Ο Τσιάρας διαψεύδει φημολογίες περί παραίτησης – «Δεν λιγοψύχησα ποτέ», λέει

Δημοσιεύματα περί παραίτησής του διαψεύδει ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Κώστας Τσιάρας, αναφέροντας ότι ποτέ «δεν λιγοψύχησε μπροστά στις μεγάλες μεταρρυθμίσεις που έχει ανάγκη ο τόπος».

«Δεν λιγοψύχησα ποτέ μπροστά στις μεγάλες μεταρρυθμίσεις που έχει ανάγκη ο τόπος και φυσικά ουδέποτε υπέβαλα την παραίτησή μου», δηλώνει σε ανάρτησή του ο κ. Τσιάρας, απαντώντας ευθέως σε συγκεκριμένα δημοσιευμάτα.

«Με επικεφαλής τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, δίνουμε ως κυβέρνηση, μια μάχη διαρκή και θα συνεχίσουμε να τη δίνουμε με όλες μας τις δυνάμεις, για τον εκσυγχρονισμό του πρωτογενή τομέα και την αποκατάσταση της διαφάνειας στο σύστημα πληρωμών.», συνεχίζει ο υπουργός και σημειώνει:

«Η αξιοπιστία αυτών των σεναρίων που διακινούνται χαρακτηρίζουν αποκλειστικά τους εμπνευστές τους και όσους πρόθυμα τα υπηρετούν.»