμό.

Από την πλευρά του, ο εκπρόσωπος των αυτονομιστών, Sebby Sambom, υποστήριξε ότι ο ινδονησιακός στρατός σκότωσε 15 άτομα, μεταξύ αυτών 12 πολίτες και τρία μέλη του κινήματος, χαρακτηρίζοντας τις δολοφονίες παράνομες.

Ο υποστράτηγος Λάκι Αβιάντο, επικεφαλής της επιχείρησης, απάντησε ότι οι ενέργειες του στρατού ήταν νόμιμες και μετρημένες, στο πλαίσιο της υπεράσπισης της εθνικής κυριαρχίας. Τα τελευταία χρόνια, οι μαχητές της Παπούα έχουν ενισχύσει τον οπλισμό τους, αποκτώντας όπλα από επιθέσεις σε στρατιωτικούς σταθμούς ή μέσω της μαύρης αγοράς. Παράλληλα, έχουν προχωρήσει και σε απαγωγές αλλοδαπών, μεταξύ των οποίων και ενός Νεοζηλανδού πιλότου, ο οποίος απελευθερώθηκε πέρυσι έπειτα από 19 μήνες αιχμαλωσίας.