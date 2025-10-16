ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Ινδονησία: 14 νεκροί μαχητές της Παπούα σε στρατιωτική επιχείρηση
Ειδήσεις
16:19 - 16 Οκτ 2025

Ινδονησία: 14 νεκροί μαχητές της Παπούα σε στρατιωτική επιχείρηση

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Ο στρατός της Ινδονησίας ανακοίνωσε ότι σκότωσε 14 μαχητές της Παπούα σε επιχείρηση για την απελευθέρωση ενός χωριού που τελούσε υπό τον έλεγχο αυτονομιστών αυτή την εβδομάδα, επισημαίνοντας ότι οι κάτοικοι υποδέχθηκαν θερμά τις στρατιωτικές δυνάμεις.

Το Κίνημα για την Ελεύθερη Παπούα αγωνίζεται για την ανεξαρτησία της περιοχής από την Ινδονησία από το 1969, όταν η περιοχή περιήλθε υπό τον έλεγχο της Τζακάρτας ύστερα από μια ψηφοφορία υπό την εποπτεία των Ηνωμένων Εθνών. Η Παπούα παραμένει μια από τις φτωχότερες περιοχές της χώρας, παρά τον πλούτο της σε φυσικούς πόρους, όπως φυσικό αέριο, χαλκό και χρυσό.

Ο τοπικός στρατιωτικός αξιωματούχος, Iwan Dwi Prihartono, δήλωσε ότι οι δυνάμεις κινήθηκαν προς το χωριό Soanggama το βράδυ της Τρίτης (14/10), ενώ ανταλλαγή πυρών σημειώθηκε τα ξημερώματα με ομάδα περίπου 30 αυτονομιστών. Μέχρι το μεσημέρι, οι στρατιώτες είχαν εξασφαλίσει τον έλεγχο του χωριού, με 14 νεκρούς μαχητές και τους υπόλοιπους να διαφεύγουν σε γειτονικό δάσος, αφήνοντας πίσω όπλα και εξοπλισμό.

Από την πλευρά του, ο εκπρόσωπος των αυτονομιστών, Sebby Sambom, υποστήριξε ότι ο ινδονησιακός στρατός σκότωσε 15 άτομα, μεταξύ αυτών 12 πολίτες και τρία μέλη του κινήματος, χαρακτηρίζοντας τις δολοφονίες παράνομες.

Ο υποστράτηγος Λάκι Αβιάντο, επικεφαλής της επιχείρησης, απάντησε ότι οι ενέργειες του στρατού ήταν νόμιμες και μετρημένες, στο πλαίσιο της υπεράσπισης της εθνικής κυριαρχίας. Τα τελευταία χρόνια, οι μαχητές της Παπούα έχουν ενισχύσει τον οπλισμό τους, αποκτώντας όπλα από επιθέσεις σε στρατιωτικούς σταθμούς ή μέσω της μαύρης αγοράς. Παράλληλα, έχουν προχωρήσει και σε απαγωγές αλλοδαπών, μεταξύ των οποίων και ενός Νεοζηλανδού πιλότου, ο οποίος απελευθερώθηκε πέρυσι έπειτα από 19 μήνες αιχμαλωσίας.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Χυδαία επίθεση Βελόπουλου κατά Καιρίδη στη Βουλή
Πολιτική

Χυδαία επίθεση Βελόπουλου κατά Καιρίδη στη Βουλή

Ο Τσιάρας διαψεύδει φημολογίες περί παραίτησης – «Δεν λιγοψύχησα ποτέ», λέει
Πολιτική

Ο Τσιάρας διαψεύδει φημολογίες περί παραίτησης – «Δεν λιγοψύχησα ποτέ», λέει

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Συλλυπητήριο μήνυμα Μητσοτάκη για τους δύο νεκρούς της αεροπυρόσβεσης στην Ψάθα
Πολιτική

Συλλυπητήριο μήνυμα Μητσοτάκη για τους δύο νεκρούς της αεροπυρόσβεσης στην Ψάθα

Ιαπωνία: Τουλάχιστον 13 νεκροί από τον σεισμό – Μάχη με τον χρόνο για τους εγκλωβισμένους
Ειδήσεις

Ιαπωνία: Τουλάχιστον 13 νεκροί από τον σεισμό – Μάχη με τον χρόνο για τους εγκλωβισμένους

Ουκρανία: Τουλάχιστον δύο νεκροί από ρωσική επίθεση με drone
Ειδήσεις

Ουκρανία: Τουλάχιστον δύο νεκροί από ρωσική επίθεση με drone

Γαλλία: Τουλάχιστον δύο νεκροί από ισχυρές καταιγίδες
Ειδήσεις

Γαλλία: Τουλάχιστον δύο νεκροί από ισχυρές καταιγίδες

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Χρηματιστήρια
03/08/2026 - 16:40

Κέρδη στη Wall Street μετά το μήνυμα «αυτοσυγκράτησης» του Τραμπ στο Ιράν 

Ειδήσεις
03/08/2026 - 16:38

Στις φλόγες για 4η ημέρα η Δυτική Αττική – Πάνω από 110.000 στρέμματα έγιναν στάχτη

Οικονομία
03/08/2026 - 16:28

Εθνική Ασφαλιστική: Έκτακτα μέτρα υποστήριξης για τους ασφαλισμένους στις πυρόπληκτες περιοχές

Ειδήσεις
03/08/2026 - 16:10

Το γερμανικό λιανεμπόριο βλέπει φως, αλλά η αβεβαιότητα παραμένει

Ειδήσεις
03/08/2026 - 16:06

Μυστήριο γύρω από τη δολοφονία της 38χρονης Βρετανίδας – Τι ισχυρίζεται ο 26χρονος συλληφθείς

Ειδήσεις
03/08/2026 - 16:01

Θέουτα: Η μεταναστευτική κρίση δοκιμάζει τις σχέσεις Ισπανίας και Μαρόκου

Ακίνητα
03/08/2026 - 15:51

ΠΟΜΙΔΑ: Πως θα συμμετάσχουν τα «κλειστά» σπίτια στο πρόγραμμα «Ανακαίνισης Κατοικίας»

Ειδήσεις
03/08/2026 - 15:45

FIFA: Τρίζει η καρέκλα του Ινφαντίνο – Η UEFA πιέζει για την αποπομπή του

Πολιτική
03/08/2026 - 15:43

Τσίπρας για πυρκαγιές: Όπου κι αν σταθούμε, η Ελλάδα μας πληγώνει

Εργασιακά
03/08/2026 - 15:27

Δημοτικοί παιδικοί σταθμοί: Έρχονται προσλήψεις μέσω ΑΣΕΠ και νέοι κανόνες – Τι αλλάζει

Ειδήσεις
03/08/2026 - 15:16

Ρέθυμνο: Ξεκινούν οι αποζημιώσεις για επιχειρήσεις που επλήγησαν από την πυρκαγιά

Οικονομία
03/08/2026 - 14:59

Στουρνάρας: Στασιμοπληθωριστικές πιέσεις στην οικονομία της Ευρωζώνης

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
03/08/2026 - 14:54

ΟΑΣΘ: Πιάνουν δουλειά 171 επιπλέον οδηγοί

Φορολογία
03/08/2026 - 14:50

Ενστάσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση: Θα χαθούν φορολογικά κίνητρα για χιλιάδες επιχειρήσεις

Ειδήσεις
03/08/2026 - 14:48

ΕΚΤ: Η ευρωπαϊκή κατανάλωση «φρέναρε», αλλά όχι εξαιτίας του πληθωρισμού

Ναυτιλία
03/08/2026 - 14:44

Έκπτωση 20% στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια μέσω της Ευρωπαϊκής Κάρτας Νέων

Οικονομία
03/08/2026 - 14:28

Alpha Bank: Οι Έλληνες έχουν πλούτο €1 τρισ. αλλά είναι προτελευταίοι στα εισοδήματα στην ευρωζώνη

Ειδήσεις
03/08/2026 - 14:27

Τουρκία: Έπεσε στο 31,8% ο πληθωρισμός – «Αγκάθι» ενέργεια και Μέση Ανατολή

Ειδήσεις
03/08/2026 - 14:22

Ουκρανικά drones έπληξαν Κριμαία και Κρασνοντάρ – Έξι νεκροί από τις επιθέσεις

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
03/08/2026 - 14:18

ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ – Κ.Η.Ε.: Οι θεσμικές και διοικητικές ευθύνες δεν μετακυλίονται στους εργαζόμενους

Επιχειρήσεις
03/08/2026 - 14:18

Efood: Στα €159 ο τζίρος της Go Delivery το 2025 με άλμα κερδών 79,5%

Νομίσματα
03/08/2026 - 14:06

Η εξάντληση των πωλητών κρατά το Bitcoin κοντά στα $62.500

Magazino
03/08/2026 - 14:05

Οι ιστορίες των νέων υποτρόφων του Ιδρύματος Ωνάση για το Ακαδημαϊκό Έτος 2026-27

Οικονομία
03/08/2026 - 13:55

Στο ΕΣΠΑ η ολοκληρωμένη δράση «Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση», ύψους 49,98 εκατ. ευρώ

Ανακοινώσεις
03/08/2026 - 13:37

Allwyn: Απέκτησε 463.200 ίδιες μετοχές – Στο 4,77% το ποσοστό κατοχής

Ανακοινώσεις
03/08/2026 - 13:34

Metlen: Αγορές ιδίων μετοχών συνολικής αξίας €4,45 εκατ.

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
03/08/2026 - 13:17

Στεγαστικά δάνεια: Ράλι εκταμιεύσεων στο εξάμηνο με ρεκόρ 13 ετών

Περιβάλλον
03/08/2026 - 12:50

Πάνω από €3 δισ. οι ζημιές από τις πυρκαγιές στην Ευρώπη

Πολιτική
03/08/2026 - 12:48

ΠΑΣΟΚ: Η χώρα χρειάζεται δομική αλλαγή στην Πολιτική Προστασία – Οι απώλειες δεν επιτρέπουν θριαμβολογία

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
03/08/2026 - 12:36

Νέες χρηματοδοτήσεις €500 εκατ. για πράσινη και ψηφιακή μετάβαση από την Πειραιώς μέσω EBRD

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ